Велика депресія чи велика корекція? Ринок смартфонів у лещатах дефіциту пам’яті

+11

голос Tweet

Перший квартал 2026 року став для індустрії смартфонів моментом істини, коли ілюзія стабільного відновлення, зафіксована за підсумками минулого року, остаточно розвіялася під тиском суворих економічних реалій. Після десяти кварталів безперервного зростання, яке тривало з середини 2023-го, глобальний ринок смартфонів продемонстрував різке падіння, що ознаменувало початок одного з найскладніших періодів в історії галузі.

Згідно з попередніми оцінками IDC, світові відвантаження скоротилися на 4,1% у річному обчисленні, склавши 289,7 млн одиниць, фактично зруйнувавши консенсус-прогноз про стабілізацію глобального попиту у 2026 році.

Водночас дані різних аналітичних агентств суттєво розходяться: якщо IDC фіксує падіння на 4,1%, а Counterpoint Research говорить про скорочення на 6%, тоді як Omdia, навпаки, реєструє символічне зростання на 1%. Цей розрив із попередніми позитивними прогнозами став наслідком «ідеального шторму»: поєднання критичного дефіциту компонентів пам'яті, зростаючих логістичних витрат через напруженість на Близькому Сході та загального охолодження споживчого попиту (особливо у сегменті смартфонів дешевше $300, який найбільш чутливо реагує на інфляційний тиск).

Справжнім архітектором цієї кризи став не брак покупців, а тектонічний зсув у ланцюгах постачання, спричинений бумом штучного інтелекту. Виробники DRAM та NAND пам'яті остаточно переорієнтували свої пріоритети на обслуговування дата-центрів, залишаючи вендорів смартфонів у стані хронічного дефіциту. Це не просто ускладнило виробництво, а радикально змінило структуру собівартості пристроїв, змушуючи виробників переглядати саму концепцію мобільного гаджета. В окремих категоріях LPDDR5X та UFS 4.0 контрактні ціни за квартал зросли приблизно на 90%. Причому до 70% всіх чипів пам'яті, вироблених у 2026 році, за прогнозами, підуть на потреби дата-центрів ШІ, а не споживчої електроніки.

«Ринок смартфонів увійшов у один із найскладніших періодів, зумовлений гострим дефіцитом пам'яті, що безпосередньо впливає як на відвантаження, так і на попит. Обмежена доступність компонентів змушує скорочувати обсяги виробництва, тоді як різке зростання цін на пам'ять штовхає вгору вартість специфікацій і змушує провідні бренди підвищувати роздрібні ціни. У деяких країнах, що розвиваються, ціни зросли на 40–50%, що суттєво тисне на попит у регіонах, чутливих до вартості», відзначила Набіла Попал (Nabila Popal), старша директорка з досліджень IDC.

У цьому контексті дані Omdia, які демонструють символічне зростання ринку на 1% до 298,5 млн одиниць, виглядають не як ознака здоров'я, а як симптом тривоги. Це зростання було зумовлене стратегією «front-loading» - випереджальним заповненням складів. Вендори, очікуючи на подальше зростання інфляції та дефіциту, агресивно відвантажували товар у канали продажів, намагаючись зафіксувати витрати на поточних рівнях. Однак цей штучний підйом створив небезпечний надлишок запасів, який, за прогнозами, призведе до ще боліснішої корекції у другому півріччі 2026 року. Фактично частина попиту другої половини року була «витягнута» у І кв. за рахунок превентивного накопичення складських запасів.

«Це падіння відвантажень зумовлене насамперед тим, що гравці ринку пам'яті надають пріоритет центрам обробки даних АІ, а не споживчій електроніці. Це залишає виробників зі стиснутою маржею та змушує їх перекладати зростаючі витрати безпосередньо на споживача. Поки пропозиція залишається обмеженою, зростання цін на енергоносії та логістику через нестабільність на Близькому Сході змушує споживачів утримуватися від дискреційних покупок, віддаючи перевагу вживаним або відновленим пристроям», підкреслює Шілпі Джайн (Shilpi Jain), старша аналітикиня Counterpoint Research.

