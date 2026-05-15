Місце українського софту IT Specialist на сучасному ринку рішень з кібербезпеки 

Сьогодні кібербезпека - гонка швидкостей, яку вже неможливо виграти вручну. Кібератаки стають автоматизованими конвеєрами, тоді як на плечі інженерів безпеки лягає все більше рутинної роботи: моніторинг, перевірки та зведення звітів тощо. Ситуацію ускладнює й брак фахівців через міграцію та мобілізацію. Постійне зростання операційного навантаження призводить до швидкого виснаження команди.

Компанія IT Specialist розробила власну екосистему продуктів, яка автоматизує процеси кіберзахисту та дозволяє бізнесу тримати удар без постійного розширення штату.

Системний підхід IT Specialist до захисту ІТ-інфраструктури

Компанія комплексно будує кіберзахист бізнесу з 2014 року. Сьогодні понад 250 фахівців проводять сертифікаційні аудити, реалізують комплексні пентести (зокрема за підходами Red та Purple Team) та забезпечують цілодобовий моніторинг інцидентів у власному SOC.

Підхід IT Specialist базується на глибокому зануренні в процеси клієнта та поєднанні міжнародних методологій із локальною експертизою. Практичний досвід команди став фундаментом для створення власних програмних продуктів, а також для запуску CyberIN - безкоштовної професійної кіберакадемії. Завдяки цій освітній програмі талановита молодь здобуває практичні навички, а найкращі випускники отримують шанс розпочати кар'єру в команді IT Specialist.

З чого розпочався продуктовий напрям компанії IT Specialist?

Власна розробка IT Specialist взяла початок з рутини SOC. Аналітики щодня стикалися з одноманітними задачами, які не покривали наявні ринкові інструменти. Щоб оптимізувати процеси, інженери створювали власні скрипти. З часом їх кількість перевищила сотню, і саме це стало поштовхом до появи власних рішень.

Продукти IT Specialist об'єднані в єдину мережу, де кожен елемент органічно доповнює інший. Це дозволяє не просто фіксувати загрози, а миттєво реагувати на них, автоматизуючи рутинні процеси та закриваючи всі рівні захисту: від архітектури до поведінки співробітників.

Як платформа автоматизації забезпечує необхідний рівень контролю?

Саме потреби в централізації та розмежуванні прав на окремі утиліти стали основою для першого продукту - ITS Engine Platform. Компанія створила єдину контейнеризовану платформу для запуску автоматизації з гнучким розподілом ролей і детальним аудитом дій. Це рішення ізолює процеси, розділяє доступ до даних для різних користувачів та ефективно виділяє обчислювальні ресурси.

Тепер інженер має доступ лише до своїх задач, адмін бачить повну картину, а хаос і конфлікти між окремими процесами більше не виникають. Сьогодні цей інструмент є базовим рушієм, на якому побудована вся екосистема продуктів компанії.

Як уникнути «сірих зон» і забезпечити повну видимість ІТ-активів компанії?

Коли інформація про активи розпорошена між різними системами, в інфраструктурі неминуче виникають невидимі для безпеки «сірі зони». Для розв'язання цієї проблеми було створено платформу спостереження ITS Inventory.

Вона агрегує та нормалізує інформацію з десятків джерел (зокрема Active Directory, SIEM, CMDB, антивірусів і мережевого обладнання) і накладає ці шари даних один на одного, автоматично виявляючи розбіжності. Завдяки цьому бізнес отримує єдине джерело правди про інфраструктуру, а інженери безпеки - можливість за кілька секунд отримати повний контекст щодо будь-якого активу під час розслідування інцидентів.

Для контролю доступів та виявлення аномальної активності користувачів платформа має логічне розширення - модуль ITS Userventory. Він розглядає облікові записи як окремі ІТ-активи та виявляє аномалії в їхній поведінці. Наприклад, система одразу помітить, якщо під акаунтом ведеться активність, хоча сам працівник у цей час перебуває у відпустці.

Автоматизація обробки порушень для миттєвого реагування на інциденти

Швидкість реакції визначає наслідки кібератаки. Для впорядкування дій під час атак створено ITS IMR (Incident Management & Response) - інструмент управління інцидентами. Він підключається до джерел подій безпеки, збирає виявлені порушення та переводить роботу SOC на заздалегідь перевірені сценарії (плейбуки).

