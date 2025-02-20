Кіберполіція викрила підпільний цех з підробки елементів живлення світових брендів

20 февраля 2025 г., 16:35

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Кіберполіцейські спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрили групу осіб, які організували виробництво, гуртовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомих міжнародних торгівельних брендів.

Незаконне виробництво в промислових масштабах ділки налагодили на території Київської, Харківської, Одеської та Львівської областей. Зловмисники, для виготовлення контрафактної продукції, використовували професійне обладнання та друкували поліграфію для пакування підробок. Окрім цього, фігуранти облаштували складські приміщення для зберігання товару.

Наразі правоохоронці встановили як організаторів «бізнесу», так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок, а також виробника поліграфії, на яку незаконно наносилися торгівельні знаки провідних виробників батарейок. Окрім цього, ідентифіковано адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановлено точки роздрібної торгівлі.

На виробництвах, складах і за місцями мешкання фігурантів на території міст Києва та Одеси, Київської, Львівської, Харківської областей проведено низку обшуків. Вилучено обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих торгівельних марок, значні об’єми сировини, з якої виготовлялись контрафактна продукція, понад 37 тис. одиниць готової продукції без документального підтвердження її походження, чорнові записи.

Загальна вартість вилучених елементів живлення та сировини та обладнання для їх виготовлення перевищує 2 млн грн.

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