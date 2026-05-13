Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Трест, который лопнул

Анонсовано Googlebook - ноутбук під управлінням системи інтелекту Gemini

13 мая 2026 г., 17:35
Google анонсує Googlebook - ноутбуки під управлінням системи інтелекту Gemini

Через 15 років після виходу першого Chromebook, компанія Google оголосила про наступний фундаментальний крок в еволюції персональних комп'ютерів, як заявлено. Googlebook - нова категорія ноутбуків, де операційна система трансформується у повноцінну систему інтелекту.

Підкреслюється, що Googlebook об’єднує найкращі напрацювання компанії: потужну екосистему застосунків Android та швидкість браузера ChromeOS. Завдяки переходу на технологічний стек Android, розробники зможуть швидше впроваджувати інновації, забезпечуючи синхронізацію між смартфоном та ноутбуком.

Googlebook розроблений з нуля для роботи з AI Gemini. Серед ключових інновацій слід зазначити Magic Pointer - спільну розробку з командою Google DeepMind. Тепер курсор - це не просто вказівник. Варто лише поворушити ним, і Gemini запропонує контекстні дії. Наприклад, навівши курсор на дату в листі, можна миттєво створити зустріч, а виділивши фото вітальні та нового дивана - візуалізувати їхнє поєднання в інтер'єрі.

Користувачі можуть створювати персоналізовані віджети за допомогою текстових запитів. Gemini здатний зібрати дані з Gmail, Календаря та мережі в єдиний дашборд - наприклад, для планування подорожі, де в одному місці будуть квитки, броні готелів та таймер зворотного відліку.

Новий формат ноутбуків стирає межі між пристроями. Ви можете замовити їжу через мобільний додаток або пройти урок у Duolingo безпосередньо на екрані ноутбука, не відволікаючись від роботи.

Файли зі смартфона тепер доступні у файловому браузері Googlebook миттєво, без необхідності передачі чи хмарної синхронізації.

"Ми переходимо від операційної системи до системи інтелекту, переосмислюючи саму суть ноутбука", - зазначають у Google.

Перші моделі Googlebook будуть випущені у співпраці з лідерами індустрії: Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo.

Відмінною рисою кожного пристрою стане glowbar - унікальна світлова панель, що поєднує в собі естетику та функціональність. Google обіцяє преміальні матеріали та різноманітність формфакторів для будь-яких завдань.

Більше подробиць та перші пристрої з'являться вже цієї осені. Детальна інформація доступна на офіційному сайті googlebook.com.

 