Отримуючи збагачену інформацію від ITS Inventory, система допомагає інженерам не розгублюватися, а діяти за чіткими протоколами. Це дозволяє відрізнити справжню кібератаку від легітимної, але нетипової активності користувача.

Ключовий принцип продукту: людина залишається відповідальною. Хоч програма збирає докази і пропонує сценарій реагування, важливі фінальні дії (такі як блокування системи) робить людина, яка чітко усвідомлює наслідки своїх кроків.

Як автоматизувати контроль відповідності міжнародним стандартам і вимогам українських регуляторів?

Відповідність стандартам ISO, PCI DSS та вимогам Держспецзв’язку (ДССЗЗІ) часто перетворюється на ручну паперову роботу, що відволікає фахівців від безпосереднього захисту мережі. Наприклад, для дотримання Постанови НБУ №95 українські банки виділяють значні кадрові ресурси виключно на підготовку звітної інформації для аудиторів.

Платформа ITS Compliance бере цю рутину на себе. Вона автоматично прив’язує вимоги міжнародних стандартів та українських регуляцій до технічних контролів.

Отримуючи дані з ITS Inventory, система перевіряє артефакти, виявляє відхилення та призначає задачу на їх усунення конкретному інженеру. При цьому вона не просто фіксує помилки: новий модуль управління ризиками оцінює, яку реальну небезпеку становить кожна невідповідність.

Це переводить кібербезпеку на рівень управлінських рішень: керівник бачить прозору картину бізнес-ризиків у реальному часі. Розвиток цього продукту є пріоритетом для IT Specialist у 2026 році.

Як сформувати навички кібергігієни відповідно до вимог українських державних стандартів?

За статистикою, до 90% усіх кіберінцидентів спричинені саме людським чинником. Знання правил кібергігієни чи складений тест не захистять від необережного кліку на фішингове посилання. Платформа ITS CSAT (CyberSecurity Awareness Tracker) змінює формат навчання, адже замість епізодичних лекцій постійно тренує пильність.

Система регулярно випробовує працівників безпечними імітаціями фішингу. Той, хто переходить за підозрілим посиланням, вводить свої облікові дані, отримує додаткове навчання. Але такі симуляції є максимально безпечними: навіть якщо людина введе свій пароль на імітованому сайті, він залишиться у безпеці всередині периметра організації.

При цьому система вираховує рівень ризику кожного співробітника з огляду не лише на його поведінку, а й на посаду та рівень доступу до корпоративних даних, адже однакові помилки різних працівників призводять до різних наслідків. Завдяки навчальним та симуляційним активностям команда перетворюється на активну лінію захисту: співробітники одразу сповіщають SOC про підозрілі листи, що дозволяє миттєво реагувати у випадку реальних спроб атакувати через людський чинник.

Як наслідок, бізнес отримує чітко вимірюваний рівень практичної готовності кожного працівника до загроз і підтвердження кваліфікації персоналу згідно з нормами регулятора. Незабаром цей інструмент стане доступним і для невеликих компаній завдяки новій хмарній (SaaS) версії.

Обирайте рішення згідно з потребами та специфікою вашого бізнесу

Глобальні корпоративні системи часто пропонують універсальний, але перевантажений набір інструментів, що змушує компанії переплачувати за непотрібні функції. Продукти IT Specialist створювалися за іншим принципом: вони сфокусовані на вирішенні реальних задач українського бізнесу й надають дієвий захист без архітектурного баласту.

Якість та надійність рішень визнано на світовому рівні - ITS Inventory офіційно верифіковано IBM як розширення для QRadar. А щоб спростити роботу, в систему вже інтегровано ШІ - достатньо описати задачу звичайною мовою, і алгоритм допоможе відфільтрувати лише важливі дані.

IT Specialist - команда, яка вибудовує ваш захист зсередини, створює власні інструменти під реальні виклики ринку та залишається поруч 24/7. Готові оптимізувати свою кібербезпеку та навести лад в інфраструктурі?

