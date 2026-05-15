НеСтівДжобс

У квітні Apple офіційно повідомила, що Тім Кук залишає посаду генерального директора і з 1 вересня його місце займе Джон Тернас - інженер, який фактично сформувався, як менеджер під керівництвом саме Кука. Тім поки нікуди не йде, він стане виконавчим головою ради директорів, що все ж таки означає збереження стратегічного впливу на компанію. Така зміна в керівництві компанії це привід детально розповісти саме про Тіма Кука та його досягнення на посту голови Apple.

Дехто каже, що це кінець цілої епохи, але не будемо так категоричні - восени цього року почнеться новий період розвитку в Купертіно. За п'ятнадцять років капіталізація Apple зросла з 350 млрд дол. до 4 трлн дол. на самому піку. Акції зросли майже у 20 разів з урахуванням сплітів та програм зворотного викупу. При цьому сервіси перетворилися на другий за доходом напрямок бізнесу компанії з виручкою понад 109 млрд дол. на рік. У період «правління» Тіма Кука з'явилися Apple Watch, AirPods, Apple Pay, Apple TV+, що сформувало окремий сегмент екосистемних продуктів і сервісів.

І при цьому весь цей час Кука постійно порівнювали зі Стівом Джобсом - і майже завжди не на його користь, особливо в перші роки після 2011 року. Казали, що він не продуктова людина, що хай і класний, але менеджер, а не візіонер. Що Apple при ньому позбавлена драйву тощо.

Вони помилялися. Просто не розуміли, що таке насправді керувати Apple після Джобса.

Алабама, суднобудівний завод і тромбон

Тім Кук народився 1 листопада 1960 року в Мобілі (Алабама) і виріс у сусідньому Робертсдейлі - маленькому місті біля Мексиканської затоки (чи як там вона зараз зветься по новому). Батько працював бригадиром на суднобудівному заводі Alabama Dry Dock and Shipbuilding Company, а мати - домогосподарка, яка підробляла в аптеці. Типова сім’я середнього класу американського Півдня, в якій він був середнім з трьох синів.

Школу Тім закінчив другим у своєму класі й отримав звання «найстараннішого учня» (Most Studious). Грав на тромбоні в духовому оркестрі. Не зірка, не хуліган - відмінник із провінційного штату, що контрастує з типовими біографіями харизматичних засновників Кремнієвої долини.

Потім - Auburn University та отримання ступеня бакалавра з промислової інженерії у 1982 році. І ще через шість років - MBA у школі бізнесу Fuqua при Duke University, де Тім навчався зі статусом «Fuqua Scholar» - це найвищий академічний рівень, який отримують лише 10% студентів.

Ці два дипломи - ключ до розуміння Кука, як формувався фундамент його управлінської ДНК. Промислова інженерія - це не про красу продукту, це про те, як зробити процес ефективним. Бізнес-школа - це про цифри, стратегію і прийняття рішень під тиском. Кук із самого початку будував себе як людину операційної досконалості, а не як творця, що згодом визначило його роль у тандемі з Джобсом.

Дванадцять років у IBM: вчитися, виконувати, розуміти

Завершивши Auburn Тім Кук прийшов у IBM і залишився там на 12 років, дослужившись до директора з виконання замовлень у Північній Америці.

Це важлива деталь. IBM 1980-х - це жорстка корпоративна машина, з домінуванням на ринку корпоративних обчислень, яка вчила системного мислення, дисципліні постачань і управлінню складністю на великому масштабі. Кук отримав там детальне розуміння того, як влаштовані виробничі ланцюжки - і це стане його суперсилою, особливо в умовах глобалізації виробництва електроніки у 1990-х.

Після IBM - три роки в Intelligent Electronics (1994-1997) як COO дивізіону реселерів і значно коротший - лише шість місяців - у Compaq як віцепрезидент із корпоративних матеріалів, що підкреслює ризикованість його переходу в Apple.

Саме в цей момент - початок 1998 року - йому зателефонував Стів Джобс.

Телефонний дзвінок, який змінив усе

Apple у 1997-1998 роках була компанією, яка перебувала у глибокій фінансовій кризі на грані колапсу. Ринкова частка Mac впала до 3%, щорічно збитки складали мільярди доларів. Майкл Делл у той час публічно заявляв, що якби він очолив Apple, то «закрив би її та повернув гроші акціонерам».

Стів Джобс повернувся в Apple у 1997-му і взявся за виправлення ситуації. Але йому потрібен був хтось, хто розбирався б в операційній магії - у постачанні, складах, виробниках, контрактах, тобто у сфері, яку сам Джобс не вважав своєю сильною стороною.

Кук пізніше розповідав, що до зустрічі з Джобсом мав усі причини відмовити. Він щойно отримав гарну позицію в Compaq. Apple виглядала приреченою, за оцінкою більшості аналітиків того часу. Але через п'ять хвилин розмови зі Стівом він зрозумів: треба переходити. «Моє відкриття, яке найбільше вплинуло на моє життя, стало результатом одного рішення: приєднатися до Apple», - казав він пізніше в промові на Auburn University.

Він прийшов старшим віцепрезидентом із глобальних операцій у березні 1998 року. І одразу почав ламати все, що не працювало.

Як Кук врятував Apple ще до того, як став CEO

Перше, що зробив Кук, коли долучився до команди Apple - скоротив кількість ключових постачальників компанії зі 100 до 24, що різко підвищило контроль і передбачуваність ланцюжка постачань. Потім закрив або скоротив склади по всьому світу.

Він заявив, що запаси - це «фундаментальне зло» у галузі зі швидким моральним старінням продуктів. І порівнював Apple із молочарнею: молоко не можна зберігати місяцями, воно псується - так само й високотехнологічні продукти. Кожен день, коли товар лежить на складі - це збиток, бо ринок рухається вперед.

До приходу Кука Apple тримала запаси на два-три місяці. Він скоротив цей термін до кількох днів, що стало одним із найкращих показників ефективності в індустрії. Це звільнило величезні кошти та дозволило компанії реагувати на попит швидше.

Але найгеніальнішим його рішенням стала робота з флеш-пам'яттю. Десь у 2005 році, коли ніхто ще особливо не думав про майбутній попит на смартфони, Кук уклав довгострокові контракти на постачання флеш-пам'яті - великими обсягами, за фіксованими цінами.

Результат: коли у 2007 році вийшов iPhone, в Apple вже був гарантований доступ до дешевої флеш-пам'яті, тоді як конкуренти платили зростаючі ринкові ціни й не могли наздогнати.

Тінь генія: роки поруч зі Стівом Джобсом

Між 1998 і 2011 роками Кук тричі виконував обов'язки CEO - поки Джобс брав медичні відпустки через рак підшлункової залози. Щоразу він демонстрував здатність тримати компанію, не зупиняючи жодного бізнес-процесу, що було критично важливо для Apple, яка на той момент уже перетворювалася на глобальну машину з сотнями мільйонів пристроїв у ланцюжку постачань.

Джобс цінував Кука. Казав, що може «забути» про операційну частину, бо знає: Тім впорається. Єдина критика - «він не людина продукту». Але Джобс і не шукав у ньому продуктовика - він шукав того, хто виконає все як треба і зможе масштабувати продуктові ідеї до рівня глобального бізнесу без втрати керованості компанії.

Їхні стосунки були дивовижно комплементарними. Джобс генерував ідеї, Кук - займався їх реалізацією. Джобс думав про майбутнє, Кук будував операційну машину, яка перетворювала ці ідеї на бізнес і саме ця зв’язка виявилася однією з найефективніших управлінських моделей в історії технологічної індустрії.

Коли у серпні 2011 року Джобс пішов у відставку, він особисто запропонував раді директорів призначити Тіма Кука, який 24 серпня того року офіційно став CEO Apple. Через шість тижнів, 5 жовтня 2011 року, Стіва Джобса не стало.

Перші роки: спокій замість культу особистості

Першою великою презентацією Кука як CEO Apple відбулася 4 жовтня 2011 року - він представляв iPhone 4S. Джинси, сорочка, кросівки Nike. Пара жартів. Ніякого «ось продукт, який змінить усе» - нічого з тієї джобсівської магії, що для ринку виглядало майже шоком після років харизматичних виступів Стіва.

Він говорив про команду. Про те, як пишається бути частиною компанії. Ніякого культу особистості.

Це одразу ж стало приводом для критики. Ринок трохи занервував. Але Кук, здається, з самого початку знав, що не буде Стівом. І не намагався ним стати - це і був його стратегічний вибір, оскільки копія Джобса майже гарантовано виглядала б неприродно і прирекла б його на постійне порівняння.

