TrendForce: скорочення виробництва і попит на АІ сприятимуть відновленню зростання цін на NAND-пам'ять

20 февраля 2025 г., 15:35

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Останні дослідження TrendForce показують, що в першому кварталі 2025 року ринок флеш-пам'яті NAND продовжує страждати від надлишкової пропозиції, що призводить до стійкого зниження цін і фінансових труднощів для постачальників. Однак аналітики прогнозують значне поліпшення балансу попиту і пропозиції на ринку в другій половині року.

Ключовими факторами, що сприятимуть цьому зрушенню, є активне скорочення випуску продукції виробниками, скорочення запасів у секторі смартфонів і зростання попиту, зумовлене додатками зі штучним інтелектом, а також «ефект DeepSeek». Очікується, що ці фактори зменшать надлишкову пропозицію і сприятимуть відновленню цін на NAND Flash.

TrendForce зазначає, що з 2023 року виробники NAND Flash визнали серйозний вплив надмірної пропозиції на галузь, зокрема, коли щорічні темпи зростання попиту на ці компоненти були переглянуті з 30% до 10-15%. Постачальникам довелося скоригувати свої виробничі стратегії, щоб пом'якшити тривале падіння цін.

Напередодні 2025 року виробники флеш-пам'яті NAND прийняли більш рішучі дії про скорочення виробництва, зменшивши річний обсяг випуску, щоб стримати зростання пропозиції. Ці заходи покликані швидко усунути ринковий дисбаланс і закласти основу для відновлення цін.

Крім того, поточна політика субсидування trade-in в Китаї, запроваджена в IV кварталі 2024 року, ефективно стимулювала продажі смартфонів і прискорила вичерпання запасів флеш-пам'яті. Оскільки ціни знижуються повільно, бренди смартфонів можуть скористатися можливістю у ІІ кв., щоб створити невеликі запаси для подальшого стимулювання попиту.

На фронті AI компанія NVIDIA планує збільшити поставки своїх продуктів серії Blackwell у другій половині року. Очікується, що це розширення значно підвищить попит на корпоративні SSD. Крім того, досягнення DeepSeek у зниженні витрат на розгортання серверів для AI-завдань дозволять малим і середнім підприємствам більш ефективно інтегрувати AI, що підвищить їх конкурентоспроможність. Прогнозується, що твердотільні накопичувачі ємністю понад 30 ТБ стануть кращим рішенням для зберігання даних для малого та середнього бізнесу завдяки продуктивності та перевагам у зниженні сукупної вартості володіння. Це сприятиме зростанню попиту на корпоративні SSD-накопичувачі.

Паралельно з цим NVIDIA представила на CES систему Project Digits, оснащену твердотільними накопичувачами ємністю 4 ТБ, яка прискорить впровадження AI в персональних комп'ютерах і сприятиме зростанню попиту на твердотільні накопичувачі для ПК більшої ємності. Очікується, що поява комп'ютерів і робочих станцій зі штучним інтелектом стимулюватиме ширшу інтеграцію AI в повсякденні програми, що потенційно сприятиме довгостроковому зростанню ємності твердотільних накопичувачів для персональних комп'ютерів (клієнтських SSD).

Крім того, прорив DeepSeek у зниженні вимог до обчислювальної потужності, ймовірно, прискорить впровадження смартфонів зі штучним інтелектом. У поєднанні зі зростаючим проникненням технології QLC-накопичувачів у мобільні пристрої, прогнозується, що попит на смартфони зі штучним інтелектом буде зростати у відповідь на підвищені вимоги до функціональності та продуктивності.

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