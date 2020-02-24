Стартап Тима Бернерса-Ли активизирует работу по децентрализации Интернета

24 февраля 2020 г., 14:55

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Изобретатель «Всемирной паутины», сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), три года назад основал Inrupt, целью которого стало вернуть контроль над Вебом в руки пользователей.

Усилия стартапа по внедрению технологии децентрализации Solid, разработанной командой Бернерса-Ли в Массачусетском технологическом институте (MIT), были с энтузиазмом встречены сообществом разработчиков Open Source, предпринимателями, руководителями технологических компаний и государственными организациями. В прошлом году, Inrupt получила от них значительную сумму (более 10 млн долл.) для финансирования дальнейшими разработок.

На днях, Бернерс-Ли сообщил в блоге о расширении команды Inrupt пятью ведущими технологами, а также о запуске пилотных проектов для обкатки возможностей масштабирования новой платформы.

Одним из новоприбывших стал Брюс Шнайер (Bruce Schneier), известный специалист в области криптографии, назначенный на пост главы по архитектуре безопасности. «Для того, чтобы мир ощутил истинную ценность того Веба, что мы создаём, мы должны решить жизненно важные вопросы, касающиеся конфиденциальности, доверия и безопасности», — подчеркнул в блоге Бернерс-Ли.

Со своей стороны, Шнайер рассказал о сложностях на пути создания новой модели распределённой собственности, призванной бросить вызов «цифровому феодализму» больших технологических компаний.

«Проблема в том, что ваши данные не находятся под вашим контролем. Они хранятся на компьютерах, принадлежащих многим другим людям. И у вас нет контроля над ними, нет нужного доступа к ним, — заявил он в телефонном интервью. — Крупному игроку, обладающему огромным влиянием, управлять легко. Но намного сложнее распределить его полномочия, делегировав их пользователям».

Создание работающих процессов аутентификации и разрешений, по словам Шнайера, представляет гигантскую по сложности задачу, которая, тем не менее, является выполнимой. «По осуществимости это больше напоминает «полететь на Луну», чем «превзойти скорость света»», — пояснил он.

Одним из анонсированных пилотных проектов Inrupt, является совместное с Объединенным руководством Большого Манчестера тестирование инновационного приложения, оцифровывающего медицинские данные детей возрастом до 2,5 лет.

Генеральный директор и сооснователь Inrupt Джон Брюс (John Bruce), говоря о задачах этого проекта отметил: «Будет проверено, сможем ли мы коллективно предоставлять лучшее медицинское обслуживание жителям Великобритании. На данный момент эти данные находятся в хранилищах Национальной службы здравоохранения, но было бы здорово, если бы их можно было безопасно доставить прямо вашей медсестре или лицу, осуществляющему уход. Это был бы действительно целостный подход к обеспечению вашего здоровья».

Некоторые крупные технологические компании в частном порядке выражают сомнения в том, что Solid когда-либо увенчается успехом: по их мнению пользователи слишком зависимы от существующих платформ данных. Но ряд технологических гигантов, включая Apple, Google, Facebook, Microsoft и Twitter, публично поддержали запущенный в 2018 году Data Transfer Project — проект открытой платформы переносимости данных, которая сможет интегрироваться с Solid.

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