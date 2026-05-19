Навіщо Китай топить свої AI-датацентри в океані?

19 мая 2026 г., 19:38

Поки весь світ думає, де взяти гігавати електроенергії для живлення та охолодження АІ-датацентрів, а Маск планує запуск ЦОДів на орбити, Китай вирішив піти максимально нестандартним шляхом. Почав будувати дата-центри... просто під водою.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року світове споживання електроенергії датацентрами зросте більш ніж удвічі. Головний рушій цього росту - саме штучний інтелект. Традиційні наземні ЦОД витрачають до 40% своєї електрики лише на те, щоб не розплавитися від перегріву.

У Шанхаї знайшли елегантне рішення. Неподалік узбережжя, у Спеціальній зоні Ліньган, запустили перший у світі комерційний підводний датацентр. Комплекс розташований на глибині близько 10 метрів під поверхнею води. На його 4 рівнях розгорнуто 192 серверні стійки.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у проєкт - 1,6 мільярда юанів (близько 235 млн дол.).

Зараз пілотна фаза працює на 2,3 МВт, але фінальна мета - розігнати проєкт до 24 МВт.

Замість гігантських вентиляторів та дорогих систем охолодження, сервери охолоджуються звичайною морською водою. Температура в цій зоні тримається в районі 15 °C. Це колосальна економія енергії.

Дата-центр під'єднали напряму до сусідньої офшорної вітроелектростанції потужністю 200 МВт (це понад 50 вітряків). Завдяки спеціальним фотоелектричним комбінованим кабелям, понад 95% енергії сервери отримують з відновлюваних джерел.

Коли проєкт запрацює на повну потужність, він економитиме 61 млн кіловат-годин електрики щороку. Плюс - нуль витрат дорогоцінної суші під гігантські коробки будівель.

Побудувати таку складну споруду під водою в умовах сильних хвиль та велиеого замулення - справжній виклик для інженерів. Проте, розробивши нові технології точного підводного монтажу, всю конструкцію звели всього за шість місяців.

Оскільки шанхайський проєкт з об'єднання морського вітру та підводних обчислень визнали надзвичайно успішним, розробники вже планують масштабувати цю історію. Видається, майбутнє хмарних обчислень та AI лежатиме на морському дні.

