Salesforce звітує про 11,13 млрд дол. доходу в першому кварталі

28 мая 2026 г., 9:35

Компанія Salesforce оприлюднила прогноз виручки на другий квартал 2026 року, який виявився нижчим за очікування Уолл-стріт, що спричинило падіння акцій на 3% під час розширених торгів.

Як повідомляє видання Reuters, інвестори занепокоєні тим, що нові AI-конкуренти, такі як Anthropic та OpenAI, можуть швидко підірвати попит на продукти традиційних постачальників програмного забезпечення. Ринок дедалі частіше висловлює побоювання, що інструменти штучного інтелекту зможуть перебрати на себе завдання, які раніше виконувалися за допомогою рішень Salesforce, що вже призвело до падіння акцій компанії майже на 33% з початку року.

Щодо фінансових результатів першого кварталу, що завершився 30 квітня, виручка компанії склала 11,13 млрд дол., що дещо перевищило середній прогноз аналітиків у 11,05 млрд дол. Проте на наступний квартал Salesforce очікує дохід у діапазоні від 11,27 млрд дол. до 11,35 млрд дол., тоді як консенсус-прогноз LSEG становив 11,36 млрд дол. Голова та генеральний директор компанії Марк Беніофф (Marc Benioff) у звіті наголосив на успішному розвитку Data Cloud та інтеграції AI-інструментів, зауваживши, що поточний залишок невиконаних зобов’язань за контрактами cRPO зріс на 10% у річному обчисленні до 29,2 млрд дол.

Попри ці показники, галузеві експерти вказують на появу так званого SaaSpocalypse - терміну, що відображає песимізм щодо майбутнього компаній, які працюють за моделлю SaaS. Розвиток просунутих інструментів кодування та автоматизації від Anthropic створює тиск на сектор бізнес-софту, змушуючи клієнтів переглядати свої витрати на традиційні ліцензії. Salesforce намагається протистояти цим викликам через розвиток екосистеми Einstein та автономних AI-агентів, проте темпи трансформації поки не заспокоюють фондовий ринок, який ще у 2025 році зафіксував зниження капіталізації компанії на 20%.

У фінансовому звіті компанія також підтвердила свої прогнози на весь 2026 фінансовий рік, очікуючи річну виручку в межах 41,5–41,8 млрд дол. Операційна маржа за методикою non-GAAP досягла 33,5%, що свідчить про зусилля менеджменту з оптимізації витрат. Salesforce зараз перебуває у фазі структурної перебудови, намагаючись довести інвесторам, що AI є можливістю для зростання, а не екзистенційною загрозою для існуючих CRM-платформ.

Ситуація з Salesforce є класичним прикладом «дилеми інноватора», де успішна багаторічна модель SaaS стикається з радикальною зміною технологічного укладу. Основний ризик полягає в тому, що генеративний AI може зробити надлишковими складні інтерфейси CRM-систем, замінивши їх автономними агентами, які безпосередньо взаємодіють з базами даних. Хоча Марк Беніофф активно просуває Data Cloud як фундамент для корпоративного AI, ринок оцінює ймовірність канібалізації власного бізнесу компанії новими технологіями як дуже високу.

Стратегічні наслідки цього квартального звіту вказують на те, що Salesforce доведеться радикально змінити свою модель монетизації. Перехід від оплати за кількість користувацьких місць до оплати за результати роботи AI-агентів потребує часу, якого інвестори, налякані стрімким прогресом Anthropic, можуть не надати. Подальше падіння акцій може змусити компанію до агресивніших кроків у сфері M&A для поглинання перспективних стартапів у галузі Agentic AI, щоб утримати позиції лідера на ринку корпоративного софту.

