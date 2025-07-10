Samsung оновила складані смартфони, презентував Galaxy Fold7, Galaxy Flip7 та Galaxy Flip7 FE

10 июля 2025 г., 10:25

+11

голос Tweet

Компанія Samsung Electronics на спеціальному заході Galaxy Unpacked представила свої нові складані пристрої - Galaxy Fold7, Galaxy Flip7 та Galaxy Flip7 FE.





Презентований Galaxy Fold7 – пристрій, який об'єднав у собі найкращі інновації дизайну, камери та штучного інтелекту. Це найтонший та найлегший з усіх смартфонів Galaxy Fold дотепер. Новий Galaxy Fold7 забезпечує преміальну швидкодію і користувацький досвід використання стандарту Ultra, водночас відкриваючи нові рівні ефективності та продуктивності завдяки більшому оновленому дисплею в розкладеному вигляді. А з новим інтерфейсом One UI 8 він інтегрується з розумними мультимодальними AI-агентами, оптимізованими для складаного формфактора.





Galaxy Fold7 навіть легший за Galaxy S25 Ultra. Його вага 215 грамів.





Новий смартфон має товщину лише 8,9 мм у складеному стані та 4,2 мм у розкладеному.





Зовнішній ширший дисплей – 6,5-дюймовий Dynamic AMOLED 2x із новим співвідношенням сторін 21:9.





Основний дисплей Galaxy Fold7 на 11% більший, ніж у попередника, що забезпечує ще більший простір екрана для редагування контенту та одночасної роботи в декількох застосунках.

Основний дисплей – 8-дюймовий Dynamic AMOLED 2x, що гарантує надвисоку контрастність, справжні чорні кольори та яскраві деталі, – це суттєво покращує візуальну насолоду як від фільму, так і від робочого контенту.





Завдяки технології Vision Booster та піковій яскравості до 2 600 ніт Galaxy Fold7 дозволяє переглядати вміст екрана навіть під прямими сонячними променями.





Новий шарнір Armor FlexHinge тонший і легший завдяки вдосконаленому краплевидному дизайну та новій структурі з багатьма направляючими, що візуально зменшує складку та підвищує міцність, рівномірно розподіляючи навантаження.





Зовнішній екран виготовлено з використанням Corning Gorilla Glass Ceramic 2.





Удосконалений броньований алюміній у рамці та шарнірі підвищують міцність на 10%.





Основний дисплей реструктуризовано так, щоб він став тоншим і легшим, але водночас міцнішим. Цього вдалося досягти завдяки використанню шару титанової пластини. Крім того, надтонке скло (UTG) стало на 50% товщим, що дозволило зробити дисплей міцнішим.





Snapdragon 8 Elite для Galaxy забезпечує приріст продуктивності на 41% для DPU, 38% для CPU та 26% для GPU порівняно з попереднім поколінням. Це дозволяє Galaxy Fold7 обробляти більше даних штучного інтелекту на пристрої.

Відтепер Galaxy Fold7 оснащений найкращою професійною камерою з усієї лінійки Galaxy, що поєднує передове апаратне забезпечення з інтелектуальною обробкою. Камера з високою роздільною здатністю фіксує найдрібніші деталі, яскраві кольори та насичені текстури. Зображення, покращені штучним інтелектом, автоматично оптимізують освітлення, деталізацію та реалістичність, тому фото та відео залишаються чіткими та яскравими навіть за умов низької освітленості.





Вперше у складаних смартфонах Galaxy з’являється ширококутна камера з роздільною здатністю 200 Мп, що фіксує в 4 рази більше деталей, створюючи на 44% яскравіші зображення.





Ширококутна 10-мегапіксельна камера з кутом огляду 100° на основному дисплеї розширює кадр, тому, розгорнувши телефон, ви можете тепер легко робити групові селфі.





Процесор ProVisual Engine нового покоління від Samsung обробляє зображення швидше, завдяки чому кожне фото та відео стає чіткішим, яскравішим і насиченішим деталями.

У режимі Нічного фільмування інтелектуальна система виявлення руху відокремлює рухомі об'єкти від нерухомого фону, щоб знизити рівень шуму. А 10-бітний HDR забезпечує в 4 рази більшу глибину кольору, ніж 8-бітний HDR. Як результат – фотографії та відео з насиченішими кольорами, глибоким контрастом і реалістичною деталізацією незалежно від часу доби.





Розроблений як справжній мультимодальний агент, One UI 816 легко поєднує багатозадачність на великому екрані з інтелектуальними інструментами, які розуміють, що ви друкуєте, говорите і навіть бачите. А завдяки камері зі штучним інтелектом та функціям конфіденційності Galaxy Fold7 стає розумним і безпечним персональним асистентом, готовим прийти на допомогу будь-де та будь-коли.





Galaxy Fold7 дебютує з абсолютно новим інтерфейсом One UI 8 на базі Android 16 – новітньою платформою Samsung зі штучним інтелектом на складаних пристроях, що забезпечує найсучасніший досвід роботи з Android.





