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Покупка Seal улучшит интеграцию ИИ в платформу цифровых контрактов DocuSign

28 февраля 2020 г., 16:35
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Покупка Seal улучшит интеграцию ИИ в платформу цифровых контрактов DocuSign

Компания DocuSign вчера объявила о приобретении Seal Software за 188 млн долл. Специализация Seal, занимающейся контрактными приложениями искусственного интеллекта (ИИ), делает её идеальным дополнением к Agreement Cloud. Эта платформа цифровой трансформации помогает перевести в электронный вид подготовку, заключение и претворение в жизнь контрактных обязательств.

ИИ-технология Seal позволяет сканировать большие собрания договоров, организуя их не только по ключевым словам, но и по юридическим понятиям. Она автоматически извлекает и сравнивает бок о бок важные положения документов и используемую терминологию. Система также определяет области риска и возможностей и предлагает конструктивные рекомендации к действию.

DocuSign в марте прошлого года сделала стратегическую инвестицию в Seal. До сих пор она выступала реселлером приложений аналитики и машинного обучения Seal в рамках Agreement Cloud, теперь же планирует более глубокую интеграцию этих технологий в свою платформу управления жизненным циклом контрактов.

«Будучи провайдером Agreement Cloud, DocuSign нацелена на цифровое преобразование самой основы ведения бизнеса: соглашений и связанных с ними процессов, — сказал Скотт Олрих (Scott Olrich), операционный директор DocuSign. — Мы верим, что ИИ сыграет жизненно важную роль в этом преобразовании. Интегрировав Seal в DocuSign, мы сможем извлечь выгоду из её глубокого технологического опыта и обширной практики применения ИИ к соглашениям».


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