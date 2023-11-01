Дохід Samsung за квартал склав майже 50 млрд дол., а прибуток - 1,79 млрд дол.

1 ноября 2023 г., 11:35

0

Tweet

Samsung Electronics опублікувала фінансові результати за третій квартал, що завершився 30 вересня 2023 року.



Загальна консолідована виторг компанії за звітний період склав 67,40 трлн вон (49,86 млрд дол.), що на 12% вище показників, зафіксованих у попередньому кварталі.



Операційний прибуток Samsung також збільшився і становив 2,43 трлн вон (1,79 млрд дол.). Як зазначається, все це завдяки високим показникам продажів флагманських моделей мобільних пристроїв і високому попиту на дисплейні панелі, а також зниження збитків підрозділу Device Solutions (DS).



Збитки підрозділу з виробництва пам’яті (Memory Business) скоротилися завдяки невеликому зростанню продажів продуктів із доданою вартістю та середньої ціни продажів. На виручку підрозділу з виробництва системних напівпровідників (System Semiconductors Business) вплинуло уповільнене відновлення попиту в основних сферах застосування продукції. При цьому виторг підрозділу з виробництва напівпровідників (Foundry Business) сягнув нового квартального максимуму завдяки новим проєктам з розробки.



Підрозділ дисплеїв для мобільних пристроїв зафіксував значне збільшення виторгу на тлі випуску найбільшими замовниками нових моделей смартфонів, а збитки підрозділу дисплейних панелей великого розміру в цьому кварталі скоротилися.



Підрозділ Device eXperience (DX) досяг хороших результатів внаслідок високих показників продажів преміальних моделей смартфонів і телевізорів. Виторг підрозділу з виробництва мережевого обладнання (Networks Business) на найбільших зарубіжних ринках зменшився через скорочення інвестицій мобільними операторами.



Підрозділ Harman встановив квартальний рекорд за операційним прибутком, що зумовлено зростанням продажів автомобільної акустики на тлі загального збільшення кількості замовлень в автомобільній галузі та продажів побутової аудіоапаратури, зокрема, портативних колонок.



Загальні капітальні витрати Samsung Electronics у третьому кварталі становили 11,4 трлн вон (8,43 млрд дол.), зокрема 10,2 трлн вон (7,54 млрд дол.) на роботу підрозділу Device Solutions (DS), а 1,6 трлн вон (1,18 млрд дол.) - підрозділу SDC.



Очікується, що капітальні витрати за весь 2023 фінансовий рік складуть близько 53,7 трлн вон (39,72 млрд дол.), з яких 47,5 трлн вон (35,14 млрд дол.) буде виділено підрозділу DS, а 3,1 трлн вон (2,29 млрд дол.) - підрозділу SDC.



Консолідований виторг підрозділу Device Solutions (DS) у третьому кварталі становив 16,44 трлн вон (12,16 млрд дол.), а операційні збитки - 3,75 трлн вон (2,77 млрд дол.).



Підрозділ Samsung Display Corporation (SDC) за третій квартал отримав 8,22 трлн вон (6,08 млрд дол.), а операційний прибуток - 1,94 трлн вон (1,44 млрд дол.).



Консолідований виторг підрозділу мобільних пристроїв і мережевих рішень (MX & Networks) у третьому кварталі склав 30 трлн корейських вон (22,19 млрд дол.), а операційний прибуток - 3,30 трлн корейських вон (2,44 млрд дол.).



Щодо підрозділів візуальних дисплеїв (Visual Display Business) і побутової техніки (Digital Appliances Business), то у третьому кварталі тут виторг склав 13,71 трлн корейських вон (10,14 млрд дол.), а операційний прибуток - 0,38 трлн корейських вон (270 млн дол.).

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні