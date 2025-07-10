Біткойн оновив рекорд - 112 тис дол.

10 июля 2025 г., 11:45

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У середу біткойн встановив новий історичний максимум, перевищивши позначку в 112 000 доларів. Це зростання відбулося на тлі помітного ралі на фондовому ринку США, зокрема в сегменті технологічних компаній, де лідерство утримує Nvidia. Індекс Nasdaq Composite закрився на рекордно високому рівні, що свідчить про посилення ринкового оптимізму серед інвесторів.





За даними Coin Metrics, ціна біткойна зросла на 1,9%, торгуючись на рівні 110 947,49 доларів. Незадовго до 16:00 за східним часом (ET), флагманська криптовалюта досягла піку в 112 052,24 доларів, перевершивши свій попередній рекорд від 22 травня, який становив 111 999 доларів. Як зазначила Таная Мачіл (Tanaya Macheel) з CNBC, підйом біткойна є відображенням повернення інвесторів до "ризикового" режиму (risk-on mode), що активно підживлює ринок акцій та криптовалют.





Протягом останніх кількох тижнів біткойн, попри значні припливи мільярдів доларів у спотові біткойн-біржові фонди (ETF - Exchange Traded Funds), торгувався у відносно вузькому діапазоні. Проте, як повідомляє Investopedia, у другому кварталі 2025 року покупки біткойнів публічними компаніями навіть перевищили обсяги припливу коштів в ETF, що свідчить про зростаючу корпоративну інтеграцію криптовалюти. Загалом, за даними CoinDCX, ринок криптовалют залишається оптимістичним, підтримуваний сталою ціновою динамікою та збільшенням інституційної участі.





У середу акції технологічних компаній продемонстрували потужний ріст, оскільки Nvidia, ключовий гравець у сфері штучного інтелекту, вперше ненадовго досягла ринкової капіталізації в 4 трильйони доларів. Це зробило її першою публічною компанією у світі, яка досягла такого знакового рубежу, закріпивши її позицію як одного з фаворитів Волл-стріт. Цей стрімкий підйом, що почався зі 1 трлн дол. у червні 2023 року та 3 трлн дол. у червні 2024 року, підкреслює величезний попит на чипи штучного інтелекту. У ту ж сесію інвестори, схоже, проігнорували останні події щодо мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом.





Незважаючи на те, що інституційні інвестори загалом прийняли наратив біткойна як «цифрового золота», він все ще залишається ризиковим активом, що корелює зі зростанням та падінням акцій залежно від настроїв на ринку. Коли ринок перебуває в режимі "risk-on" і інвестори купують орієнтовані на зростання активи, такі як технологічні акції, біткойн та інші криптовалюти, як правило, зростають разом з ними. Політична позиція адміністрації Трампа щодо криптовалют, що передбачає підтримку розвитку індустрії та намір зробити США «крипто-столицею світу», також додає впевненості інвесторам. Білий дім навіть оголосив про створення Стратегічного резерву біткойнів (Strategic Bitcoin Reserve) та Запасу цифрових активів США (U.S. Digital Asset Stockpile), що свідчить про офіційну підтримку. Крім того, Trump Media & Technology Group, що належить родині президента, подала заявку на запуск власного ETF, який інвестуватиме у різні криптовалюти, включаючи біткойн та ефіріум.





Аналітики ринку зберігають "бичачі" очікування щодо біткойна на решту 2025 року. Прогнози Investopedia та Capital.com свідчать про можливість досягнення біткойном нових висот. Деякі експерти, зокрема Standard Chartered, очікують, що біткойн може досягти 180 000 – 200 000 доларів до кінця року. Очікується, що його подальше зростання підживлюватиметься прискоренням корпоративних закупівель біткойнів та наближенням до ухвалення нового. А також більш сприятливого законодавства щодо криптовалют у Конгресі США, що може перетворити регуляторний клімат з перешкоди на фактор зростання.

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