Як трансформується ринок системної інтеграції?

Попри скорочення донорського фінансування, дефіцит компонентів через AI-бум та зростання цін український ринок системної інтеграції демонструє стійкість. Основними рушіями залишаються державний та оборонний сектори, а також кібербезпека. Керівники провідних компаній розповідають про ключові тренди та діляться прогнозами.

Євгеній Войтович

керівник проєктного відділу компанії Integrity Systems

Останніми роками значну частину українського ринку системної інтеграції формували донорські проєкти. Тому на початку 2025 року, коли стало зрозуміло, що USAID припиняє надавати фінансову допомогу і деякі проєкти просто скасовані, очікування були гіршими за результат. Зрештою десь фінансування відновилось, десь було перерозподілено. Але все ж частину проєктів було втрачено.

Потім ринок стикнувся з іншим викликом – вибуховий розвиток AI, що викликав дефіцит компонентів і зростання вартості в особливості на серверну пам’ять, процесори, NVMe тощо. Втім, як стало зрозуміло пізніше, в кінці минулого року ця проблема ще не набула повного масштабу. Оскільки на той час зростання вартості було не значним і можна було робити прогнози цін хоча б на час проведення тендерних процедур. Тому цей фактор не вплинув кардинально на остаточний результат 2025 року. Думаю у підсумку відбулось навіть мінімальне зростання ринку, порівняно з 2024 роком.

Що ж до поточного року, вже сьогодні є розуміння, що бюджети, які закладались торік на серверну та хмарну інфраструктуру, системи збереження даних та AI-проєкти здебільшого не можуть бути виконані. Подекуди ціні зросли в рази. Є вірогідність, що навіть мережеві й проєкти з безпеки, де присутні апаратно-програмні комплекси, теж перетнуть допустиму межу подорожчання, яка закладалась при бюджетуванні. Крім вартості, значно, подекуди в рази, зросли строки виробництва обладнання, та зникла можливість гарантувати ціну хоча б на 30 днів. Отже, замовникам необхідно вживати заходів, щодо збільшення бюджетів, переоцінки критичності придбання того чи іншого обладнання та змінювати статті витрат на ті, що менше піддались впливу поточної кризи. Також, важливо зменшити строки проведення тендерних процедур, де можливо – це в інтересах самих замовників, бо тоді ціна включатиме менше ризиків. Оскільки принаймні на найближчий рік аналітики не очікують зменшення дефіциту компонентів та відповідно цін, а навпаки прогнозується подальше зростання вартості, то в критичних проєктах неминуче доведеться збільшувати частину витрат на ІТ-інфраструктуру.

Щодо тенденцій, то останнім часом з’явилось більше запитів на штучний інтелект, інфраструктуру під нього з великими об’ємами GPU та оперативної пам’яті. Вочевидь найближчим часом кількість таких проєктів буде іти вгору. Обсяг ринку системної інтеграції у 2026 році зростатиме внаслідок збільшення цін. Але фактично при цьому замовники отримають набагато менше обладнання, ніж розраховували торік при плануванні. Це неминуче призведе до формування відкладеного попиту і як результат відтермінує нормалізацію цін на дефіцитні сьогодні компоненти. З факторів, що також негативно вплинуть на розмір ринку – подальше скорочення донорського фінансування та глобальні ризики нестабільності у світі. Тому мій оптимістичний прогноз – помірне зростання ринку цього року.

Дмитро Жуковський

технічний директор компанії Octava IT

За нашими оцінками та даними профільних досліджень український ринок системної інтеграції у 2025 році продемонстрував дивовижну адаптивність. Попри макроекономічні виклики, ринок зріс орієнтовно на 20%.

Минулий рік став переломним для напрямку Defense Tech – обсяг проєктів у сфері оборонних технологій практично зрівнявся з цивільним сектором. Інтеграція складних систем управління, зв'язку та аналітики для потреб оборони стала драйвером для всього ринку.

Системна інтеграція вийшла за межі суто IT. Сьогодні ми зокрема інтегруємо рішення в напрямку гарантованого енергоживлення у загальну IT-інфраструктуру підприємств.

Після масової міграції у хмари настав етап оптимізації. Замовники фокусуються на мультихмарних моделях та методології FinOps для контролю витрат на ресурси.

Технології, які лишаються актуальними вже довгий проміжок часу, але тільки зараз в Україні набувають масовості та практичної усвідомленості замовниками. Йдеться про захищений радіозв’язок, побудову командних і ситуаційних центрів, а також комплексних систем фізичної та кібербезпеки. Серед ключових трендів – перехід від класичної моделі пасивного захисту периметра до концепції Zero Trust та проактивного виявлення і блокування складних цілеспрямованих атак. Основну роль в цьому напрямку відіграє побудова власних або придбання послуг комерційних SOC, які забезпечують цілодобовий моніторинг, аналіз та реагування на кіберзагрози. Пов’язаною актуальною тенденцією є поступова заміна «класичних антивірусів» просунутими рішеннями захисту кінцевих точок, таких як EDR та XDR – вони є одним з основних компонентів для розгортання повнофункціональних SOC.

Мобільна інфраструктура – йдеться як про мобільні ЦОДи, так і інші складні інженерні та ІТ-системи, яких потребує бізнес та держава в умовах викликів воєнного часу.

Через дефіцит кадрів на ринку клієнти все частіше передають підтримку та адміністрування критичних систем на аутсорсинг системним інтеграторам. Даний підхід дозволяє бізнесу отримувати доступ до експертизи, сервісної підтримки 24/7, кіберзахисту без необхідності утримувати великі внутрішні команди.

Склад клієнтської бази почав трансформацію у бік згортання та тотальної економії у малих гравців на користь великого корпоративного сектору та держави, які також мають досить обмежені фінансові ресурси та не будують планів на тривалий період вперед.

Державний сектор та критична інфраструктура стали основними замовниками великих інтеграційних проєктів (цифровізація реєстрів, захист об'єктів енергетики тощо). Банківський сектор намагається тримати високу планку технологічності задля забезпечення безперебійності послуг та відповідності вимогам НБУ щодо кіберстійкості. Агросектор та логістика змістили свій попит в бік автоматизації ланцюжків постачання та впровадження систем для точного обліку ресурсів та моніторингу критичних показників. Окреме значення відіграють представники сил оборони України, з боку яких постійно зростає попит на технологічні та інженерні рішення різних напрямків.

Ми не робимо гучних прогнозів, оскільки ринок системної інтеграції, як і економіка та всі інші напрямки життя та діяльності наразі дуже хитко балансують між виживанням та стабільністю. Ми розуміємо, що поточний рік стане важчим для країни в цілому, але не полишаємось сподівань, що переламний момент таки настане і ми планомірно увійдемо в період глибинної інтеграції та підготовки до масштабної відбудови. Прогноз динаміки росту загалом по ринку, якщо і буде зберігатися в цьому році, то точно не вище рівня 15-18%.

Серед трендів необхідність приведення українських IT-систем у відповідність до вимог ЄС (зокрема щодо захисту персональних даних та кібербезпеки) стимулюватиме велику кількість консалтингових та інтеграційних проєктів. Ринок переходить від експериментів з AI до реального впровадження інтелектуальних агентів у клієнтську підтримку, аналітику та системи безпеки. Попит з боку муніципалітетів на рішення Smart City з фокусом на безпеку та енергоефективність буде зростати в міру стабілізації ситуації в регіонах.

Український ринок системної інтеграції перейшов до моделі керованої безпеки та рішень на базі AI. Наразі ключовою цінністю інтегратора стає вже не сама технологія, а здатність об’єднати кібербезпеку, штучний інтелект, хмарну інфраструктуру та керовані сервіси в єдину стійку екосистему для бізнесу і держави.

Юрій Сидоренко

генеральний директор компанії Netwave

За нашими оцінками, український ринок системної інтеграції у 2025 році продемонстрував зростання на рівні 20%. Основним драйвером став державний сектор. Зокрема проєкти, що фінансуються коштом міжнародної технічної допомоги та цільових кредитів.

Позитивна динаміка спостерігалась і в комерційному сегменті. Бізнес адаптувався та продовжує інвестувати в інфраструктуру попри високу невизначеність. Найпомітніше зростання фіксуємо в кібербезпеці, хмарних обчисленнях і рішеннях для AI-агентів – саме ці напрями сьогодні визначають вектор розвитку галузі.

Для нашої компанії минулий рік виявився результативним в усіх клієнтських сегментах: державному, фінансовому, комерційному та SMB. Ландшафт наших проєктів залишається широким: від послуг технічної підтримки окремих напрямів (мережевої інфраструктури, обчислювальних рішень, кібербезпеки) – до комплексних інтеграційних проєктів із подальшою передачею інфраструктури в керування.

Все частіше клієнти обирають модель, за якої ми не просто впроваджуємо рішення, а беремо на себе управління інфраструктурою або конкретними сервісами в режимі аутсорсу – з чіткими показниками цінності та зоною відповідальності. Це свідчить про зрілість ринку та зростаючий запит на сервісну модель споживання IT.

Ми прогнозуємо збереження позитивної динаміки у 2026 році з розрахунковим показником зростання на рівні 12-15%. Попри певну корекцію темпів порівняно з попереднім періодом, ринок демонструє стійкість. Основним драйвером залишатиметься напрям кібербезпеки: кількість зафіксованих кіберінцидентів та посилення регуляторних вимог роблять інвестиції в захист не питанням вибору, а умовою стійкості бізнесу.

