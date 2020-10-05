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«Вечный двигатель» генерирует электричество из тепловых колебаний графена

5 октября 2020 г., 14:25
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«Вечный двигатель» генерирует электричество из тепловых колебаний графена

Группа профессора физики Поля Тибадо (Paul Thibado) из Университета Арканзаса (U of A) обнаружила, что при комнатной температуре тепловые флюктуации незакреплённого листа графена генерируют переменный ток в цепи. До сих пор это считалось невозможным, ещё Ричард Фейнман провозгласил, что тепловое (иначе, броуновское) движение атомов не может выполнять работу.

В 1950-х годах физик Леон Бриллюэн (Léon Brillouin) опубликовал основополагающую статью, в которой опроверг идею о том, что добавление в схему одного диода (одностороннего электрического затвора), является решением для сбора энергии из броуновского движения.

Зная это, группа Тибадо использовала схему с двумя диодами. Они позволяют переменному току течь в обоих направлениях, но разными путями, что порождает пульсирующий постоянный ток, который выполняет работу на резисторе нагрузки.

Статья об этом открытии была опубликована в журнале Physical Review E. Её авторы указывают, что хотя тепловая среда выполняет работу с нагрузочным резистором, графен и цепь имеют одинаковую температуру, и тепло между ними не течёт. Это важное соображение, потому что в противном случае такая схема генерации энергии вступала бы в противоречие со вторым законом термодинамики.

«Базирующаяся на графене схема сбора энергии может быть встроена в чип, чтобы обеспечить чистую, безграничную низковольтную мощность для небольших устройств или датчиков», — сказал Тибадо.

Университет Арканзаса подал несколько патентных заявок на эту технологию в США и на международном рынке и лицензировал её для коммерческого применения через подразделение Technology Ventures.

Теперь исследователи из Арканзаса хотят попытаться встроить миллионы таких схем вместе с конденсаторами для накопления заряда в кремниевый чип габаритами 1×1 мм, который мог бы использоваться как альтернатива маломощным батареям.

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