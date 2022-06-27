Постачання планшетів у першому кварталі скоротилося, проте частка Apple збільшилася

27 июня 2022 г., 18:05

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За даними Counterpoint Research, світові постачання планшетів у першому кварталі скоротилися на 9% у порівнянні з попереднім кварталом. Тим часом через численні проблеми з ланцюжками постачання і збоїв, що впливають на постачання планшетів по всьому світу з першої чверті 2021 р., частки ринку планшетів змінилися. Планшети на Google Android, як і раніше, лідирують, але відставання Apple iOS скорочується. Через те, що ринок планшетів досяг насичення, а нові регіони з великим обсягом продажів зіштовхнулися з інфляційним тиском та макроекономічною невизначеністю, постачання планшетів відбивають ці зміни.

Глобальне постачання планшетів по операційним системам

Частка світового ринку планшетів по операційним системам

Попри випуску нових планшетних пристроїв і зростанню Samsung за квартал, продажі планшетів на ОС Android в цілому значно скоротилися, досягнувши найнижчого рівня постачання майже за два роки. Зі зниженням у квартальному обчисленні на 14% на ОС Android припадає приблизно 90% втрат від постачання планшетів у першому кварталі.

Android є базовою ОС для планшетів різних брендів, включаючи Lenovo, Asus, Acer та Dell, у яких спостерігається помітне зниження за підсумками першої чверті року. Це зниження можна пояснити декількома чинниками, одним із яких є посилення інфляційного тиску та уповільнення економічного зростання, які негативно вплинули на сегменти планшетів низького та середнього рівня. Споживчий попит на планшети Android знизився. Крім того, оскільки планшети Android не мають відмінних якостей, крім пропрієтарних накладень інтерфейсу користувача, лояльність до конкретного бренду залишається відносно низькою, а зміна брендів є звичайним явищем.

З іншого боку, iOS зберегла свою траєкторію зростання у кварталі, а її ринкова частка збільшилась ще на 4%. Завдяки синергії в екосистемах пристроїв, високій лояльності споживачів та оптимізації для багатьох варіантів використання планшети, iOS залишаються стійкими до коливань попиту на ринку. Випуск iPad Air 5 також допоміг зберегти стабільну частку ринку iOS протягом усього кварталу, попри слабкій сезонності.

Windows, третя за популярністю операційна система для планшетів, відбулася тієї ж тенденції, що й Android, скоротивши постачання на 11% у квартальному обчисленні. Всупереч падінню, Windows залишається на рівні своєї попередньої частки ринку в 6%, орієнтуючись на окремі робочі та бізнес-додатки, не перетинаючись з часткою користувачів Android та iOS.

Оскільки ринок планшетів зараз зазнає безліч ускладнень, починаючи від нестачі компонентів, збоїв у ланцюжку постачання та уповільнення попиту, зміни, ймовірно, відбуватимуться повільнішими темпами. Android займає більшу частину постачання планшетів, однак, якщо поточні ринкові умови збережуться, розрив між Android та iOS, ймовірно, ще більше скоротиться.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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