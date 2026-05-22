Google допомагає Мінцифрі інтегрувати штучний інтелект у державні сервіси

Команда Міністерства цифрової трансформації України провела стратегічну зустріч із представниками компанії Google. Сторони обговорили інтеграцію штучного інтелекту у державні сервіси, забезпечення серверами національного AI-агента в Дії та врегулювання нових технологій на рівні закону.

AI-асистент у Дії потребує надійної інфраструктури. На старті проєкт працює завдяки грантовим хмарним ресурсам від Google. Щоб під час масового запуску Дія.AI усе працювало швидко та без збоїв, Мінцифра розраховує необхідний обсяг серверів для пікових навантажень. Паралельно команда домовляється з Google про додаткові ресурси та спеціальні умови підтримки.

Україна розбудовує довгострокову базу для роботи AI та тестує гібридну модель. Мінцифра планує перенести частину навантаження на власні сервери зі спеціальними процесорами для обробки AI-завдань, а іншу частину залишити на зовнішніх хмарних сервісах. Результати технічних тестів покажуть, як оптимально розподілити дані.

Спеціальна робоча група у Верховній Раді вже створює законодавчу базу для AI. Україна орієнтується на європейські стандарти – закони про штучний інтелект (AI Act), цифрові послуги (DSA) та цифрові ринки (DMA), які встановлюють правила безпеки та конкуренції на ринку. Проте держава уникає сліпого копіювання іноземних норм. За рекомендаціями Єврокомісії зусилля спрямовані на розбудову власної інституційної спроможності та гнучкій взаємодії з розробниками.

Навчання AI-моделей на масивах інформації досі залишається викликом. Українське законодавство поки не має чіткого правила, яке б давало змогу вільно аналізувати тексти та дані, як це працює в Європі. Щоб створити прозорі умови для розробників інновацій та водночас захистити авторів контенту, команда Мінцифри готує точкові зміни до цивільного законодавства.

Національна стратегія розвитку штучного інтелекту має допомагати залученню приватних, державних та донорських інвестицій. У документі пропишуть чіткий покроковий план заходів, прорахують бюджет і визначать потреби ІТ-інфраструктури на кілька років уперед.

