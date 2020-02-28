Датацентры потребляют меньше энергии, чем принято считать

28 февраля 2020 г., 17:45

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Коллектив, включающий исследователей из Северо-Западного Университета (штат Иллинойс), Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли и компании Koomey Analytics, разработал самую подробную на сегодняшний день модель глобального использования энергии центрами обработки данных.

Эта модель принимает во внимание данные из многочисленных источников, таких как сведения об оборудовании ЦОД (серверы, устройства хранения, системы охлаждения) их типах (облачные и гиперскалярные центры) и регионах расположения, тенденции улучшения эффективности, рыночная структура.

С её помощью учёные смогли провести самый глубокий на сегодняшний день анализ потребления энергии датацентрами и пришли к неожиданному заключению. Несмотря на рост объёма вычислений в датацентрах на 550% с 2010 по 2018 гг., расход энергии ими за этот период увеличился всего на 6%. Благодаря совершенствованию экономичности ЦОД их доля в глобальном энергопотреблении не изменилась с 2010 года и по-прежнему составляет всего около одного процента.

Статья об этой работе была опубликована в журнале Science 28 февраля.

«Хотя исторический прогресс в области эффективности, достигнутый центрами обработки данных, поразителен, наши выводы не означают, что ИТ-индустрия и политики могут почивать на лаврах», — отметил Эрик Масанет (Eric Masanet), возглавлявший исследование.

На основании полученных результатов его группа выработала рекомендации по борьбе с будущим ростом потребления энергии.

Для этого необходимо:

укреплять энергетические стандарты в ИТ, такие как ENERGY STAR, предоставлять финансовые стимулы и распространять лучшие практики в области энергоэффективности;

увеличивать капиталовложения в исследования и разработку технологий следующего поколения для вычислений, хранения и отвода тепла, одновременно поощряя применение возобновляемой энергии для сокращения выбросов углерода;

инвестировать в сбор данных, моделирование и мониторинг потребления энергии, чтобы устранить «слепые зоны» и обеспечить более надежные энергетические политики для центров обработки данных.

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