По потреблению интернет-трафика в оптических сетях «Укртелекома» лидирует Днепропетровская область

16 декабря 2020 г., 15:05

По сообщению «Укртелекома», оператор подвел итоги потребления интернет-трафика по оптическим линиям связи пользователями домашнего интернета в ноябре 2020 года.

В первую пятерку областей с наибольшим средним показателем потребления трафика одним абонентом в течение месяца по оптическим технологиям (FTTB и FTTH) вошли Днепропетровская область с показателем 300,2 ГБ, Киевская (без г.. Киев) — 293,5 ГБ, Закарпатская — 278,8 ГБ, Кировоградская — 267,5 ГБ и Черкасская — 262,4 ГБ.

В целом же средний трафик на одного абонента в ноябре по всем технологиям составляет 141 ГБ в месяц. Пользователи оптического интернета традиционно потребляют значительно больше трафика — на уровне 240 ГБ.

Оператор активно развивает оптическую инфраструктуру, подключив к оптике только в этом году сотни населенных пунктов. В целом интернет-сеть от «Укртелекома» охватывает более чем 2760 городов и сел Украины.

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