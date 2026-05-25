П’ять ментальних пасток кіберзахисту

25 мая 2026 г., 18:37

Кібербезпека в Україні зразка 2026 року давно перестала бути лише питанням технічного регламенту, перетворившись на повноцінний фронт, де лінія зіткнення проходить через кожен сервер та кожен смартфон.

Попри роки повномасштабної цифрової війни, у суспільстві та бізнес-середовищі все ще панують небезпечні міфи, які стають «відчиненими дверима» для агресора.

Найпоширеніший з них - переконання у власній нецікавості для хакерів. У реальності ж, коли мова йде про ворога, чия мета - повний параліч функціонування країни, кожен український громадянин чи підприємець автоматично стає ціллю. Атаки сьогодні рідко бувають цілеспрямованими в класичному розумінні; вони орієнтовані на масовість та максимальне виснаження ресурсів.

Інша небезпечна омана полягає у вірі в існування «срібної кулі». Багато хто досі вважає, що встановлення дорогого антивіруса чи потужного фаєрвола - це фінальна точка в питанні безпеки. Насправді ж будь-яка система - це лише інструмент, який потребує постійної актуалізації та, головне, контролю з боку людей.

Сучасний захист - це не стіна, а багатошаровий пиріг, де автоматизація та алгоритми машинного навчання виявляють аномалії, але остаточне рішення та стратегічне налаштування залишаються за фахівцями. Жодна автоматика не замінить людський нагляд за алерти-системами, адже без правильної конфігурації навіть найдорожче рішення перетворюється на цифровий шум.

Змінюється і характер самих загроз. Якщо раніше кібератака асоціювалася з гучними заголовками про «покладені» дедосом сайти або зашифровані бази даних, то у 2026 році найбільш руйнівними стають «тихі» операції. Це шпигунські кампанії, що тривають місяцями.

Поки бізнес живе у звичному режимі, під радарами систем захисту розповзаються сотні агентів зловмисника. Вони не видаляють файли й не вимагають викуп - вони методично викачують комерційні таємниці, військові плани та внутрішню документацію. Тому ментальна пастка «якщо нічого не відбувається, то все добре» є найкоротшим шляхом до втрати контролю над інфраструктурою. Відсутність видимих наслідків атаки часто означає лише те, що ворог вже всередині й поводиться дуже обережно.

Нарешті, варто визнати, що кібербезпека - це не виключно домен IT-департаменту. Кожна інформаційна система містить критичний компонент - людину. Саме на її помилки в коді, недбалість у конфігураціях або просто необережне поводження з даними спрямовано понад 90% атак.

Кібербезпека сьогодні схожа на особисте здоров'я: лікар може вилікувати хворобу, але за повсякденну гігієну відповідає сама людина. Користування соцмережами чи смартфоном вимагає такої ж базової охайності, як і миття рук. Відмова від міфів на користь реальної кібергігієни - це не просто порада спеціалістів, а необхідна умова виживання в цифровому просторі сьогодення.

Як ви вважаєте, що сьогодні є більшою загрозою для бізнесу: відсутність сучасного софту чи ігнорування базової кібергігієни серед персоналу?

