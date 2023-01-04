Samsung Flex Hybrid – екран, який розсувається та розкладається

4 января 2023 г., 16:35

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Компанія Samsung Display оголосила про плани продемонструвати на виставці CES 2023 свої новітні розробки, серед яких насамперед варто відзначити дисплей Flex Hybrid. Його особливість полягає в тому, що для збільшення площі екрану використовується одразу дві технології: розсування та розкладання. Так права частина дисплея розсувається, а ліва розкладається. В результаті, з екрана з діагоналлю 4,2 дюйми виходить або 10,5-дюймовий дисплей із співвідношенням сторін 4:3, або 12,4-дюймовий 16:10.



Крім того, компанія планує вперше провести публічну демонстрацію 17-дюймового дисплея, що розсувається, який був анонсований на заході Intel Innovation 2022. Ця розробка виконана у двох варіантах: у Flex Slidable Solo механізм розсування передбачає розширення екрану в один бік, тоді як у Flex Slidable Duet воно виконується обидві. Така трансформація перетворює 13-14-дюймовий екран на 17,3-дюймовий.



Слідом за прем'єрою на минуло-річній виставці CES 2022 технології QD-OLED компанія планує продемонструвати на CES 2023 доопрацьовану її версію QD-OLED 2023. У ній, зокрема, впроваджено фірмові розробки: алгоритм оптимізації IntelliSense AI та новий матеріал OLED HyperEfficient EL, що покращує колірну яскравість кожного RGB, яка тепер перевищує 2000 ніт. На базі QD-OLED 2023 випущена лінійка рішень, яка включає 77-дюймовий ТБ, 65-, 55-, 34-дисплеї, а також ультра-широкоформатний 49-дюймовий монітор.



Samsung Display на CES 2023 вперше покаже рішення для автомобілебудівників – новий цифровий кокпіт, орієнтований на перспективний напрямок машин з автономним водінням. У ньому поєднуються 34- та 15,6-дюймові дисплеї, які можна використовувати для виведення розважального контенту під час руху в режимі автопілота. Екрани з радіусом викривлення 700R повинні оптимально вписатися в інтер'єр салону, допомагаючи водієві сфокусуватися на дорозі, коли він перехоплює керування.

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