Італія додатково надасть 10 млн євро на відновлювання енергосектору

27 мая 2026 г., 10:25

Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський підписали відповідну угоду щодо нового внеску партнерів до Фонду підтримки енергетики України.

Італія спрямує додаткові 10 млн євро на проведення відновлювальних і ремонтних робіт в українському енергетичному секторі. Раніше Італія вже надала до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро.

“Запуск оновлених аукціонів на будівництво нової генерації в Україні є важливим сигналом для ринку, можемо ширше залучати міжнародних інвесторів до розвитку нових потужностей. Готуємося представити ці і інші можливості на конференції URC у Гданську вже у червні. Домовилися спільно опрацювати механізми зниження та страхування воєнних ризиків для таких інвестицій”, - наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він висловив вдячність Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективну координацію роботи Фонду та системну співпрацю з Україною.

