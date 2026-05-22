IBM за підтримки уряду США створює Anderon - перший спеціалізований завод квантових чипів

22 мая 2026 г., 9:35

0

Tweet

Компанія IBM та Міністерство торгівлі США підписали протокол про наміри щодо створення першого в Америці спеціалізованого заводу з виробництва квантових чипів.





Як повідомляється, ініціатива передбачає запуск нової незалежної компанії під назвою Anderon. Проєкт фінансуватиметься спільно: Міністерство торгівлі надасть 1 млрд дол. у межах закону CHIPS, а IBM внесе ще 1 млрд дол. готівкою, а також передасть значну інтелектуальну власність, активи та підготовлений персонал.





Anderon базуватиметься в Олбані, штат Нью-Йорк, і працюватиме як напівпровідниковий фаб з випуску суто чипів для квантового компʼютингу (pure-play quantum foundry) з використанням сучасних 300-міліметрових пластин. Компанія планує стати ключовим постачальником для різних виробників квантового обладнання у світі, пропонуючи передові технології виготовлення надпровідних кубітів та допоміжної електроніки. Міністр торгівлі Говард Латнік (Howard Lutnick) підкреслив, що ці інвестиції відкривають нову еру американських інновацій та дозволять створити тисячі високооплачуваних робочих місць.





Голова та генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) зазначив, що створення Anderon дозволить прискорити розвиток усієї квантової індустрії, яка, за оцінками, до 2040 року принесе світовій економіці майже 850 млрд дол. додаткової вартості. Виробничі потужності заводу включатимуть передові процеси, такі як наскрізні кремнієві перехідні отвори (TSV) та вбудоване тестування пластин, що забезпечить надійне масштабування квантових обчислень. За планом, ця ініціатива допоможе США досягти мети з випуску першого повномасштабного відмовостійкого квантового комп'ютера до 2029 року.





Створення Anderon знаменує перехід квантових обчислень із фази лабораторних експериментів до етапу промислового виробництва. Відокремлення виробничих потужностей у незалежну компанію дозволяє IBM монетизувати свою технологічну експертизу, надаючи послуги навіть потенційним конкурентам, що фактично робить Anderon своєрідним TSMC у світі квантових чипів. Для уряду США цей крок є стратегічно важливим для забезпечення національної безпеки, оскільки контроль над виробництвом квантових пластин є критичним для майбутнього кібербезпеки та створення нових матеріалів.





Основним викликом для Anderon буде необхідність уніфікації стандартів виробництва для різних квантових модальностей, оскільки індустрія все ще перебуває в стані пошуку оптимальної архітектури. Проте підтримка з боку ініциативи CHIPS та доступ до глобальної екосистеми партнерів IBM дають компанії значну перевагу на старті. Успіх проєкту залежатиме від того, чи зможе нова структура забезпечити достатню вихідну якість складних 300-міліметрових пластин для комерційного використання вже у найближчі три роки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI