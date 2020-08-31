Accenture и Intel поддерживают проект разработки роборуки для инвалидных колясок

31 августа 2020 г., 17:15

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Компании Accenture и Intel поддерживают исследовательский проект по нейроморфным вычислениям, организованный «Нейро-биоморфной инженерной лабораторией» (NBEL) в The Open University of Israel в сотрудничестве с больницей ALYN, ведущим детским и юношеским реабилитационным центром в этой стране.

В рамках проекта исследователи из Accenture Labs и Intel Labs, совместно с коллегами из «Открытого университета Израиля», работают над созданием роботизированного манипулятора для инвалидных колясок с адаптивным управлением. Решать эту задачу помогает алгоритм, разработанный Applied Brain Research (ABR) и нейроморфное вычислительное оборудование Intel.

Технология поможет людям, использующим инвалидные коляски, независимо управлять роботизированной рукой для выполнения повседневных задач (например, пить из стакана) с уменьшением количества ошибок на 50% и повышением энергоэффективности на 48% по сравнению с традиционными методами управления. Первыми работу оборудования смогут оценить пациенты с двигательными нарушениями верхних конечностей из израильского реабилитационного центра ALYN.

Проведенные исследования показывают, что роботизированные манипуляторы для инвалидных колясок позволяют людям чувствовать себя более независимыми: эти инструменты способны уменьшить потребность в уходе на 41%. Но сегодня стоимость этих технологий слишком высока, что делает их недоступными для многих людей.

«Применение роботизированных рук сегодня ограничено высокой стоимостью и большим расходом энергии. Финансирование Accenture и дополнительная поддержка Intel и ABR позволяют нам изучить возможность внедрения адаптивных элементов управления на нейроморфном оборудовании. Эта технология позволит удовлетворить потребность людей в удобной и точной роборуке по меньшей цене», – рассказал Элишай Эзра Цур, ведущий исследователь проекта в «Открытом университете Израиля».

Нейроморфный исследовательский чип Intel Loihi обладает возможностью обучения в режиме реального времени. Его использование может снизить затраты на создание и эксплуатацию вспомогательных устройств. Исследователи предполагают, что смогут реализовать адаптивное управление для улучшения функциональности руки, используя доступные детали, цена которых может быть снижена более чем в десять раз. Помимо этого, Loihi в тысячу раз более энергоэффективен, чем процессоры общего назначения, поэтому устройство на основе Loihi не нужно будет слишком часто заряжать.

Accenture Labs и Intel Labs будут использовать свой опыт в области нейроморфных вычислений и искусственного интеллекта, чтобы помочь исследовательской группе «Открытого университета» в разработке нейроморфного алгоритма, а также оказать поддержку в проведении исследования.

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