«Вечный двигатель» генерирует электричество из тепловых колебаний графена

5 октября 2020 г., 14:25

+22

голоса Tweet

Группа профессора физики Поля Тибадо (Paul Thibado) из Университета Арканзаса (U of A) обнаружила, что при комнатной температуре тепловые флюктуации незакреплённого листа графена генерируют переменный ток в цепи. До сих пор это считалось невозможным, ещё Ричард Фейнман провозгласил, что тепловое (иначе, броуновское) движение атомов не может выполнять работу.

В 1950-х годах физик Леон Бриллюэн (Léon Brillouin) опубликовал основополагающую статью, в которой опроверг идею о том, что добавление в схему одного диода (одностороннего электрического затвора), является решением для сбора энергии из броуновского движения.

Зная это, группа Тибадо использовала схему с двумя диодами. Они позволяют переменному току течь в обоих направлениях, но разными путями, что порождает пульсирующий постоянный ток, который выполняет работу на резисторе нагрузки.

Статья об этом открытии была опубликована в журнале Physical Review E. Её авторы указывают, что хотя тепловая среда выполняет работу с нагрузочным резистором, графен и цепь имеют одинаковую температуру, и тепло между ними не течёт. Это важное соображение, потому что в противном случае такая схема генерации энергии вступала бы в противоречие со вторым законом термодинамики.

«Базирующаяся на графене схема сбора энергии может быть встроена в чип, чтобы обеспечить чистую, безграничную низковольтную мощность для небольших устройств или датчиков», — сказал Тибадо.

Университет Арканзаса подал несколько патентных заявок на эту технологию в США и на международном рынке и лицензировал её для коммерческого применения через подразделение Technology Ventures.

Теперь исследователи из Арканзаса хотят попытаться встроить миллионы таких схем вместе с конденсаторами для накопления заряда в кремниевый чип габаритами 1×1 мм, который мог бы использоваться как альтернатива маломощным батареям.

Все про современные облачные технологии!

Не пропусти очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next 20’ OnAir!