Samsung оновила складані смартфони, презентував Galaxy Fold7, Galaxy Flip7 та Galaxy Flip7 FE

Завдяки технології Galaxy AI, оптимізованій для великих екранів, Galaxy Fold7 забезпечує максимальне використання переваг розширеного складаного екрана для підвищення продуктивності. AI Results View відображає результати роботи функцій штучного інтелекту в окремому вікні, тому оригінальний вміст завжди видимий. Ви можете підвищити ефективність роботи, перетягуючи створений контент, зокрема зображення і текст, безпосередньо з багатовіконного режиму. Завдяки таким інструментам, як Drawing Assist або Writing Assist, переміщати ідеї та візуальні елементи простіше, ніж будь-коли.





One UI 8 підвищує рівень конфіденційності персоналізованої роботи зі штучним інтелектом завдяки новому розширеному шифрованому захисту Knox (Knox Enhanced Encrypted Protection – KEEP). KEEP створює зашифровані середовища зберігання даних для конкретних застосунків у безпечній зоні зберігання пристрою, гарантуючи, що кожна програма матиме доступ лише до власної конфіденційної інформації й ні до чого більше. За допомогою One UI 8 Samsung вдосконалює Knox Matrix, щоб забезпечити проактивніший і зручний захист в екосистемі Galaxy. Крім того, у межах свого постійного прагнення до квантово-безпечної безпеки, Samsung інтегрує постквантову криптографію в Безпечний Wi-Fi. Це вдосконалення захищає процес обміну ключами в основі зашифрованих з'єднань, допомагаючи забезпечити надійну конфіденційність навіть у загальнодоступних мережах.

Також компанія оновила модель Galaxy Flip, яка тепер завдяки оновленому зовнішньому екрану FlexWindow, 4,1-дюймовий Super AMOLED, дозволяє легко відповідати на повідомлення, перевіряти розклад та робити якісні селфі, не розкладаючи пристрій. Основний дисплей – 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED 2X, як і зовнішний мають пікову яскравість 2 600 ніт та частоту оновлення 120 Гц. А функція Vision Booster покращує видимість на вулиці.





З вагою 188 грамів та розміром лише 13,7 мм у складеному стані, Galaxy Flip7 є найтоншим у серії. Зовнішній екран та задня панель захищені склом Corning Gorilla Glass Victus 2. Шарнір Armor FlexHinge тонший за попереднє покоління та має оновлену конструкцію з високоміцних матеріалів, а рамка Armor Aluminum забезпечує міцну зовнішню конструкцію.





Galaxy Flip7 став тоншим і досконалішим, а також отримав більшу батарею - на 4 300 мА∙год, що забезпечує до 31 години відтворення відео на одному заряді.





Смартфон оснащений новітнім 3-нм процесором, спеціально розробленим для Galaxy.





Samsung DeX вперше доступний на Galaxy Flip7, що дозволяє йому миттєво перетворюватися на зручну робочу станцію.





Завдяки Galaxy AI анонсована модель дозволяє шукати все необхідне за допомогою голосу, отримувати відповіді й виконувати дії безпосередньо на зовнішньому екрані FlexWindow.





Galaxy Flip7 працює на базі One UI 8 та Android 16, пропонуючи новий рівень персоналізації на основі штучного інтелекту, що адаптується до вашого стилю та розпорядку дня. Gemini Live тепер доступний безпосередньо на FlexWindow, дозволяючи шукати за допомогою голосу та виконувати завдання. Завдяки спільному доступу до камери в Gemini Live, отримати допомогу в режимі реального часу так само просто, як навести камеру. Now Bar показує активність застосунків у реальному часі, а Now Brief надає ще більше персоналізованих щоденних оновлень.





Завдяки вдосконаленій технології Samsung ProVisual Engine вона інтелектуально оптимізує кожну сцену, забезпечуючи чіткі та деталізовані знімки за будь-якого освітлення. Дві основні камери включають ширококутний об'єктив 50 МП та надширококутний об'єктив 12 МП. Покращений режим Нічної зйомки дозволяє створювати яскраві фотографії за умов низької освітленості.





Samsung також представила Galaxy Flip7 FE, щоб зробити складані смартфони більш доступнішими. Модель оснащено 6,7-дюймовим основним дисплеєм та 50-мегапіксельною камерою FlexCam.





Galaxy Fold7 доступний для передзамовлення вже з 9 липня за ціною від 84999 грн.