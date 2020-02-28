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Рынок умных колонок ожидает ощутимое замедление роста

28 февраля 2020 г., 17:15
Рынок умных колонок ожидает ощутимое замедление роста

По версии исследователей из Canalys, в 2019 г. глобальные поставки умных колонок превысили 125 млн устройств, вследствие чего результат годичной давности был улучшен на 60%.

Поставки в Китай увеличились с 21,9 млн в 2018 г., до 52,0 млн по итогам 2019 г. Таким образом, за Поднебесной оказалось 64% общемировых поставок, а локальными лидерами стали Baidu, Alibaba и Xiaomi. Причем, неоспоримое лидерство принадлежит Baidu, сумевшей за год вырасти на 384% «YoY» и отгрузить 17,3 млн смарт-спикеров.

Впрочем, вспышка коронавируса внесет заметные коррективы в дальнейшее развитие рассматриваемого рынка. Из-за COVID-19 рынок умных колонок Китая просядет в первом квартале на 22% «YoY». Если ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль, то восстановление наиболее емкого рынка случится не ранее третьего квартала. Исходя из этого, прогноз роста поставок в Китае по итогам 2020 г. ухудшен с 19 до 8%. Общемировой прогноз поставок также снижен — с 20 до 13%.


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