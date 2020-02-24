Ericsson использует ИИ при обслуживании мобильных сетей

24 февраля 2020 г., 16:05

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Компания Ericsson представила два новых продукта — Network Intelligence и Omni Network Channel, которые призваны обеспечивать постоянную доступность сетей и оптимальное качество услуг для абонентов.

Оба новых продукта являются частью портфеля услуг по техническому обслуживанию и поддержке сети — Network Services. За счет применения технологий искусственного интеллекта, автоматизации и прогнозной аналитики эти продукты помогают операторам справляться со сложными задачами, возникающими в связи с экспоненциальным ростом трафика данных, внедрением новых технологий, таких как 5G, цифровой трансформацией, разрозненностью источников данных и необходимостью анализа информации.

Network Intelligence — это превентивная услуга поддержки, позволяющая выявлять и решать проблемы до того, как они повлияют на производительность работы сети. Новый сервис нацелен на предотвращение критических сбоев и обеспечение стабильности работы сети, необходимой для бесперебойного обслуживания пользователей и поддержания оптимальной е2е-производительности. Услуга Network Intelligence предоставляется на условиях подписки. Проведенные Ericsson исследования показали, что Network Intelligence сокращает число критических инцидентов на 35% за счет выборочного сбора данных и автоматически решает проблемы в течение пяти минут с момента сбора этих данных.

Omni Network Channel — это унифицированное цифровое рабочее пространство, предназначенное для общения между специалистами оператора и экспертами компании Ericsson, обеспечивающее простоту навигации, возможности для самопомощи и удобство совместной работы. Это решение улучшает производительность сети и повышает степень удовлетворенности абонентов за счет быстрого решения проблем, возникающих как на стороне оператора, так и на стороне Ericsson. Оно также способствует внедрению новых технологий, в числе которых 5G, и способствует профессиональному росту сотрудников сотового оператора.

Сервис Network Intelligence предназначен для использования в непосредственной близости к продуктам и расширяет портфель решений Network Services. Он дополняет Ericsson Operations Engine — решение Ericsson для оказания услуг по интеллектуальному управлению сетью, которое было представлено в январе 2019 года.

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