Інна Соловйова

генеральний директор компанії Integrity Vision

За останній рік український ринок системної інтеграції пройшов шлях від адаптації до впевненого відновлення. Ми оцінюємо його зростання у гривні орієнтовно у 15%. Варто зазначити, що ця динаміка зумовлена не лише інфляційними процесами чи зміною курсу валют, а насамперед критичною потребою бізнесу та держави в забезпеченні безперервності процесів в умовах нестабільності.

Головний тренд сьогодні – це прагматизм. Якщо раніше компанії могли експериментувати з технологіями, то зараз кожен проєкт має чітку мету, а саме забезпечити безперебійну роботу за будь-яких умов. Ми бачимо, як ринок трансформується у бік сервісної моделі. Клієнти все частіше шукають не просто постачальника обладнання, а надійного партнера, який візьме на себе відповідальність за те, щоб цифрова екосистема працювала без збоїв.

Наш замовник став більш свідомим. Найбільшу активність проявляють державний сектор, фінансові установи та енергетика – галузі, де швидкість і безпека обробки даних є критичними.

Щодо технологічних запитів, то ми виділяємо кілька ключових. Кібербезпека – це вже не розкіш, а обов’язкова гігієна. Клієнти переходять від базового захисту до побудови систем моніторингу, які виявляють загрози превентивно. Безпека транзакцій та боротьба з шахрайством. У зв'язку зі зростанням кількості цифрових операцій та новими схемами кібершахрайства, ми спостерігаємо стрімке збільшення попиту на Anti-Fraud рішення. Замовники приділяють особливу увагу забезпеченню чистоти операцій, що проявляється у високому попиті на системи AML (Anti-Money Laundering) та інструменти KYC (Know Your Customer).

Автоматизація бізнес-процесів (BPM). Компанії активно автоматизують внутрішні операції, щоб люди могли фокусуватися на стратегічних завданнях, передавши рутину алгоритмам.

Хмарні та гібридні рішення. Поєднання власних серверів та хмарних ресурсів стало новим стандартом для великого бізнесу, забезпечуючи гнучкість та швидкий доступ до даних.

Ми оптимістично дивимося в майбутнє і прогнозуємо подальше зростання ринку також на рівні 15%. Основним драйвером стане інтелектуальна автоматизація. Ми вже бачимо реальний інтерес до впровадження інструментів штучного інтелекту не як модної тенденції, а як засобу для аналізу даних та прогнозування ризиків.

Також ми очікуємо, що зростатиме популярність підходу Managed Services (керованих послуг). Оскільки знайти дефіцитних IT-фахівців на ринку стає дедалі складніше, бізнес буде частіше делегувати підтримку своїх систем професіоналам.

Сергій Хачиньян

комерційний директор компанії IT-Solutions

На нашу думку, минулого року відбулося невелике зростання українського ринку системної інтеграції, загальний об'єм може бути до 20 млрд грн. Ключовою тенденцією розвитку залишається модернізація базової ІТ-інфраструктури, особливо це стосується мережі. Варто також зазначити поступовий перехід на сервісну модель, розвиток хмарних рішень та посилення систем інформаційної та кібербезпеки. Основним замовником на ринку залишається держава (включно з донорською підтримкою), особливо силовий блок та сили оборони. Якщо казати про комерційний сектор, то лідерами серед замовників є банки та телеком.

Замовники дедалі більше орієнтуються на життєво необхідні рішення, що забезпечують стійкість і безпеку ІТ-середовища. Найбільш популярними залишаються проєкти у сфері кібербезпеки, систем збереження та відновлення даних, модернізація мережевої інфраструктури, розвиток дата-центрів. Активно використовують загальнодоступні хмари. Зростає попит на інтеграцію систем відеоаналітики. Паралельно змінюється і модель споживання: ринок поступово переходить від разових CAPEX-проєктів до сервісної моделі з підпискою. У зв'язку з дефіцитом ІТ-персоналу у замовників, все більшого попиту набуває технічна підтримка. У цьому контексті роль системного інтегратора еволюціонує до стратегічного партнера, який бере на себе відповідальність за забезпечення безперервної роботи інформаційних систем замовника.

На сьогодні важко оцінити чи спрогнозувати динаміку через нестабільну ситуацію в країні. Додаткового потенціального росту може надати припинення активних військових дій, збільшення донорської допомоги та покращення інвестиційного клімату в цілому. Ми, своєю чергою, активно працюємо над інфраструктурними проєктами, впровадження інформаційної безпеки та іншим.

