Samsung Electronics использует новую EUV-линию для серийного производства чипов

24 февраля 2020 г., 15:35

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Компания Samsung Electronics объявила о запуске серийного производства на новой линии V1 по выпуску полупроводников в Хвасоне (Hwaseong), Корея. Сообщается, что производственная линия V1 является первой линией Samsung, специализирующейся исключительно на выпуске полупроводников с применением технологии EUV (литографии в глубоком ультрафиолете, extreme ultraviolet), и производит чипы с использованием функциональных узлов, выполненных по 7-нанометровому и еще более тонким техпроцессам. Линия V1 была запущена в феврале 2018 года, а тестовое производство полупроводниковых пластин стартовало на ней во второй половине 2019 года. Первые партии продукции, выпущенные на этой линии, поступят заказчикам в первом квартале 2020 года.

Линия V1 в настоящее время производит мобильные чипы по 7-нм и 6-нм техпроцессу, при этом компания намерена продолжать работу по уменьшению техпроцесса вплоть до 3 нм.

Заявлено, что к концу 2020 года совокупный объем инвестиций в линию V1 в соответствии с планом Samsung достигнет 6 млрд долл., а общий объем производства продукции, выполненной по 7-нм техпроцессу и ниже, увеличится в три раза от уровня 2019 г. Компания рассчитывает, что линия V1 будет играть ключевую роль в способности производителя реагировать на быстрорастущий глобальный спрос на полупроводниковую продукцию, выполненную с использованием технологических процессов ниже 10 нм.

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