Але найменш помітна і водночас одна з найважливіших змін при Куку - трансформація внутрішньої культури Apple. За Джобса компанія часто працювала у режимі постійного конфлікту та внутрішнього дарвінізму. Команди конкурували між собою, керівники могли бути публічно жорстко розкритиковані, а атмосфера постійного тиску вважалася частиною процесу створення «великих продуктів».

Кук поступово перебудував Apple в іншу організацію: менш хаотичну, менш залежну від культу однієї людини та значно більш передбачувану в управлінні. Замість культури конфронтації він зробив ставку на операційну дисципліну, горизонтальну координацію команд і масштабування процесів. Apple при ньому стала не стартапом навколо генія, а надзвичайно ефективною глобальною корпорацією, здатною працювати стабільно навіть без постійного ручного контролю одного харизматичного лідера.

Протягом першого року він зробив кілька важливих речей

По-перше, переформатував виконавчу команду. Після провалу Apple Maps у 2012 році він змусив піти Скотта Форсталла - людину, яку багато хто вважав потенційним наступником Джобса в плані продуктового мислення. Розподілив його обов'язки між Джоні Айвом, Крейгом Федеріґі та Едді К'ю. Цікаво, що причиною такої різкої відставки став не лише провал Maps, а й категорична відмова Форсталла підписати лист із вибаченнями перед користувачами, який зрештою підписав сам Тім Кук. Це стало «останньою краплею» у тривалому конфлікті Скотта з іншими топменеджерами, зокрема з Джоні Айвом. Ставка була зроблена на системну роботу команди, а не на культ одного генія, що стало одним із фундаментальних принципів «постджобсівської» Apple.

По-друге, компанія почала виплачувати дивіденди. Джобс ніколи не давав акціонерам дивідендів - вважав це ознакою компанії без ідей. Кук у 2012 році запустив програму повернення коштів інвесторам, яка за роки виплатила сотні мільярдів доларів і фактично зробила Apple однією з найважливіших «машин повернення капіталу» для фондового ринку США.

По-третє, Тім Кук зайнявся розвитком репутації компанії в соціальній сфері. У 2013 році він найняв Лізу Джексон, колишню голову EPA, щоб вести екологічну програму. Він почав публічно говорити про права ЛГБТ+, умови праці на заводах Foxconn, конфіденційність даних тобто значно активніше позиціював Apple як компанію з власною соціальною та етичною позицією.

Камінг-аут: коли CEO стає символом

У жовтні 2014 року Тім Кук опублікував колонку у Businessweek. Він написав, що є геєм - і вважає це одним із найбільших дарів, які дав йому Бог.

Це була сенсація. Кук став першим CEO компанії зі списку Fortune 500, який публічно здійснив камінг-аут, перебуваючи на посаді. І це на той момент мало величезне символічне значення для корпоративної Америки. Тім Кук довго приховував своє особисте життя. Але вирішив, що його мовчання стало занадто дорогим - бо могло б допомогти тим, хто відчуває себе самотнім у своїй боротьбі.

«Якщо слова про те, що CEO Apple є геєм, можуть допомогти комусь, хто бореться зі своєю ідентичністю, або принести розраду самотнім - воно того варте», - написав він.

Кук завжди уникає пустого активізму. Але коли він говорить - говорить конкретно та особисто. Так само він захищав конфіденційність користувачів у суперечці з ФБР у 2016 році, коли відмовився створювати бекдор в iPhone - навіть під тиском федеральних органів. І цей конфлікт став одним із найважливіших технологічно-політичних кейсів десятиліття щодо балансу між безпекою та приватністю.

Apple Watch, AirPods і перехід до «апаратної екосистеми»

2015 рік - вихід Apple Watch. Перший по-справжньому новий продуктовий напрям при Куку. Критики спочатку крутили носа: «Це не iPhone». Але Тім Кук і не обіцяв iPhone, він будував ринок носимих пристроїв - і побудував, фактично створивши нову категорію масової споживчої електроніки навколо iPhone-екосистеми.

До 2020-х років Apple Watch став найпопулярнішим годинником у світі, обійшовши за обсягами продажів навіть таких гігантів, як Rolex та Casio.

Слід додати, що вже у 2016 р. були анонсовані AirPods. Ринок знову посміхався: «Білі ковбаски за $160? Навіщо?» Через кілька років цей продукт став таким же культовим символом, як колись iPod. Сьогодні Apple домінує у цьому сегменті, а самі AirPods де-факто стали еталоном масового ринку TWS-навушників.

Сьогодні бізнес носимих пристроїв - Apple Watch та AirPods - генерують близько 40 млрд дол. виручки на рік. Цього показника достатньо, щоб цей підрозділ самостійно міг би увійти до списку Fortune 500, функціонуючи як окрема масштабна технологічна корпорація.

Але найважливішим рішенням Кука у продуктовому напрямі стали не Watch і не AirPods - а повний перехід на власні процесори.

Чипи M1 - найсміливіший технологічний крок

Протягом майже 14 років Mac працював на процесорах Intel. Але у листопаді 2020 року Apple оголосила про перехід на власні чипи серії M - і того ж місяця вийшли перші три пристрої на М1: MacBook Air, MacBook Pro 13 та Mac mini.

Це не просто заміна постачальника. Це стратегічне рішення про незалежність. Apple тепер повністю контролює весь стек: від заліза до програмного забезпечення. Вона може оптимізувати продуктивність і споживання енергії так, як жоден конкурент не здатен, оскільки розробка процесорів тепер синхронізована безпосередньо з розвитком macOS та власного ПЗ Apple.

Результати говорили самі за себе. MacBook Pro з M1 показував продуктивність, яка перевищувала конкурентів на Intel при вдвічі меншому споживанні енергії. Автономність суттєво виросла - у низці сценаріїв фактично подвоїлася. І саме цей момент багато хто вважає початком нового етапу конкуренції між Arm - та x86-архітектурами на ринку ПК.

Кук обіцяв завершити перехід за два роки, і хоча вихід Mac Pro трохи затримався, Apple вдалося перевести всю лінійку на власні чипи, ставши повністю незалежною від графіків постачання Intel.

Варто також зазначити, що це не було раптовим рішенням - Apple готувала підґрунтя для нього понад 10 років, розробляючи чипи для iPhone та iPad.

Intel після цього рішення Apple фактично втратила статус ключового партнера в преміум-сегменті. У Купертіно чітко розуміли, що вертикальна інтеграція - це не просто красива ідея, це конкурентна перевага, яку надзвичайно складно повторити компаніям, що залежать від зовнішніх постачальників процесорів та ОС.

Сервісна революція: як Apple змінила бізнес-модель

Десь у 2016 році стало зрозуміло: глобальний ринок смартфонів насичується. Продажі iPhone досягли плато. Що далі?

І Тім Кук зробив ставку на сервіси. App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV+, AppleCare, реклама в App Store - все це перетворилося на окремий потужний бізнес із моделлю регулярних доходів, яку фондовий ринок традиційно оцінює значно вище за одноразові продажі пристроїв.

У 2025 фінансовому році сервіси принесли Apple 109 млрд дол. виручки при маржинальності понад 75% - тоді як апаратний бізнес мав маржу близько 36%. Сервіси стали «двигуном прибутку» компанії й фактично другою опорою фінансової моделі Apple поряд з iPhone.

Ба більше - сервіси змінили саму природу відносин Apple з клієнтом. Раніше ви купували смартфон і на цьому ваші стосунки з виробником закінчувалися. Тепер користувач платить Купертіно щомісяця - за музику, за хмарне сховище, за захист пристрою, за підписки на додатки та ін.

Це перетворило Apple з виробника заліза на постачальника сервісів. А ринок цінує підписні бізнеси значно вище за одноразові продажі. Оскільки вони створюють прогнозований грошовий потік і вищу стабільність доходів.

Але саме в цей момент Apple зіткнулася і з новим типом ризику - антимонопольним тиском навколо App Store. Комісії Apple, контроль над платіжною системою та фактичний «ecosystem tax» для розробників поступово перетворилися на одну з найбільш суперечливих тем технологічної індустрії. Конфлікт з Epic Games у 2020 році став символічною точкою вибуху цієї дискусії, а Digital Markets Act (DMA) у ЄС фактично змусив Apple частково переглядати правила App Store і відкривати екосистему для альтернативних платіжних механізмів та магазинів застосунків. За Кука App Store перетворився не просто на платформу дистрибуції софту, а на геополітичний і регуляторний фронт боротьби за контроль над цифровою економікою.

Цифри, які говорять самі за себе

Коли Тім Кук прийшов на посаду CEO у серпні 2011 року, Apple коштувала приблизно 350 млрд дол. Це вже була доволі велика компанія. Але те, що відбулося далі, не очікував ніхто з біржових аналітиків.

2018 рік - Apple стала першою публічною компанією США, яка досягла капіталізації у 1 трильйон дол. Далі, 2020 рік - 2 трильйони, 2022 рік - 3 трильйони, 2025 рік - 4 трильйони.

Вартість акцій Apple за ці роки виросла приблизно у 20 разів. S&P 500 за той самий період - приблизно в 6 разів. Тобто Кук переміг ринок утричі, що для настільки великої компанії виглядає майже безпрецедентним результатом. У 2021 році він отримав виплату близько 750 млн дол. за продаж акцій - частину пакета, виданого на початку його каденції. Свій мільярдний статок він обіцяв передати на благодійність - після того, як оплатить освіту племінника.

Китай, Foxconn і ціна операційної ефективності

Одне з найбільш суперечливих рішень Кука - це глибока прив'язка Apple до китайського виробництва. Foxconn, TSMC, безліч інших постачальників у Китаї та Тайвані, де сформувалася практично безпрецедентна за масштабом та ефективністю виробнича екосистема електроніки.

З одного боку, це той самий ланцюжок постачань, який Кук вибудовував десятиліттями, - ефективний, масштабований, дешевий. З іншого - геополітичний ризик, залежність від однієї країни, питання умов праці. На початку 2010-х серія самогубств серед працівників Foxconn набула міжнародного скандалу. Голова Apple тоді особисто відвідав фабрики цього виробника. Після проведення аудитів, він пообіцяв покращення, що стало одним із перших випадків настільки публічного тиску на глобальний ланцюжок постачань у технологічній індустрії.

Чи стало краще? Частково. Але Apple досі глибоко інтегрована в китайське виробництво - і це залишається її ахіллесовою п'ятою в епоху торгівельних воєн і геополітичної невизначеності особливо на тлі зростання напруження між США та Китаєм навколо технологій і Тайваню.

Стиль управління: дані, дисципліна і ранні підйоми

Тім Кук прокидається о 3:45 ранку. Перевіряє пошту. До 5 ранку вже у спортзалі. В офіс він приїжджає раніше за більшість співробітників.

І це не показуха. Це спосіб мислення людини, яка виросла у промисловій інженерії: час - ресурс, і його треба використовувати ефективно, а дисципліна - не риса характеру, а частина управлінської системи.

Його стиль управління описують як «тихий інтенсив». Він рідко підвищує голос. Але його питання на нарадах бувають нищівними у своїй точності. Він готується до кожної зустрічі та очікує того ж від інших. Хто приходить без цифр - ризикує дуже швидко втратити довіру керівника.

У 2013 році Тім Кук сформулював свою управлінську філософію трьома словами: «люди, стратегія, виконання». Якщо вірно обрати людей, правильно визначити стратегію і правильно реалізувати - усе інше складеться.

При цьому Кук, на відміну від Джобса, вміє делегувати. Він зібрав команду, яка має реальну автономію. Федеріґі керує iOS і macOS, К'ю - сервісами, Тернас - залізом. Сам голова компанії задає напрям і підтримує культуру. І це стало важливою зміною порівняно з набагато більш централізованим стилем управління Джобса.

Тихий активізм: коли CEO говорить про щось більше, ніж квартальний звіт

Тім Кук неодноразово виступав із позиціями, які виходять за межі типового корпоративного дискурсу.

Конфіденційність - майже релігійна тема для нього. Коли у 2016 році ФБР вимагало від Apple створити бекдор для доступу до iPhone терориста зі стрілянини в Сан-Бернардіно, Кук відмовив публічно і принципово. «Якщо ми зробимо це для ФБР - ми зробимо діру, через яку зайдуть злочинці. Не буває бекдору тільки для хороших хлопців». І ця позиція суттєво посилила сприйняття Apple як компанії, що робить приватність елементом бренду.

Клімат - ще одна тема. Під керівництвом Кука Apple досягла вуглецевої нейтральності у власних операціях і зобов'язалась стати повністю нейтральною до 2030-го, включаючи ланцюжок постачань. І це потребує перебудови величезної глобальної виробничої екосистеми, а не лише внутрішніх офісів самої компанії.

При цьому Кук ніколи не займається дешевим активізмом заради PR. Він говорить конкретно і тоді, коли вважає це необхідним - не щоб сподобатися, а щоб висловити позицію.

