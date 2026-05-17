Нова архітектура бізнесу та стратегічний суверенітет на IBM Think 2026

Конференція IBM Think 2026 стала умовною точкою кристалізації нової промислової парадигми, де AI більше не сприймається як надбудова, а стає самою тканиною сучасного підприємства - інфраструктурним шаром, інтегрованим у потоки даних, автоматизацію, управління та оркестрацію корпоративних процесів.

«AI сьогодні всюди, проте ви досі не впевнені, з чого саме розпочати. Годинник невблаганно цокає. AI розвивається швидше за ваші стратегічні плани, а самі плани випереджають темпи адаптації вашої компанії», ці слова на відкриті форуму пролунали як маніфест для тисяч керівників і фактично задали центральну тему всієї конференції. І зафіксували центральну тему всієї конференції - AI Divide: розрив між компаніями, які вже перебудували бізнес навколо AI, і тими, хто залишився на рівні ізольованих пілотів та chatbot-експериментів.

«Бути лідером сьогодні не означає знати всі відповіді. Це означає мати амбіцію» - наголосив голова правління та CEO IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna), починаючи свій виступ. Він фактично презентував архітектуру стратегії подолання технологічного хаосу, використовуючи AI Operating Model, де штучний інтелект вбудований не в окремі процеси, а в саму тканину бізнесу.

Як зазначив Арвінд Крішна, до 2030 року 40% завдань може бути автоматизовано. Інвестиції в AI-інфраструктуру зросли на 150% рік-до-року, за деякими оцінками, лише за останні чотири місяці - на 90%. Понад дві третини організацій планують реінвестувати отримані від AI дивіденди продуктивності в інновації та зростання. Більше 60% витрат уже спрямовується у нові продукти, нові бізнес-моделі та нові послуги.

Компанії, які поставили AI в основу бізнесу, отримують на 70% вищий приріст продуктивності, на 74% пришвидшення циклів, на 67% - виконання проєктів. Крішна підкріпив це власним прикладом. IBM отримала 4,5 млрд дол. задокументованої річної економії завдяки AI та автоматизації - це не прогноз, а цифри з офіційних фінансових звітів.

Арвінд Крішна провів пряму паралель з двома попередніми технологічними революціями. Комп'ютерна революція 1960–1980-х та інтернет-ера 1995–2015: в обох випадках ті, хто вчасно адаптувався, відривалися від конкурентів назавжди. «AI - не інструмент підвищення продуктивності. Це ваша нова бізнес-модель. Ви маєте бути AI-first, а не просто AI-enabled», зазначив він.

При цьому керівник IBM визнав існування серйозного розриву між наміром та реальністю: 80% керівників очікують суттєвого впливу AI на виручку до 2030 року, але лише 20% здатні чітко описати, як саме це відбудеться. 68% побоюються, що AI-ініціативи зазнають невдачі через недостатню інтеграцію в корпоративні процеси.

Доповідач окреслив чотири стадії зрілості AI-підприємства: manual processes → task augmentation → workflow optimization → business redefinition (ручні процеси → розширення можливостей людини → оптимізація процесів → переосмислення бізнесу). Більшість компаній застрягли між першою та другою стадіями. Лідери на третій та четвертій отримують 150% ROI порівняно з тими, хто залишається лише на стартових позиціях. Саме на цей перехід і для цих користувачів IBM пропонує свою платформу.

Окремо прозвучала тема суверенітету і Крішна сформулював її максималістично: «Технологія сьогодні настільки ж важлива для національної конкурентоспроможності, як фінанси чи оборона. Тому кожна нація і кожне підприємство потребують AI та хмарної інфраструктури, яку вони контролюють. Контролюють - означає: ніхто не може її вимкнути, втрутитися в неї, зробити недоступною через геополітику чи обрив підводного кабелю».

Три стратегічні вектори, навколо яких і будувався весь keynote: AI-first enterprise, hybrid cloud architecture, quantum frontier. Крішна назвав поточний момент «Day Zero AI Revolution» - не тому, що все ще попереду, а тому що «воно тут і зараз, і перевагу треба використовувати негайно».

Першим гостем на сцені став Саммі Ель Амі (Sammy El Ami), старший віцепрезидент з цифрових технологій та IT Saudi Aramco. Крішна представив партнерство IBM та цієї найбільшою у світі нафтодобувної компаніх як одне з найдовших у корпоративній історії: першу обчислювальну систему, тоді це була IBM 601, було встановлено в Дахрані (Саудівська Аравія) ще у 1947 році. Aramco стала першою компанією у країні, яка отримала інформаційну систему.

Ель Амі детально описав, як AI вже трансформує всі ланки роботи компанії - від видобутку до переробки. У сегменті розвідки та видобутку (upstream) компанія розробила власну фізичну модель прогнозування геологічних формацій та флюїдів, що підвищує точність оцінки запасів, скорочує час буріння та витрати. У сегменті переробки та збуту (downstream) - власний глобальний оптимізатор із всебічним оглядом усіх активів компанії у світі, який генерує сценарії для підвищення прибутковості на нафтопереробних та нафтохімічних підприємствах.

Aramco також розробила агента Engineering Advisor на базі AI-моделі, навченої на інженерних стандартів і нормативів, що накопичувалися десятиріччя і яка підтримує польових інженерів у режимі реального часу. Паралельно розгорнуто AI-рішення для фінансів та ланцюгів постачання.

Масштаб даних, на яких усе це базується вражає - щодня компанія обробляє інформацію з майже 10 мільярдів точок зі своїх активів по всьому світу. Понад 6 тис співробітників пройшли навчання роботі з AI-інструментами і активно застосовують їх у своїй роботі.

Як результат впровадження нових технологій у 2024 році технологічний підрозділ Aramco задокументував 5,2 млрд дол., згенерованих завдяки AI та цифровим технологіям. Понад 50% цієї суми - прямий результат рішень на базі штучного інтелекту. «Ми перевели AI з лабораторії у поле, з пілотів - на платформи, з потенціалу - в мільярди доларів реальної вартості», - підсумував Ель Амі. - Наша відправна точка - не технологія сама по собі, а бізнес-проблема, яку потрібно вирішити». Для цього була створена окрема структура - Aramco Digital, цифровий виконавчий підрозділ для spin-off, масштабування та розширення доведених рішень.

Після кейсу Aramco Арвінд Крішна перейшов до суті пропозиції IBM - чотирьох головних умов для перетворення АІ з «периферійного інструменту» на «основу бізнесу»: агентна платформа для управління (оркестрації) складними робочими процесами, чисті, структуровані та доступні дані, стійка інфраструктура у будь-якому середовищі та відкритість для збереження повного контролю.

Спікер представив IBM Bob, наголосивши, що це не черговий помічник у написанні коду, а повноцінний АІ-агент. Він супроводжує весь життєвий цикл розробки ПЗ: від проектування архітектури та планування до безпосереднього написання коду, його тестування та забезпечення кібербезпеки.

Вже сьогодні понад 80 тисяч розробників IBM щодня працюють із цим інструментом. Власна верифікована оцінка компанії підтвердила зростання продуктивності в середньому на 45%. Bob є модельно-незалежним (model-agnostic): він розподіляє завдання між різними моделями через рівень мультимодельної оркестрації, уникаючи залежності від конкретного постачальника. Рішення легко інтегрується в наявні технологічні стеки, не потребуючи радикальної заміни поточної інфраструктури («rip and replace»).

Роботу Bob наочно показала Сам’я Кашіф, менеджерка з розробки ірландського офісу IBM. Вона згадала типові проблеми «доавтоматизаційної» епохи: розмиті вимоги в user stories, трудомістке планування, постійні збої тестів та «паперовий хаос» через брак документації. Головним болем була неможливість масштабувати бізнес, не наймаючи щоразу нових людей.

Bob інтегрується в команду як повноцінний учасник — із тими ж правилами, обмеженнями (guardrails) та вимогами до відповідності (compliance), що й реальні розробники. Його робота поділена на два ключові режими. Режим дослідження (Discovery mode): Bob бере «сиру» ідею, аналізує ринок, визначає обсяг вимог (scope) і видає детальний бриф із планом MVP. Тижні обговорень скорочуються до лічених годин. У режимі розробки (Code mode) Bob генерує код, запускає модульні тести (unit tests) і створює документацію через MCP-сервери. Він надсилає готовий запит на злиття (pull request) із дотриманням того ж стандарту якості (quality bar), що й будь-який інший розробник у команді.

Результати впровадження: час адаптації нових співробітників скоротився на 70%, тривалість реалізації функцій - на 40%, а загальна швидкість розробки зросла втричі. Тестове покриття зросло на 40%, а похибка у прогнозуванні продуктивності скоротилася з 35% до 15%. Це означає, що команда нарешті може точно передбачити терміни виходу кожного оновлення або нового функціоналу.

Sovereign Core - це стратегічне рішення IBM у відповідь на виклики цифрового суверенітету. Платформа інтегрує політики безпеки безпосередньо в середовище виконання (runtime): це гарантує дотримання правил управління даними (governance) навіть у разі зміни законодавства чи геополітичної ситуації. Завдяки партнерству з Dell, AMD та Mistral, рішення дозволяє розгортати ШІ у повністю контрольованому приватному середовищі, позбавляючи компанії залежності від публічних хмар. Продукт орієнтований на галузі з суворим регулюванням: банківську сферу, страхування та державні структури.

Concert - публічний preview нового продукту для оркестрації AI-систем у масштабі enterprise. В міру того як AI-системи стають дедалі складнішими та глибше інтегрованими, з'являється потреба в AI-powered управлінні самими цими системами: зміщення від пасивного моніторингу до скоординованої та інтелектуальної реакції на інциденти.

Наступною прем’єрою став Concert. Це рішення для оркестрації АІ-систем у масштабах великого бізнесу. Його поява диктується часом: коли АІ пронизує всі процеси, керувати ним "вручну" стає неможливо. Concert перетворює управління на активний процес - замість того, щоб просто фіксувати помилки, система використовує потужність АІ для скоординованої реакції на виклики в режимі реального часу

Окремий блок виступу Арвінд Крішна присвятив аналізу причин, чому АІ-проєкти зазнають невдачі. За його словами, проблема рідко полягає в самій технології штучного інтелекту. Насправді корінь невдач - у «фундаменті»: ізольованих даних (data silos), фрагментованій інфраструктурі та використанні кількох хмар без єдиної операційної моделі. «Самі по собі моделі не мають жодного значення, якщо під ними закладено хибний фундамент», - підсумував очільник IBM.

Дані сьогодні розосереджені всюди: у публічних хмарах, SaaS-платформах, приватних сховищах, на власних серверах (on-premise) та на периферійних пристроях. За таких умов гібридна архітектура - це не компроміс, а єдиний спосіб доставити АІ безпосередньо до даних, не намагаючись централізувати їх в одному місці. «Гібридна архітектура є стійкою, вона усуває єдині точки відмови та дозволяє масштабуватися швидко, не створюючи при цьому нових системних вразливостей», — наголосив Крішна.

IBM підкріпила свої заяви діями: компанія закрила угоду з Confluent — провідною платформою потокової обробки даних, що обслуговує понад 6 500 корпоративних клієнтів (зокрема 40% компаній зі списку Fortune 500). У поєднанні з технологією Kafka та Watsonx.data це рішення дозволяє отримувати «живі, керовані та готові до АІ дані» в режимі реального часу. Крім того, IBM оголосила про розширення партнерства з Nvidia, спрямоване на прискорення процесів аналізу та передачі даних.

Наступним гостем на головній презентації конференції став Ратнакар Лаву (Ratnakar Lavu), виконавчий віцепрезидент та Chief Digital Information Officer у Elevance Health - однієї з найбільших страхових компаній США. Мета компанії: знизити вартість медичної допомоги та спростити досвід пацієнтів, провайдерів та власних співробітників. Загальний обсяг інвестицій у трансформацію - близько 1 млрд дол.

Ратнакар Лаву описав три конкретні ініціативи. Перша - Sydney: AI-агент у мобільному застосунку Elevance, який допомагає 22 мільйонам комерційних учасників розуміти свої страхові пільги, розраховувати вартість процедур і знаходити провайдерів - з використанням 500 різних точок даних для підбору лікаря з оптимальним поєднанням якості та вартості.

Друга ініціатива - Health OS: платформа для безперешкодного обміну даними між Elevance та медичними провайдерами. Медичні записи передаються автоматично, що є критично важливим для попереднього погодження послуг та оперативного розгляду страхових позовів. Це дозволило усунути основне «вузьке місце» у взаємодії між страховиком та лікарями.

Третя - впровадження розмовного AI для контакт-центру. Elevance щорічно опрацьовує 130 мільйонів дзвінків, значна частина яких надходить через те, що клієнти не змогли вирішити свої питання в інших точках взаємодії. IBM допомагає компанії впровадити сервіси самообслуговування через чат-боти та голосових помічників кількома мовами. Система працює у режимі 24/7, позбавляючи клієнтів залежності від робочого графіка офісів.

Віцепрезидент Elevance поділився головним уроком, засвоєним компанією у 2025 році: «Ми впроваджували АІ-рішення, не переосмисливши саму бізнес-логику. АІ просто накладався на застарілі процеси, тому ми не отримали ні очікуваної ефективності, ні потрібних результатів». Нова стратегія команії базується на новому правилі: спочатку докорінна ревізія та оптимізація бізнес-процесу, потім - побудова АІ-архітектури навколо нього. Далі - повне пілотування циклу (end-to-end) у межах малої групи, і лише після успішної перевірки - масштабне впровадження.

На запитання про систему управління Ратнакар Лаву відповів: «Відповідальний AI має бути інтегрований у весь життєвий цикл - від зародження ідеї до фінального розгортання продукту. Нам потрібна прозорість, висока продуктивність алгоритмів, перевірка на упередженість та вбудовані захисні механізми безпосередньо на рівні архітектури, а не як зовнішній шар перевірки».

Арвінд Крішна розпочав блок про квантові технології з розвінчання поширених міфів. Він наголосив, що квантові обчислення - це перша справді нова обчислювальна парадигма за останні 80 років. Якщо бінарна арифметика - це шлях еволюційного вдосконалення, то квантовий підхід - це фундаментальний злам основ. «Сьогодні це вже не питання теоретичної науки, а рух у напрямку інженерної реалізації. А коли технологія переходить із лабораторій до інженерних цехів, питання "чи станеться це" знімається з порядку денного. Залишається лише з'ясувати: коли саме і як швидко», - підсумував Крішна.

IBM побудувала та розгорнула понад 80 реальних квантових комп'ютерів - не симуляцій, не лише програмного забезпечення. Понад 300 партнерів у академії, уряді та промисловості вже отримують результати. У березні цього року IBM опублікувала референсну архітектуру Quantum Centric Supercomputing - квантові процесори поряд із GPU та CPU як єдина гібридна обчислювальна платформа.

В IBM переконані, що квантова перевага (quantum advantage) буде досягнута вже цього року. При цьому Арвінд Крішна наголосив, що остаточне слово має залишитися за незалежною науковою спільнотою, а не за самою корпорацією. «Йдеться не про перспективу 10 чи 20 років - це станеться протягом поточного року. Технологічний розрив скорочується значно швидше, ніж більшість може собі уявити», - заявив очільник IBM.

Гостем квантового блоку стала доктор Серпіл Ерзурум (Serpil Erzurum), виконавчий віцепрезидент та Chief Research and Academic Officer Cleveland Clinic. Клініка є партнером IBM у рамках 10-річної програми Discovery Accelerator.

Ерзурум описала найбільш гостру проблему охорони здоров'я через призму даних. World Economic Forum зафіксував, що охорона здоров'я генерує третину всіх даних у світі, і цей обсяг зростає швидше за будь-яку іншу галузь. Проблема більше не в тому, щоб зібрати дані - вона в тому, як перетворити їх на знання для конкретного пацієнта, у потрібний момент, у потрібному місці.

Перший наочний приклад - сфера клінічних досліджень. Сьогодні 80% таких проєктів у світі стикаються з проблемою недобору пацієнтів. Cleveland Clinic проводила дослідження рідкісного серцевого захворювання: за три місяці традиційними методами вдалося залучити лише 14 осіб. Після впровадження АІ-алгоритму від компанії Deania ситуація кардинально змінилася: лише за один тиждень система проскринінгувала понад 1 500 кандидатів, з яких 30 було включено до дослідження.

Серпіл Ерзурум описала квантовий проєкт зі швидкої ідентифікації чутливості бактерій до антибіотиків: інфекції залишаються однією з головних причин смерті в усьому світі. Діагностика збудника може займати дні й тижні. Квантово-машинне навчання прискорює визначення чутливості до антибіотиків, що дозволяє починати правильне лікування значно раніше.

Напередодні конференції Cleveland Clinic та IBM опублікували у відкритому доступі результати спільного дослідження: їм вдалося здійснити квантове моделювання молекули, що складається з 12 000 атомів. За словами докторки Ерзурум, це найбільша молекулярна структура, яку будь-коли моделювали квантовим методом. Прогрес виглядає фантастичним: ще 18 місяців тому межею можливостей була молекула з 10 атомів - сьогодні їх уже 12 000.

Докторка Ерзурум описала Discovery Accelerator як революційну модель партнерства. За її словами, Cleveland Clinic та IBM ще на старті синхронізували свої цінності, дослідницькі культури та мотивацію - і ризикнули розпочати роботу, не маючи детального плану. «Багато хто сумнівався в успіху цього задуму. Тепер, маючи за плечима 50 спільних проєктів, ми розбудовуємо інноваційну екосистему, де постійно навчаємось одне в одного та ділимося досвідом із ринком», зазначила вона.

Підбиваючи підсумки, Крішна виділив три магістральні вектори: AI-first enterprise (АІ-центричне підприємство), hybrid cloud (гібридна хмара) та quantum frontier (квантові кордони). Роль IBM у кожному з них він сформулював максимально лаконічно: «Ми готові зустріти вас у точці "Day Zero". Допомогти пройти шлях трансформації на тій інфраструктурі, яку ви вже маєте, зберігши її під вашим повним контролем. Відкриті. Гібридні. Суверенні. Відповідальні».

Архітектурна ставка IBM стає дедалі чіткішою: рівні АІ-технологій (model layers) продовжуватимуть змінюватися, тому справжня стабільність має забезпечуватися на рівні архітектури, даних та управління. Поки базові інтелектуальні моделі поступово перетворюються на загальнодоступний ресурс, корпоративні дані та власний рівень оркестрації стають головним активом. Саме в цій ніші IBM закріплює свій вплив.

Конференція Think 2026 продемонструвала чітку дистанцію від «АІ-театру» Кремнієвої долини - з її одержимістю ідеєю AGI, нескінченними перегонами моделей та культом технологічних пророків. Натомість IBM говорила мовою інженерної дисципліни, системного управління інфраструктурою (governance) та прогнозованого повернення інвестицій. Учасники підтвердили: найуспішнішими стають ті ініціативи, що починалися не з бажання «протестувати нову модель», а з вирішення конкретної бізнес-проблеми. Стратегії Aramco, Elevance Health та Cleveland Clinic стали живою ілюстрацією саме такого прагматичного підходу.

Головний стратегічний сигнал Think 2026: ринок штучного інтелекту виходить із фази ажіотажу та змагання алгоритмів, переходячи в еру інфраструктурної дисципліни та операційного контролю. Наступна конкурентна перевага визначатиметься не потужністю моделі, а ефективністю рівня оркестрації для корпоративного АІ в реальному робочому середовищі. Саме на цю ключову роль претендує IBM.

Арвінд Крішна завершив виступ прямим зверненням до аудиторії: «Вікно можливостей, щоб стати лідером у квантових технологіях, відчинене прямо зараз. Проте воно не залишатиметься таким вічно. Скористайтеся цим часом з максимальною користю».