На тлі загального занепаду Apple продемонструвала унікальну стійкість, за даними Counterpoint Research, вперше в історії очоливши ринок за підсумками першого кварталу з часткою 21%. Втім, картина залежить від методології: IDC ставить Apple на друге місце з часткою 21,1% і відвантаженнями 61,1 млн одиниць, тоді як Omdia також віддає першість Samsung із 65,4 млн одиниць проти 60,4 млн у Apple. Цей виробник нарощував виробництво на 5% YoY за даними Counterpoint та на 10% згідно IDC та Omdia. Все це завдяки успіху iPhone 17 та надзвичайно ефективному управлінню ланцюжками постачання. Apple виявилася чи не єдиним великим виробником, який зміг утримати баланс між зростанням поставок і прибутковістю без агресивного дисконтування. Висока інтеграція Купертино дозволила їм бути найбільш захищенними від кризи пам'яті, оскільки ультрапреміальне позиціонування дає змогу абсорбувати зростання собівартості без втрати лояльності клієнтів. Особливо вражаючим став успіх бренду в Китаї, де продажі зросли на 42% за даними Omdia та понад 30% за даними IDC. Це свідчить про зміцнення позицій Apple у сегменті «тихої розкоші» - на тлі слабкості масового Android-сегмента преміальні iPhone дедалі більше сприймаються як статусний та довгостроковий пристрій. Окремо варто відзначити успіх новинки iPhone 17e, яка показала сильний дебют на ринках ЄС та Японії, де провідну роль відіграють телекомунікаційні оператори.

Окремо варто відзначити важливу корпоративну новину, що вплине на стратегічне майбутнє лідера ринку: у квітні 2026 року Apple оголосила про зміну керівництва. Тім Кук залишає посаду генерального директора 1 вересня 2026 року та стає виконавчим головою ради директорів. Новим CEO компанії стане Джон Тернус (John Ternus), нинішній старший віцепрезидент із апаратного інжинірингу, який пропрацював в Apple 25 років. Ця передача повноважень відбувається на тлі рекордних результатів компанії в умовах кризи пам'яті та може означати посилення уваги до апаратних інновацій у наступному циклі розробки iPhone. Цей епізод радше підкреслює, наскільки важливою для компанію стає вертикальна інтеграція та контроль над апаратною платформою в умовах глобального дефіциту компонентів.

Samsung, попри втрату першого місця у рейтингах за часткою відвантажень (за версією Counterpoint Research) продемонструвала зростання від 3,6% (IDC) до 8% (Omdia) порівняно з минулим роком, відвантаживши від 62,8 млн (IDC) до 65,4 млн одиниць (Omdia). Компанія зробила ставку на преміалізацію: основний фокус було зміщено на Galaxy S26 Ultra, попит на який перевищив очікування. Серія Galaxy S26 загалом демонструє потенціал для перевищення показників Galaxy S25, хоча Galaxy S26 та S26 Plus показали стриманіший старт порівняно з Ultra-версією. Водночас корейський гігант почав радикально оптимізувати свій портфель, скорочуючи кількість бюджетних моделей і підвищуючи початкові ціни, щоб компенсувати витрати на DRAM (що фактично означає поступовий демонтаж традиційної моделі «дешевого Android для всіх»).

«Смартфонний ринок перетнув критичну точку інфляції. Вендори змушені балансувати між прибутковістю та зростанням, що призводить до стратегії "деспецінгу" - свідомого погіршення технічних характеристик у нових моделях, щоб вписатися у цінові очікування ринку. 2026 рік стане часом переосмислення: замість гонитви за кількістю пікселів чи гігабайтів, бренди зосередяться на якості програмного забезпечення та екосистемних послугах», вважає Кіранджіт Каур (Kiranjeet Kaur), асоційована директорка з клієнтських пристроїв IDC.

Найважчим перший квартал став для китайських виробників, орієнтованих на масовий сегмент. Xiaomi, попри утримання третьої позиції, показала найрізкіше падіння серед топ-5 - на 19% відвантаживши 33,8 млн одиниць (за даними як IDC, так і Omdia). Причина криється у високій частці пристроїв вартістю до 200 доларів у портфелі бренду (понад половина відвантажень Xiaomi зосереджена саме у цьому сегменті, за оцінкою Omdia). Саме цей сегмент виявився найбільш вразливим до здорожчання пам'яті, оскільки маржинальність тут була мінімальною ще до початку кризи (і саме тут споживачі найчастіше відкладають оновлення смартфона на додаткові 12–18 місяців). Аналогічна ситуація спостерігається у OPPO та vivo, які втратили 10% та 7% відповідно за даними IDC (або 6% та 7% згідно Omdia), намагаючись переорієнтуватися на преміальні пристрої на кшталт Find N5.

