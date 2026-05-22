AMD інвестує понад 10 млрд дол. у Тайвань для прискорення виробництва чипів нового покоління

22 мая 2026 г., 17:35

З метою задоволення вибухового попиту на AI-інфраструктуру, компанія AMD оголосила про масштабне інвестування понад 10 мільярдів доларів у технологічну екосистему Тайваню. Кошти спрямують на розширення стратегічного партнерства та масштабування передових методів пакування напівпровідників для AI-систем майбутнього.



У співпраці з тайванськими та світовими гігантами AMD розвиватиме передові кремнієві технології, 3D-гібридне з'єднання (3D hybrid bonding) та інтеграцію високосмугової пам'яті.



«Штучний інтелект впроваджується дедалі швидше, і наші клієнти по всьому світу масштабують інфраструктуру шаленими темпами, - заявила доктор Ліза Су (Lisa Su), голова правління та генеральний директор (CEO) AMD. - Об'єднавши лідерство AMD у сфері високопродуктивних обчислень з екосистемою Тайваню, ми створюємо повністю інтегровану AI-інфраструктуру стійкового рівня».



Головний фокус мільярдних інвестицій зосереджений на інноваціях, які дозволять обійти фізичні обмеження класичного виробництва чипів:



AMD об'єднує зусилля з тайванськими лідерами пакування чипів ASE та SPIL. Разом вони розробляють наступне покоління технології 2.5D-з'єднання на основі кремнієвих підкладок. Ця архітектура радикально збільшить пропускну здатність та енергоефективність майбутніх процесорів AMD під кодовою назвою «Venice».



AMD досягла важливої віхи, сертифікувавши разом із PTI першу в індустрії технологію 2.5D-з'єднання EFB (Elevated Fanout Bridge) на основі прямокутних панелей (замість круглих кремнієвих пластин). Це суттєво покращує економіку виробництва та дозволяє масштабувати випуск складних мікросхем за нижчою собівартістю.



Для забезпечення стабільності постачань складних субстратів AMD також залучила провідних тайванських виробників плат, зокрема Unimicron, Nan Ya PCB та Kinsus.



Усі згадані інновації будуть втілені в готовій серверній AI-платформі стійкового масштабу AMD Helios, запуск якої заплановано на другу половину 2026 року.



До консорціуму з серійного виробництва систем Helios увійшли найбільші ODM-виробники планети: Sanmina, Wiwynn, Wistron та Inventec. Комплекси будуть оснащені новітніми графічними процесорами AMD Instinct MI450X; серверними процесорами AMD EPYC 6-го покоління; передовими мережевими рішеннями та відкритим програмним стеком AMD ROCm.



У компанії AIC, яка відповідає за механічну архітектуру стійок та обчислювальних лотків для Helios, підкреслили, що така синергія дозволить клієнтам запускати та навчати гігантські AI-моделі локально, оптимізуючи загальне енергоспоживання та сукупну вартість володіння (TCO).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI