ASUS представила в Україні флагманський бізнес-ноутбук ExpertBook Ultra

Українське представництво ASUS провело презентацію ноутбука лінійки ExpertBook Ultra - топовой моделі у лінійці корпоративних рішень компанії. Окрім оновленої апаратної бази, пристрій отримав низку інженерних рішень у системі живлення та безпеки, зокрема підтримку стандартів постквантової криптографії.

Іван Омельченко, PR-менеджер київського офісу ASUS детально познайомив з особливостями моделі. Він зазначив, що ExpertBook Ultra є втіленням стриманої елегантності завдяки витонченому мінімалістичному дизайну, який пасує до сучасного ділового середовища. Корпус ноутбука, виготовлений з авіаційного магнієво-алюмінієвого сплаву методом прецизійної ЧПК-обробки, має нанокерамічне покриття з твердістю 9H. Завдяки цьому пристрій поєднує міцність й довговічність із витонченим та легким профілем.

Ноутбук представлений у двох кольорах – Jet Fog (туманно-чорний) та Morn Grey (ранковий сірий). Його вага становить від 0,99 кг, а товщина корпусу – рекордні 10,9 мм, тому він підходить для мобільних фахівців, які постійно перебувають у русі. Попри надзвичайну легкість, ноутбук відповідає вимогам американського військового стандарту надійності, гарантуючи довговічність під час щоденної експлуатації. Повний набір необхідних інтерфейсів, зокрема два порти Thunderbolt 4 (USB-C), зручно розташовані з обох боків корпусу, та місткий акумулятор місткістю 70 Вт·год дозволяють комфортно працювати без підзаряджання протягом усього дня.

Акумулятор ExpertBook Ultra має збалансовану архітектуру: чотири елементи розташовані симетричними парами для оптимального розподілу ваги та ефективного охолодження. Замість послідовного розміщення всіх елементів в один ряд, що призвело б до підвищення вольтажу, їх згруповано попарно. Це дозволило знизити робочу напругу до стабільніших 7,8 В, водночас подвоївши місткість акумулятора. Саме нижча напруга є головним секретом енергоефективності пристрою. Оскільки більшість внутрішніх компонентів ноутбука потребують наднизького рівня напруги живлення, системі значно простіше й економніше знижувати напругу з 7,8 В, ніж із вищих значень (наприклад, 15 В). Такий підхід мінімізує виділення тепла та суттєво подовжує час автономної роботи, а паралельне розташування пласких елементів акумулятора заощаджує простір усередині корпусу, дозволяючи зробити пристрій тоншим і залишити більше місця для безперешкодної роботи вентиляторів системи охолодження.

Основу максимальної конфігурації ExpertBook Ultra становить процесор Intel Core Ultra X9 Series 3 з нейропроцесором (NPU) продуктивністю до 50 TOPS. Він дозволяє суттєво прискорити обробку алгоритмів штучного інтелекту, виконання інтенсивних багатозадачних процесів та взаємодію з вимогливими бізнес-застосунками. Ця обчислювальна платформа гарантує плавну й швидку дію ноутбука в будь-яких корпоративних сценаріях та під час створення контенту.

Стабільність системи під навантаженням підтримує фірмове охолодження ASUS ExpertCool Pro, яке забезпечує роботу пристрою з лімітом потужності (TDP) до 50 Вт. Ноутбук демонструє високу продуктивність під час виконання найскладніших завдань, зберігаючи водночас тиху та комфортну атмосферу в робочій зоні.

ExpertBook Ultra підіймає ефективність щоденної роботи на принципово новий рівень. Його сенсорний дисплей 3K Tandem OLED із піковою яскравістю до 1400 кд/м² у режимі HDR забезпечує виняткову чіткість, реалістичні кольори та високу деталізацію під час виконання професійних завдань і перегляду мультимедіа. Екран захищений від подряпин склом Corning Gorilla Glass Victus із матовим покриттям Gorilla Glass Matte, що гарантує довговічність пристрою та комфортне читання за будь-якого освітлення.

