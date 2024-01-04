Bosch об’єднує на одному чипі інформаційно-розважальні функції та системи допомоги водієві

4 января 2024 г., 16:35

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Тенденція до програмно-визначеної мобільності (software-defined mobility) йде пліч-о-пліч з централізованою архітектурою автомобіля та електрично-електронною (E/E) архітектурою. Сьогодні численні електронні блоки зазвичай керують різними функціями автомобіля, тоді як у майбутньому кілька центральних комп'ютерів поєднуватимуть безліч різних функцій з раніше відокремлених областей. Для цього потрібні нові комп'ютери з потужним процесором, відомим як система на чипі (SoC). За заявою Bosch, компанія першою у світі з постачальників обладнання для автовиробників продемонструє поєднання інформаційно-розважальних функцій та функцій допомоги водієві у центральному комп'ютері на одному SoC на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі.



«Ми хочемо спростити електронні системи автомобілів і водночас зробити їх максимально безпечними. Демонструючи нову автомобільну комп'ютерну платформу на CES, ми робимо важливий крок у цьому напрямку. Наша мета в середньостроковій перспективі — втілити на практиці ще більше автоматизованих функцій керування автомобілем, у тому числі з сегмента компактних і середньорозмірних авто», — коментує Маркус Хейн, член правління Robert Bosch і голова Bosch Mobility.



В основі нового автомобільного комп'ютера від Bosch, який отримав назву «платформа інтеграції cockpit & ADAS», лежить єдиний SoC, який обробляє безліч функцій інформаційно-розважальної системи та системи допомоги водієві одночасно. Наприклад, автоматичне паркування та виявлення смуги руху в поєднанні з інтелектуальною персоналізованою навігацією та голосовим асистентом. Переваги для автовиробників — менше місця та кабелів, що означає зниження витрат.



«Центральні автомобільні комп'ютери — це серце програмно-визначених автомобілів. У майбутньому вони контролюватимуть усі аспекти роботи сучасних автомобілів і скоротять нинішню велику кількість окремих блоків керування», — додає Маркус Хейн.



Зазначено, загалом автомобільні комп'ютери Bosch вже досить популярні на ринку автомобілебудування. Очікується, що у 2026 році компанія вторгує 3 млрд євро лише від продажу автокомп'ютерів для інформаційно-розважальних систем та систем допомоги водієві.



Для центральних автомобільних комп'ютерів Bosch використовує принцип модульної системи. Разом з автономними програмними рішеннями, такими як відеосприйняття для виявлення оточення, виробники автомобілів можуть модульно і масштабовано збирати свої індивідуальні рішення у поєднанні з апаратними компонентами. Центральні комп'ютери інтенсивного програмного забезпечення відіграють вирішальну роль, оскільки вони дозволяють виробникам реалізовувати функції водіння і допомоги водієві. Інтеграція програмного забезпечення тут має великий попит. Досвід Bosch дозволяє комбінувати програмні компоненти з різних джерел.



Майже кожен виробник автомобілів у світі інвестує значні кошти в програмно-визначені автомобілі. Bosch прогнозує, що до 2030 року обсяг ринку автомобільного програмного забезпечення сягне близько 200 мільярдів євро. Компанія очікує, що у сфері автомобільних комп'ютерів для інформаційно-розважальних систем та систем допомоги водієві до 2030 року обсяг ринку становитиме 32 мільярди євро. Зазначено, перевагою Bosch є її широкі та глибокі знання зі всіх аспектів автомобілебудування. Це означає, що компанія є експертом не тільки в галузі програмного забезпечення, але й апаратного забезпечення, а також розробляє та виробляє ключові компоненти сучасних транспортних засобів, такі як приводи, гальма, кермове управління, інформаційно-розважальні системи та автоматизоване водіння тощо.



Bosch дотримується підходу, відомого multi-SoC. Нові автомобільні комп'ютери компанії спроєктовані таким чином, що SoC можуть постачатися різними виробниками. Тому Bosch може використовувати саме той чип, який бажає клієнт.



«Наше програмне забезпечення працює на чипах різних виробників. Це дозволяє відокремити програмне й апаратне забезпечення одне від одного», — говорить Маркус Хейн.



За заявою Bosch, це одна з небагатьох компаній, яка не лише може розробити централізовану електронну архітектуру від початку до кінця, але й освоїла взаємодію автомобільної електроніки, програмного забезпечення та хмари. Нові функції, наприклад, системи допомоги водієві, легко і просто встановлюються на автомобіль за допомогою бездротових оновлень. Це дає водіям персоналізований цифровий досвід водіння.

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