Мінцифра презентувала новий технологічний курс країни

У Києві відбувся Mintsyfra Summit 2026, на якому було оголошено, що Україна трансформується в Agentic State, де штучний інтелект стає невидимим помічником і вирішує питання громадян без бюрократії.





Як зазначають у Мінцифри, держава переходить від парадигми Digital First (коли пріоритетом є оцифрування паперових документів) до AI First (коли алгоритми допомагають державі працювати проактивно).





Олександр Борняков, в. о. міністра цифрової трансформації, розповів про те, як ця візія втілюється на практиці. Він підсумував перші 120 днів 2026 року. Команда вже запустила 22 нові послуги в Дії та провела пілот 5G в Бородянці й Харкові. Водночас резиденти простору Дія.City сплатили понад 17 мільярдів гривень податків.





На саміті презентували нові послуги для громадян. Зокрема, заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль анонсувала перехід податкового номера (РНОКПП) в повністю електронний формат. Тепер батьки можуть додати податковий номер дитини у свій смартфон, а підлітки від 14 років - згенерувати документ самостійно. Більше жодних ксерокопій та походів до податкової.





Зазначається, що наступний крок - реалізація чотирьох стратегічних напрямів:





Побудувати Agentic State. Запуск Дія.AI — першого у світі національного ШІ-агента для державних послуг. Його вже протестували 350 тисяч користувачів, надіславши 2 мільйони повідомлень.

Масштабувати цифрові сервіси та реформи. Поглиблення взаємодії з іншими міністерствами для впровадження змін на всіх рівнях державного управління.

Розвивати освіту та навички майбутнього. Впровадження понад 40 інклюзивних АІ-продуктів на Дія.Освіта (зокрема AI-субтитри та сурдопереклад), підготовка 500 цифрових лідерів для Сил оборони в межах Digital Defence та розбудова CISO Campus.

Стимулювати цифрову економіку. Розвиток простору Дія.City, запуск Дія.City Invest та розгортання інфраструктури 5G, що створить магніт для інвестицій і технологічних компаній.





Також на саміті презентували подальше розширення освітньої екосистеми Мрія на декілька ланок освіти. Екосистему планують масштабувати до 6 000 шкіл, що дасть змогу охопити 1,5 мільйона користувачів. Так, більше шкіл в Україні зможуть отримати доступ до диджиталізованого процесу навчання. Окрім цього, стартує пілотування напряму дошкілля в 40 дитсадках шести областей. Мрія диджиталізує освітній процес у садочках, який раніше був лише на папері. Вихователі звільняться від рутини, яка щотижня забирала до 10 годин часу, а родини отримають зручний інструмент, щоб стежити за розвитком дитини.

