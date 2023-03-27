Samsung Exynos Modem 5300 забезпечує швидкість завантаження до 10 Гбіт/с

27 марта 2023 г., 16:25

Компанія Samsung Semiconductor оголосила про випуск чіпа Exynos Modem 5300 з підтримкою широкого спектра технологій мережного підключення, включаючи 5G, LTE, 3G та 2G. У мережах 5G новинка забезпечує швидкість завантаження до 10 Гбіт/с, а вивантаження – 3,87 Гбіт/с. Для LTE відповідні показники становлять 3,0 Гбіт/с та 422 Мбіт/с.



Висока енергоефективність рішення забезпечується завдяки використанню техпроцесу 4 нм EUV.



Заявлено, що Exynos Modem 5300 пройшов випробування на сумісність у мережах найбільших мобільних операторів та відповідає вимогам стандарту 3GPP 5G NR Release 16.



Exynos Modem 5300 налаштований як набір мікросхем з ключовими компонентами, які спрощують розробку продукту. До його складу входить модем, модулятор живлення, тактовий буфер, фазові грати, PMIC та антенний модуль для керування зв'язком між пристроями. Крім того, Exynos Modem 5300 має вбудований PCIe для з'єднання з мобільним процесором, що забезпечує низьку затримку та високу швидкість передачі даних.

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