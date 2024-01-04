СБУ допомогла відбити нові кібератаки рф на «Київстар»

4 января 2024 г., 17:25

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Кіберфахівці «Служби безпеки України» допомогли відбити нові кібератаки рф на оператора мобільного зв’язку «Київстар». Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters.

«СБУ не тільки допомогла «Київстару» відновити роботу за кілька днів, але й відбити нові кібератаки. Після масштабного зламу ми запобігли низці спроб заподіяти ще більшої шкоди оператору. Ворог розраховував завдати декілька ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без звʼязку. В такому випадку тривалого перенавантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори», – зазначив Ілля Вітюк.

За його словами, СБУ продовжує розслідувати масштабний «злам» «Київстару» за декількома статтями «Кримінального кодексу України».

«Наразі кіберфахівці СБУ вже досліджують окремі зразки шкідливого програмного забезпечення, що використав ворог. Атака ретельно готувалася багато місяців», – повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ.

Ілля Вітюк підтвердив, що за цією атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки й раніше неодноразово здійснювало кібератаки на українські об’єкти, зокрема і на операторів зв’язку та інтернет-провайдерів.

Спікер зазначив, що дана кібератака значно вплинула на цивільне населення, але не мала серйозного ефекту на військові комунікації.

Кіберфахівці СБУ працювали безпосередньо на місці події, надаючи допомогу співробітникам «Київстару», залучаючи міжнародні компанії з кібербезпеки та координуючи зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

Загалом, за словами Іллі Вітюка, з початку повномасштабного вторгнення «Служба безпеки» відпрацювала майже 9 тис. кібератак на державні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури України.

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