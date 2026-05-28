Міноборони відкрило понад 2 000 вакансій у цифровій вертикалі

28 мая 2026 г., 8:25

Міноборони повідомило, що військовослужбовці та цивільні фахівці з досвідом в IT, аналітиці та менеджменті можуть отримати посаду за спеціальністю у новій системі управління цифровізацією.





Зазначається, що особливості набору: відсутність обмежень за віком чи званням, можливість отримати звання «молодший лейтенант» при призначенні та відбір через технічні інтерв'ю.





Цифрову вертикаль розгорнуто на всіх рівнях: від окремих підрозділів до органів військового управління, Генштабу та Міноборони. Мета ініціативи - забезпечити швидке впровадження корисних технологій безпосередньо на місцях. Це можливість для фахівців працювати за своєю цивільною чи військовою спеціальністю, посилюючи оборонну здатність країни там, де їхні навички потрібні найбільше.





Наразі відкрито понад 2 000 вакансій для фахівців, які будуть виконувати завдання з цифрової трансформації війська, зокрема:





впроваджувати сучасні цифрові рішення;

працювати з масивом даних;

забезпечувати стабільну підтримку ІТ-продуктів;

допомагати підрозділам швидше переходити від паперових процесів до зручних цифрових інструментів.





Це допоможе повністю ліквідувати паперову бюрократію, оптимізувати внутрішні процеси та створити надійний технологічний фундамент для сучасної, високотехнологічної української армії.





Які фахівці потрібні для Цифрової вертикалі Міноборони.





Цифрова вертикаль охоплює шість ключових ролей - від управління цифровою трансформацією до технічної підтримки та документування.





1. Керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead)

Відповідає за цифровий розвиток підрозділу: визначає пріоритети, координує команду, допомагає поєднати потреби військових із можливостями цифрових рішень. Це людина, яка перетворює стратегічні завдання на конкретні кроки.





2. Проєктний менеджер (Project Manager)

Організовує впровадження цифрових рішень – від задуму до результату. Планує роботу, стежить за строками, прибирає перешкоди й допомагає команді рухатися швидше. Його завдання – щоб корисний інструмент не зупинився через організаційні затримки.





3. Аналітик даних (Data Analyst)

Працює з даними, які накопичуються у підрозділах, і перетворює їх на зрозумілі висновки для рішень. Це може стосуватися логістики, особового складу, ресурсів, процесів або інших напрямів, де дані допомагають бачити реальну картину.





4. Бізнес-аналітик (Business Analyst)

Досліджує, як насправді працюють процеси в підрозділі: де виникають затримки, що дублюється, що можна спростити або цифровізувати. Після цього формує зрозумілі вимоги до майбутніх продуктів. Це сполучна ланка між потребою військових і рішенням, яке мають створити розробники.





5. Фахівець із супроводження продукту (Product Support)

Допомагає користувачам працювати з уже впровадженими цифровими рішеннями: відповідає на запити, фіксує проблеми, передає зворотний зв’язок розробникам. Завдяки цьому цифрові інструменти не просто запускаються, а працюють стабільно і вдосконалюються.





6. Фахівець із документального супроводження (Technical Writer)

Готує інструкції, описи процесів і технічну документацію зрозумілою мовою. Від якості цих матеріалів залежить, чи зможе підрозділ швидко розібратися з новим інструментом і правильно ним користуватися.





Хто може подати заявку на посаду до Цифрової вертикалі

До Цифрової вертикалі можуть долучитися військовослужбовці та цивільні з досвідом в IT, управлінні, аналітиці, роботі з продуктами або впровадженні змін.





Якщо немає офіцерського звання, то можна отримати звання «молодший лейтенант» одночасно з призначенням.





Відбір включає співбесіду, технічне інтерв’ю та фінальну розмову з керівником. Обмежень за званням чи віком немає.





Подати заявку можна на digitalteam.mod.gov.ua.