Gemini Live тепер доповнено мультимодальним AI, який розуміє, що ви бачите, говорите і робите, що дає змогу легко вводити або надиктовувати контекстні питання та отримувати відповіді без необхідності перемикатися між застосунками. А за допомогою спільного доступу до екрана або камери в Gemini Live ви можете просто показати Gemini, на що ви дивитеся, а потім запитати, щоб отримати миттєву відповідь.



Завдяки технології Galaxy AI, оптимізованій для великих екранів, Galaxy Fold7 забезпечує максимальне використання переваг розширеного складаного екрана для підвищення продуктивності. AI Results View відображає результати роботи функцій штучного інтелекту в окремому вікні, тому оригінальний вміст завжди видимий. Ви можете підвищити ефективність роботи, перетягуючи створений контент, зокрема зображення і текст, безпосередньо з багатовіконного режиму. Завдяки таким інструментам, як Drawing Assist або Writing Assist, переміщати ідеї та візуальні елементи простіше, ніж будь-коли.

One UI 8 підвищує рівень конфіденційності персоналізованої роботи зі штучним інтелектом завдяки новому розширеному шифрованому захисту Knox (Knox Enhanced Encrypted Protection – KEEP). KEEP створює зашифровані середовища зберігання даних для конкретних застосунків у безпечній зоні зберігання пристрою, гарантуючи, що кожна програма матиме доступ лише до власної конфіденційної інформації й ні до чого більше. За допомогою One UI 8 Samsung вдосконалює Knox Matrix, щоб забезпечити проактивніший і зручний захист в екосистемі Galaxy. Крім того, у межах свого постійного прагнення до квантово-безпечної безпеки, Samsung інтегрує постквантову криптографію в Безпечний Wi-Fi. Це вдосконалення захищає процес обміну ключами в основі зашифрованих з'єднань, допомагаючи забезпечити надійну конфіденційність навіть у загальнодоступних мережах. Також компанія оновила модель Galaxy Flip, яка тепер завдяки оновленому зовнішньому екрану FlexWindow, 4,1-дюймовий Super AMOLED, дозволяє легко відповідати на повідомлення, перевіряти розклад та робити якісні селфі, не розкладаючи пристрій. Основний дисплей – 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, як і зовнішний мають пікову яскравість 2 600 ніт та частоту оновлення 120 Гц. А функція Vision Booster покращує видимість на вулиці.

З вагою 188 грамів та розміром лише 13,7 мм у складеному стані, Galaxy Flip7 є найтоншим у серії. Зовнішній екран та задня панель захищені склом Corning Gorilla Glass Victus 2. Шарнір Armor FlexHinge тонший за попереднє покоління та має оновлену конструкцію з високоміцних матеріалів, а рамка Armor Aluminum забезпечує міцну зовнішню конструкцію.

Galaxy Flip7 став тоншим і досконалішим, а також отримав більшу батарею - на 4 300 мА∙год, що забезпечує до 31 години відтворення відео на одному заряді.

Смартфон оснащений новітнім 3-нм процесором, спеціально розробленим для Galaxy.

Samsung DeX вперше доступний на Galaxy Flip7, що дозволяє йому миттєво перетворюватися на зручну робочу станцію.

Завдяки Galaxy AI анонсована модель дозволяє шукати все необхідне за допомогою голосу, отримувати відповіді й виконувати дії безпосередньо на зовнішньому екрані FlexWindow.

Galaxy Flip7 працює на базі One UI 8 та Android 16, пропонуючи новий рівень персоналізації на основі штучного інтелекту, що адаптується до вашого стилю та розпорядку дня. Gemini Live тепер доступний безпосередньо на FlexWindow, дозволяючи шукати за допомогою голосу та виконувати завдання. Завдяки спільному доступу до камери в Gemini Live, отримати допомогу в режимі реального часу так само просто, як навести камеру. Now Bar показує активність застосунків у реальному часі, а Now Brief надає ще більше персоналізованих щоденних оновлень.

Завдяки вдосконаленій технології Samsung ProVisual Engine вона інтелектуально оптимізує кожну сцену, забезпечуючи чіткі та деталізовані знімки за будь-якого освітлення. Дві основні камери включають ширококутний об'єктив 50 МП та надширококутний об'єктив 12 МП. Покращений режим Нічної зйомки дозволяє створювати яскраві фотографії за умов низької освітленості.

Samsung також представила Galaxy Flip7 FE, щоб зробити складані смартфони більш доступнішими. Модель оснащено 6,7-дюймовим основним дисплеєм та 50-мегапіксельною камерою FlexCam.

Galaxy Flip підвищує рівень конфіденційності персоналізованої роботи зі штучним інтелектом завдяки новому розширеному шифрованому захисту Knox Enhanced Encrypted Protection – KEEP.

Galaxy Fold7 доступний для передзамовлення вже з 9 липня за ціною від 84999 грн.

Продажі Galaxy Flip7 стартують за ціною від 49 999 грн, а Galaxy Flip7 FE - від 41 999 грн.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах