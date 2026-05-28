28 мая 2026 г., 10:25

Норвегія надасть 40 млн євро гранту на підтримку енергетичної стійкості України. Це стане важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво-важливих послуг. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час свого онлайн-виступу на Конференції високого рівня «Зима в Україні: подальші кроки».





«Зараз Україна рухається до моделі розподіленої генерації та енергетичної автономності, де кожен елемент здатний працювати незалежно, а резервне обладнання і швидкість відновлення стають вагомим фактором безпеки», - міністр енергетики.





Денис Шмигаль підкреслив, що участь України в європейському енергетичному просторі підсилює Європу, а глибша енергетична диверсифікація та розвиток транскордонної інфраструктури є спільною відповіддю на сучасні виклики.





«Щиро дякую всім, хто допомагає Україні. Від початку року ми отримали понад 3200 одиниць енергетичного обладнання та більше 312 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України. Близько 40 держав та міжнародних фінансових інституцій стали частиною великої коаліції зимової стійкості. Окремо вдячний Норвегії за внески у закупівлю газу для України, що є важливим елементом підготовки до наступного опалювального сезону», - подякував Денис Шмигаль міжнародним партнерам.

