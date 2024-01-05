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В Україні зростає споживання електроенергії - Міненерго звертається з проханням заощаджувати

5 января 2024 г., 8:05

Міністерство енергетики України повідомляє, що на 4 січня фіксується зростання споживання електроенергії.

Через зниження температури та завершення свят зростає споживання електроенергії. Дефіциту не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів.

Після ремонтів та з резерву до роботи підключено 4 блоки і 1 корпус ТЕС та 1 блок ТЕЦ. У короткострокові аварійні ремонти виведено 4 одиниці генерації. Є також резервні потужності.

Нагадуємо, що важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (зранку у робочі дні з 9:00 до 11:00, у вечірній час - з 17:00 до 19:00).

Міненерго звертається до споживачів з проханням заощаджувати електроенергію. Не використовувати енергоємні прилади в години пік.

При цьому зазначається, що ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.

Імпорт електроенергії на поточну добу складає 252 МВт*год. Також здійснюється експорт до Словаччини, Румунії, Молдови обсягом 1483 МВт*год.

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