Lenovo выпустила устройство "2-в-1" ideapad Flex 5 с диагональю 14 дюймов

16 декабря 2020 г., 14:05

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Компания Lenovo представила новую модель линейки устройств для повседневного использования ‒ 14-дюймовый ideapad Flex 5.



Как отмечается новое устройство "2-в-1" со способностью трансформироваться станет универсальным помощником в любых задачах. Оно может выполнять функции как ноутбука, так и планшета благодаря возможности экрана вращаться на 360 градусов.

Lenovo ideapad Flex 5 оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации). Устройство на базе Intel поддерживает последний стандарт связи Wi-Fi 6 и оборудовано аудиосистемой Dolby Audio. Пользователи также могут выбрать ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 7 4700U c аудиосистемой Dolby Atmos® и поддержкой Wi-Fi 5.



Компьютер получил сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Ноутбук поставляется сразу с установленной операционной системой Windows 10 Home.



Специальный шарнир позволяет вращать экран на 360 градусов, поэтому пользователь может легко трансформировать устройство под свои потребности. Стандартный режим ноутбука подойдет для задач, требующих максимальной сосредоточенности: работа с документами, набор текста, обработка фото или редактирование видео. Работать с ноутбуком будет удобно даже в условиях плохого освещения благодаря клавиатуре с подсветкой. Предотвратить случайные нажатия в режиме планшета возможно благодаря автоматическому отключению клавиатуры. Также на ideapad Flex 5 есть режим «тента».

Стильный Lenovo ideapad Flex 5 получил экран с диагональю 14 дюймов и тонкие рамки с четырех сторон. По уверениям производителя, такой инженерный ход позволил расширить рабочую площадь для максимально эффективного использования сенсорного дисплея с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей).



Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX330 в устройствах на базе Intel позволяет эффективно работать в графических и видеоредакторах.



В Lenovo ideapad Flex 5 имеется физическая шторка для веб-камеры, которая позволяет избежать нежелательного внимания. Также можно выбрать модель с дополнительным сканером отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в систему. Алюминиевый корпус защищает устройство от мелких повреждений, обеспечивая его долговечность.

Масса устройства всего 1,5 кг и время автономной работы до 12 часов делают устройство-трансформер надежным помощником, с которым легко быть мобильным. Кроме того, технология Rapid Charge позволяет восстановить заряд до 80% всего за 60 минут. Ноутбук поддерживает новейший стандарт соединения Wi-Fi 6 (устройства на базе AMD доступны с Wi-Fi 5), который обеспечивает высокоэффективную передачу сигнала и расширяет возможности пользования интернетом.



Lenovo ideapad Flex 5 доступен на украинском рынке в темно-сером цвете (Graphite Grey) по цене от 25 999 гривен.

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