Ці враження доповнює акустична система із шести динаміків із підтримкою просторового аудіо Dolby Atmos. Вона складається з двох низькочастотних динаміків із подвійними магнітами та двох окремих високочастотних динаміків, що гарантує насичене й об'ємне звучання під час відеоконференцій, презентацій та відтворення медіафайлів. За точне керування відповідає тачпад із тактильним відгуком, а клавіатура вкрита гіпоалергенним ексимерним шаром для максимальної зручності під час тривалого набору тексту.

Клавіатура ноутбука розроблена для продуктивної роботи впродовж усього дня та має інноваційне ексимерне УФ-покриття. Воно надійно захищає клавіші від зносу, забезпечуючи плавний хід та комфорт під час тривалого введення тексту. У поєднанні з високоточним тачпадом із тактильним відгуком це гарантує легку навігацію та миттєвий зворотний зв’язок під час кожної взаємодії.

Важливим елементом ExpertBook Ultra є ASUS MyExpert – набір інструментів на базі штучного інтелекту з єдиним інтерфейсом для підвищення продуктивності. Їх створено спеціально для корпоративних завдань, щоб допомогти фахівцям працювати швидше та ефективніше. Інтегровані функції на основі AI дозволяють взаємодіяти з системою за допомогою природної мови для отримання технічної підтримки, а також виконувати автоматичне реферування документів, переклад і вдосконалення тексту. Крім того, підтримується наскрізний пошук файлів локально та у хмарі для миттєвого доступу до зображень чи документів, а також доступні інтелектуальні інструменти для онлайн-зустрічей. Вони автоматично створюють стенограми, виконують переклад, готують стислі підсумки нарад і списки подальших завдань, що суттєво покращує командну взаємодію.

Створений із пріоритетом на безпеку даних, ASUS MyExpert забезпечує надійну основу для спільної роботи як у локальному, так і в хмарному середовищі, дозволяючи фахівцям упевнено й ефективно досягати поставлених цілей.

ExpertBook Ultra захищає корпоративні активи за допомогою комплексної архітектури ASUS ExpertGuardian, розробленої відповідно до рекомендацій стандарту NIST SP 800-193. Ця система гарантує цілісність вбудованого програмного забезпечення: вона запобігає несанкціонованим змінам, виявляє шкідливу активність і в разі збою автоматично відновлює мікропрограму до перевіреного стану.

Завдяки інтеграції алгоритмів постквантової криптографії (PQC) на рівні прошивки ExpertBook Ultra пропонує надійний та перспективний захист BIOS від кіберзагроз нового покоління. Підтримка узгоджених із NIST стандартів PQC, зокрема ML-KEM (FIPS 203) та ML-DSA (FIPS 204), додатково зміцнює ланцюжок довіри платформи. Це дозволяє компаніям формувати вищий рівень кіберстійкості в умовах, коли технології зламу еволюціонують у квантову епоху.

Іван Омельченко підкреслив, що ExpertBook Ultra відображає незмінне прагнення ASUS до екологічних інновацій завдяки впровадженню системи цифрового паспорта продукту (DPP) та методології визначення екологічного сліду (PEF), що сприяють розвитку циркулярної економіки. Інтегрована технологія ASUS DPP підвищує прозорість, простежуваність та ефективність обміну інформацією. Вона цифровізує важливі дані про вплив на довкілля та сталий розвиток протягом усього життєвого циклу пристрою, дозволяючи користувачам приймати більш обґрунтовані та відповідальні рішення.

Цей ноутбук також демонструє екологічний фокус бренду через свідомий вибір матеріалів. У його конструкції використовується до 90% переробленого магнієво-алюмінієвого сплаву, від 30% до 35% переробленого пластику, а магнітні елементи на 100% складаються з відновлених рідкісноземельних металів. Такий підхід підкреслює відданість компанії ідеї зменшення екологічного навантаження за збереження найвищої якості та функціональності продукції.

ASUS ExpertBook Ultra вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 159999 грн (процесор Intel Core Ultra 7 356H 50, ОЗП 32 ГБ, SSD-накопичувач 1 ТБ).

