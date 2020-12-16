Рынок конвергентных систем сумел выйти в незначительный плюс

16 декабря 2020 г., 14:35

По итогам третьего квартала 2020 г. мировой рынок конвергентных систем отчитался ростом выручки на 0,3% «YoY» и достиг в объеме 3,9 млрд долл., — сообщает IDC.

Слабая позитивная динамика объясняется влиянием пандемии COVID-19. Сегмент гиперконвергентных систем отчитался ростом на 0,6%, достигнув в объеме 2,0 млрд долл. Описываемый двузначным числом рост в Японии и Китае позволил сгладить провал, отмеченный в других емких регионах. Направление, объединяющее сертифицированные референсные системы и интегрированную инфраструктуру также сумело выйти в плюс (+2,5% «YoY»). При объеме в размере 1,4 млрд долл. под контролем оказалось 36,7% общей выручки рынка. В то же время, интегрированные платформы отчитались спадом на 7,7%, до 438 млн долл. (11,2% от общей выручки рынка).



Крупнейшим поставщиком гиперконвергентных систем оставалась Dell Technologies (доля рынка 33,2%), выручка которой превысила 676,8 млн долл. В тройку лучших также вошли Hewlett Packard Enterprise (выручка 262,7 млн долл., доля 12,9%) и Nutanix (выручка 234,3 млн долл., доля 11,5%).

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