На противагу падінню гігантів, бренди другого ешелону - HONOR, Google та Nothing - продемонстрували феноменальні темпи зростання у 25%, 14% та 25% відповідно за даними Counterpoint Research. HONOR досягла успіху завдяки агресивній закордонній експансії, хоча на внутрішньому ринку Китаю виробник стикається з посиленою конкуренцією і зафіксував зниження продажів. Google зміцнила свої позиції з Pixel в розвинених країнах за рахунок інтегрованих функцій Edge AI - AI-функціональність уже стала важливішим фактором диференціації, ніж «сухі» апаратні характеристики. Nothing продовжує вигравати за рахунок нішевого дизайну та високої впізнаваності серед молоді, особливо після запуску моделі Phone (4a). Серед інших позитивних виключень - Huawei та Motorola (Lenovo), які також показали зростання за версією IDC.

«Перший квартал 2026 року відображає ринок на ранній стадії циклу збоїв у постачанні. Ми бачимо розрив між відвантаженнями в канали та реальним споживанням. Смартфонна індустрія увійшла в період, що визначатиметься значними структурними змінами. Тиск з боку зростання цін та доступності DRAM та накопичувачів залишатиметься критичним фактором протягом щонайменше наступних двох років», вважає Рунар Бйорховде (Runar Bjørhovde), головний аналітик Omdia.

У цій новій реальності смартфон остаточно перестає бути товаром масового вжитку, що оновлюється кожні два роки. Зростаюча ціна та дефіцит інновацій у бюджетному секторі роблять пристрої довгостроковою інвестицією. Виробники, розуміючи це, починають перехід до «підписної моделі монетизації». Коли маржа від продажу «заліза» зникає, прибутковість підтримуватиметься через платні функції штучного інтелекту, розширені хмарні сервіси та довгострокову софтверну підтримку. Саме тому виробники дедалі агресивніше просувають підписки на AI-сервіси, хмарне зберігання та екосистемні пакети.

Перспективи на решту 2026 року залишаються невтішними. Дефіцит пам'яті, за прогнозами IDC, посилиться у другому півріччі, що змусить багатьох вендорів ще більше підвищувати ASP (середню ціну продажу) або йти з ринків, де споживачі не готові платити більше. За оцінками Counterpoint, бюджетні смартфони у ІІ кв. подорожчають орієнтовно на $30, тоді як преміальні моделі — на $150–200. Показово, що вартість комбінації 16 ГБ LPDDR5X + 1 ТБ UFS 4.1 вже перевищила ціну флагманського процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 - тобто пам'ять уперше в історії обійшла чип як найдорожчий компонент флагмана.

Показово, що Omdia прогнозує нормалізацію каналів продажів уже у другому кварталі 2026 р., однак траєкторія відновлення, за оцінками агентства, буде нерівномірною та слабшою, ніж очікувалося. Особливого удару зазнає Індія, де відвантаження вже впали на 5% у першого кварталу, за даними Omdia. Ситуація призведе до подальшої консолідації ринку та зникнення ультрабюджетного сегмента у тому вигляді, в якому ми його знали. Аналітики Counterpoint вже говорять про формування «цінового розриву», коли пристрої нижче $150 поступово перестають бути економічно життєздатними для великих глобальних брендів. У цьому році фактично буде зафіксовано перетворення ринку смартфонів на зрілу індустрію, де успіх вимірюється не кількістю відвантажених «коробок», а здатністю утримувати клієнта всередині платної екосистеми сервісів.

«Падіння ринку на 4% - це лише прелюдія до того, що нас чекає, коли ситуація з пам'яттю загостриться на всіх фронтах. Розвинені ринки, такі як США, де фокус на преміум-моделях та програмах trade-in, будуть менш чутливими. Однак ринки, що розвиваються, де панують пристрої до 200 доларів, постануть перед викликом, масштабнішим за наслідки пандемії п'ять років тому», Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень мобільних телефонів IDC.

Таким чином, перший квартал 2026 року став кордоном, за яким починається епоха «дорогого смартфона». Гравці, які зможуть адаптувати свої бізнес-моделі до умов дефіциту та високої вартості капіталу, стануть лідерами нового мобільного світу, де залізо є лише точкою входу в цифрову сервісну екосистему, а не кінцевим продуктом. Головною ж метрикою успіху дедалі більше стає не кількість проданих пристроїв, а довічна монетизація користувача всередині екосистеми бренду.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI