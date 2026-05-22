Дія.City обʼєднує понад 4300 компаній, де працюють більш як 169 тис. ІТ-спеціалістів

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що наразі спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-бізнесу Дія.City обʼєднує понад 4300 компаній, у яких працюють більш як 169 тис. ІТ-спеціалістів. Лише за чотири місяці 2026 року резиденти сплатили 17,3 млрд грн податків. Компанії в Дія.City формують майже 80% ІТ-галузі України та розвивають десятки інноваційних напрямів – від оборонних технологій та інформаційного моделювання будівель до штучного інтелекту, фінансових сервісів, робототехніки й медицини.

Найбільше компаній-резидентів зареєстровано в Києві – 2376. Столиця впевнено тримає статус головного технологічного хабу України та зібрала половину всіх учасників екосистеми. До пʼятірки лідерів також увійшли Львівщина, Дніпровщина, Харківщина та Київщина.

Нагадаємо, Дія.City працює з лютого 2022 року та має створювати сприятливі умови, щоб компанії розвивалися та масштабувалися в Україні. Дія.City стимулює десятки технологічних напрямів – від виробництва дронів і біонічних протезів до BIM-технологій та R&D.

Для резидентів Дія.City доступні: сприятливі податки; гнучкі форми співпраці з фахівцями; інструменти для залучення венчурних інвестицій; можливості для побудови прозорої корпоративної структури компанії; гарантії захисту інтелектуальної власності.

