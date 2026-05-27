Omdia: європейській ринок смартфонів зріс на 2% у І кв. на тлі рекордних цін

27 мая 2026 г., 13:35

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії Omdia, ринок смартфонів Європи (без урахування росії) у першому кварталі 2026 року зріс на 2%, досягнувши 33 млн одиниць. Попри збільшення витрат на боці виробників та ризики виникнення дефіциту, ринок продемонстрував стійкість завдяки стабільному споживчому попиту та активному накопиченню складських запасів каналами збуту. Важливою особливістю періоду став стрибок середньої ціни продажу (ASP) до рекордних 580 євро, що зумовлено вимиванням з ринку пристроїв сегмента до 200 євро - їхня частка впала до історичного мінімуму в 25%.





Компанія Samsung зберегла позицію найбільшого постачальника в Європі, продемонструвавши зростання на 3% до 12,6 млн одиниць. Успіх забезпечили ефективні знижки на модель Galaxy A16 4G, що дозволило компенсувати падіння обсягів через затримку виходу нових серій Galaxy S26, A57 та A37. Apple посіла друге місце зі зростанням на 9% до 8,8 млн пристроїв. Попит на серію iPhone 17 та розширення середнього сегмента за рахунок iPhone 15 і iPhone 16e дозволили компанії досягти високих результатів навіть за меншої кількості дисконтних пропозицій.





Xiaomi утримала третє місце з результатом 4,5 млн одиниць, попри падіння обсягів на 15% через труднощі з поставками компонентів. Водночас середня ціна пристроїв бренду зросла на 21% завдяки успіху преміальних лінійок Xiaomi 17 та 15T. Найшвидші темпи зростання серед великих гравців показала компанія HONOR, чиї поставки збільшилися на понад 60%. Також позитивну динаміку продемонстрували Motorola (зростання на 17%) та OPPO (зростання на 9%), яка проводить реструктуризацію портфеля після інтеграції брендів realme та OnePlus.





Головний аналітик Omdia Рунар Бьорховде (Runar Bjorhovde) зазначив, що постачальники та ритейлери дедалі більше занепокоєні ситуацією у другому кварталі 2026 року. Головним ризиком є дефіцит пам'яті, що стрімко посилюється і може призвести до падіння ринку на 12% за підсумками року. Наразі канали збуту випереджають події, створюючи надлишкові запаси як запобіжний захід перед подальшим зростанням цін. Стратегія виробників змістилася з нарощування обсягів на збільшення вартості, фокусуючись на покупцях, готових до оновлення гаджетів у середньому та високому цінових сегментах.





Поточна ситуація на європейському ринку смартфонів відображає прямий вплив кризи напівпровідників на споживчий сектор. Рекордний показник ASP у 580 євро свідчить про те, що епоха доступних смартфонів у Європі завершується: виробники свідомо відмовляються від бюджетних моделей на користь маржинальних продуктів через дефіцит пам'яті та логістичні витрати. Це створює стратегічну перевагу для Apple та Samsung, які мають сильні позиції у преміальному сегменті, тоді як китайські бренди змушені форсовано змінювати свій імідж на ринку.





Головним ризиком для ринку є неминуча корекція складських запасів у другому півріччі 2026 року. Поточне зростання на 2% є певною мірою штучним, оскільки воно підживлюється «фронтлодінгом» - закупівлями ритейлерів наперед. Коли ціни на пам'ять стабілізуються, канали збуту почнуть розпродавати накопичене, що призведе до різкого падіння нових поставок. Для виживання в таких умовах вендорам доведеться зосередитися на зміцненні брендів та утриманні лояльних покупців, оскільки залучення нових клієнтів в умовах високих цін стає дедалі складнішим завданням.