Критика: де Кук справді програє

Було б невірно малювати виключно позитивний портрет, є й серйозна критика діяльності Тіма Кука.

Відсутність «наступного великого продукту». За останні 15 років Apple не запустила жодного нового продуктового напряму, який можна було б порівняти з iPhone. Безумовно, Apple Watch і AirPods - успішні, але не радикально революційні. Vision Pro виявився комерційно неоднозначним продуктом із дуже вузьким стартовим ринком і поки неочевидним сценарієм масового використання. Питання «що далі?» залишалося без відповіді весь час.

Але саме Vision Pro став, можливо, найважливішим стратегічним тестом для Apple епохи Кука. Після смерті Джобса ринок роками ставив одне й те саме питання: чи здатна компанія створити нову обчислювальну платформу, а не лише еволюціонувати iPhone. Vision Pro став першою серйозною спробою Apple зайти в постсмартфонну еру - навіть якщо сам продукт поки виглядає радше демонстрацією технологічного напрямку, ніж масовим комерційним хітом.

Фактично саме навколо Vision Pro сьогодні проходить межа між двома оцінками спадщини Кука: геніальний масштабувальник бізнесу чи все ж CEO, здатний запускати нові технологічні епохи.

Але поки що залишається велика залежність від iPhone. Попри зростання сервісів, iPhone досі генерує близько половини виручки Apple. Це структурна вразливість.

Китайський фактор. Геополітичні ризики зростають, а Apple занадто глибоко вкоренилася у виробничій екосистемі у Піднебесній, щоб швидко її змінити. Навіть попри поступове перенесення частини виробництва до Індії та В’єтнаму.

Ще одне гостре питання - запізнення в розробках АІ. Коли ChatGPT вибухнув у 2022-2023 роках, Apple вже тоді була серед відстаючих. Siri - об’єкт постійних жартів у технологічних колах й досі. Фактично лише влітку 2024 року Apple нарешті публічно зробила анонс «Apple Intelligence» - власної екосистеми АІ, що інтегрована в iPhone, iPad і Mac.

Кук ніколи не говорив «ми лідери в АІ». «Ми хочемо зробити АІ корисним, приватним і зрозумілим», - зазначав він. Диференціація через конфіденційність - Apple обіцяє обробляти більшість AI-запитів на пристрої, а не в хмарі. І це добре вписується у багаторічну стратегію Apple щодо контролю даних користувачів та вертикальної інтеграції. Чи спрацює ця стратегія - покаже час. Але сам підхід типовий для нього: не намагатися бути першим, а бути кращим або принаймні більш контрольованим і зрозумілим для масового користувача.

Спадщина: людина, яка побудувала машину

Стіва Джобса часто описували як «точку перетину мистецтва і технологій», Тіма Кука можна описати як «точку перетину інженерії та інтуїції».

Тім не Стів Джобс, він ніколи не намагався ним бути. Але саме це дозволило йому зробити те, що його патрон не міг би: перетворити геніальний, хаотичний, культоподібний бізнес на стабільну, масштабовану, безпрецедентно прибуткову корпорацію з надзвичайно ефективною глобальною операційною моделлю.

Джобс будував продукти, Кук побудував компанію, яка навчилася працювати не як стартап навколо одного генія, а як системна машина світового масштабу.

І якщо Джобс створив Apple як культурний феномен технологічної індустрії, то Кук перетворив її на інфраструктурну силу глобального цифрового світу - компанію, яка впливає не лише на ринок гаджетів, а й на правила функціонування цілих цифрових екосистем, від приватності до мобільних платежів і регуляції платформ.

Відомий венчурний капіталіст Бен Горовіц (Ben Horowitz) якось сказав, що найскладніше завдання в бізнесі - не створити компанію, а зробити все надалі так, щоб вона продовжувала жити. Apple - живе підтвердження того, що це можливо.

Коли Кук залишає пост, він передає Джону Тернасу компанію вартістю у 4 трлн дол., з розвинутим сервісним бізнесом, власними процесорами та репутацією бренду, якому немає рівних у світі (а також із величезним рівнем очікувань щодо наступного великого технологічного кроку Apple).

«Двадцять вісім років тому я прийшов в Apple - і полюбив кожен день відтоді, - сказав він в інтерв'ю 2026 року, оголошуючи про відставку. - Це був найбільший привілей мого життя».

