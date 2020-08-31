Рост выручки рынка флэш-памяти NAND превысил 6%

31 августа 2020 г., 16:25

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Аналитики из компании TrendForce пришли к выводу, что индустрия флэш-памяти NAND во второй календарной четверти 2020 г. получила позитивный импульс в развитии благодаря заметно возросшему спросу на компьютеры и серверы. Рост интереса к обозначенным устройствам был обусловлен, прежде всего, высоким интересом к облачным сервисам и технологиям в виду массового перехода на удаленную работу и обучение. Как следствие, существенно возросло потребление твердотельных накопителей. Тем не менее, рынок смартфонов и потребительской электроники из-за пандемии коронавируса особых признаков восстановления не продемонстрировал.

Как результат, в битовом исчислении отмечено улучшение результата квартальной давности на 3% «QoQ». На аналогичную величину возросла средняя отпускная стоимость чипов.

В целом за второй квартал выручка индустрии NAND увеличилась по измерителю «квартал к кварталу» на 6,5% и достигла 14,5 млрд долл.

Росту выручки основных чипмейкеров также поспособствовали высокий спрос на хромбуки, активное полонение складских запасов памяти в преддверии старта продаж iPhone 12, а также повышенный спрос на SSD для игровых консолей нового поколения.

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