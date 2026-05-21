21 мая 2026 г., 17:25

0

Tweet

Meta розіслала співробітникам внутрішній меморандум із деталями реструктуризації. За даними Reuters, який бачив документ, компанія звільнить 10% штату, переведе 7000 осіб у нові AI-підрозділи та закриє ще 6000 відкритих вакансій – сумарно зміни торкнуться близько 20% співробітників при штаті 77986 осіб на кінець березня.

Директор з персоналу Джанель Гейл пише, що багато підрозділів переходять на AI-native структуру з більш плоскою ієрархією та меншими командами, а частина управлінських позицій буде ліквідована. Співробітників у Північній Америці попросили працювати з дому у день оголошень. Хороший спосіб вселити оптимізм у персонал, правда?

Переклади йдуть у команди Applied AI Engineering та Agent Transformation Accelerator, раніше анонсовані технічним директором Ендрю Босуортом. Їхнє завдання – створювати AI-агентів, здатних автономно виконувати роботу, яку зараз роблять люди. Тобто частина штату, яка потрапить під скорочення або «заклик» в AI-юніти, фактично братиме участь у навчанні систем, що замінюють її функції.

Meta скорочує 20% співробітників через AI

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI