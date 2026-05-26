26 мая 2026 г., 17:25

Папа Лев XIV опублікував свою першу енцикліку «Magnifica Humanitas» обсягом близько 43 тис. слів, центральною темою якої стало регулювання штучного інтелекту. Понтифік закликав уряди уповільнити розробку систем, запровадити незалежний нагляд та правові рамки, не залишати дані в приватних руках і заборонити передачу штучному інтелекту повноважень щодо застосування летальної сили.

Документ також відкидає доктрину «справедливої війни» і засуджує умови праці дітей на видобутку рідкісноземельних металів для виробництва електроніки. На презентації у Ватикані виступив співзасновник Anthropic Кріс Олах, який подякував Папі та визнав, що frontier-лабораторії працюють у системі стимулів, що суперечать «правильним рішенням».

Папа Римський також перепросив за те, що церква до XIX століття не засуджувала трансатлантичну торгівлю людьми. Йдеться про систему, яка постачала африканських рабів до колоній у Північній та Центральній Америці, в основному. Це не випадкове додавання – воно логічно випливає із засудження в енцикліці «нових форм рабства», коли люди працюють на підприємствах, де застосовується ШІ.

Присутність Anthropic на ватиканській трибуні – це цікава трансформація Constituional AI. Компанія давно виступає за зовнішнє регулювання індустрії, яке торкнулося б насамперед її конкурентів – OpenAI, Google DeepMind, xAI. Визнання Олаха про «конфлікт стимулів» фактично передає моральний мандат на регулювання зовнішній інституції з авторитетом у 1,4 млрд людей. Загалом, у хід пішла духовна зброя :)

