Нові ДБЖ PowerWalker VFI 1–3KVA ICR IoT DNV працюють в нестабільних середовищах

19 мая 2026 г., 14:35

+11

голос Tweet

За даними компанії Diweave, офіційного дистриб'ютора PowerWalker в Україні, виробник випустив нову серію однофазних онлайн ДБЖ PowerWalker VFI 1–3KVA ICR IoT DNV, так звані Marine UPS, тобто “морські” ДБЖ, розроблені та сертифіковані для роботи в нестабільних середовищах.



Онлайн-ДБЖ класу DNV для критично важливих застосувань на морських/річкових суднах та інших нестабільних рухомих транспортних засобах, платформах та середовищах.

Ці сертифіковані DNV-рішення для стійок/підлогового монтажу, розроблені для навігації, безпеки та ІТ/комунікаційних навантажень.



Зазначено, що дані ДБЖ встановлюються не тільки на кораблі, але й на інші рухомі транспортні засоби, такі як спецавтотранспорт й вантажівки та спецтехніку, що може бути використано в умовах України для бездоріжжя та інших складних умов.



Для підлогового монтажу ДБЖ повинні мати набір для вертикальної фіксації Vertical Installation Kit, що забезпечує спеціальне кріплення до горизонтальної поверхні, де він буде встановлений. Vertical Installation Kit абсорбує, знижує чи забирає вібрацію ДБЖ при русі по хвилях чи бездоріжжю.



Для стієчного кріплення як завжди потрібний Rail Kit.



PowerWalker VFI 1–3KVA ICR IoT DNV з формфактором 2U поєднують батареї AGM 3x 12.0V/7.0A всередині свого корпусу і можливість під’єднання додаткових батарейних блоків (ЕВМ) зі спеціальним покриттям друкованих плат згідно з сертифікацією DNV.



Серед ключових особливостей серії VFI ICR IoT DNV слід зазначити, що її розроблено відповідно до морських вимог DNV-GL. Вона забезпечує високий ККД до 98% в режимі ECO.



Ці ДБЖ розроблено для суворих умов навколишнього середовища: збірки друкованих плат з конформним покриттям. Спеціальні покриття на друкованих платах забезпечують важливий захист, який підвищує продуктивність виробництва та продовжує термін служби друкованих плат. Основні переваги: стійкість до забруднення, покриття ізолює плати від пилу, бруду та сміття.



Новинки мають вбудований захист від перенапруги з автоматичним відключенням від мережі (OVCD).



Вони підтримують можливість перевантаження 125% протягом 5 хвилин.



Доступно повний асортимент 1–3 кВА для покриття більшості малих та середніх навантажень на борту судна чи іншого транспорту (місток, розвідувальний центр, безпека, ІТ/зв'язок).



Вбудований IoT забезпечує дистанційний моніторинг та хмарне керування.



Матричний РК-дисплей забезпечує чітке відображення стану, сигналізації та налаштувань.



Автоматичне виявлення EBM оптимізує заряджання та оцінку часу роботи.



Функція холодного запуску забезпечує живлення критичних навантажень під час запуску без мережі живлення.

В наявності порти зв'язку RPO, сухі контакти, слот для карт, USB, RS232.



Ключові області застосування охоплюють місток, кабіну управління транспортним засобом та навігацію - ECDIS, радари, AIS, GMDSS; IT/комунікаційні системи (серверні стійки, VSAT, мережеве обладнання); системи безпеки (звукозабезпечення/генеральна система, пожежна та газова система, аварійне освітлення).



Клас проникнення води та пилу IP20. Підходить для всіх типів суден незалежно від тоннажу та інших видів критого транспорту в складних середовищах. Оптимізовано для сухих, критих контрольованих приміщень, таких як диспетчерські, криті кузови/кабіни, житлові приміщення та місток.



Для відповідності до сертифікації DNV ДБЖ повинні мати у комплектації спеціальний фільтр - Filter Box for ICR IoT DNV. Це означає, що коли тендер вимагає відповідності DNV, цей фільтрувальний блок є обов'язковим.



Для відповідності найвищому DNV класу B щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) необхідно встановлювати фільтрувальний блок. Для інших зон ДБЖ можна встановити без нього.



Всі моделі серії мають також всі сертифікати/декларації відповідності українського зразка.

Офіційним дистриб'ютором PowerWalker в Україні є компанія Diweave. Ви можете поставити всі питання нашим спеціалістам:

[email protected]

+38 44 200 28 18 (вн.311)

Вся продукція PowerWalker має офіційну гарантію від виробника – 24 місяці.

Для України виробник вже декілька років підтримує також особливу умову гарантії на всі батареї для ДБЖ (які придбані у BlueWalker GmbH) – 24 місяці (зазвичай 12 місяців на такого типу товар).

На батареї, придбані в інших виробників та/або постачальників, діють умови гарантії фактичного продавця чи виробника.

Авторизований сервісний центр для торгової марки PowerWalker – компанія ЕПОС https://epos-service.com.ua/

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI