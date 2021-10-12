Рост рынка компьютеров замедлился до 1%

12 октября 2021 г., 14:55

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Аналитики Gartner насчитали 84,1 млн традиционных компьютеров, поставленных на мировой рынок в третьем квартале 2021 г.

С учетом все более широкого распространения вакцин от COVID-19, потребительский и образовательный спрос постепенно перемещался с ПК на другие приоритетные цели, что привело к улучшению прошлогоднего результата лишь на 1%. В то же время, корпоративный спрос остается на довольно высоком уровне благодаря восстановлению экономики в ряде ключевых регионов и возвращению работников в офисы. Однако позитивная динамика здесь подкреплялась преимущественно благодаря настольному сегменту, так как предложение ноутбуков было ограничено из-за сохраняющегося острого дефицита отдельных комплектующих. Как ожидается, ситуация с нехваткой чипов сохранится, по крайней мере, до конца первого полугодия 2022 г.

С недавних пор Gartner также принимает во внимание хромбуки, поставки которых за рассматриваемый период сократились на 17% «YoY». Причем, это первый двузначный спад с момента начала существования сегмента в 2011 г.

Лидерство в личном зачете удерживает Lenovo, однако после пяти кряду кварталов двузначного роста отгрузка устройств вендором увеличилась на скромные 1,8%. Поставки HP сокращаются второй квартал подряд, что во многом связано с провалом сегмента хромбуков (-30% «YoY») в США. Dell, напротив, благодаря ориентации преимущественно на бизнес-заказчиков не только отчиталась здоровым ростом на 27%, но также занесла в актив рекордный по поставкам квартал за всю историю развития. Apple улучшила результат 2020 г. на 7,4%. Несмотря на позитивные отзывы о моделях с процессорами М1, потребители откладывали покупку компьютеров в ожидании скорого обновления имеющейся линейки.

Рынок США после пяти кварталов двузначного роста просел на 8,8%, тогда как страны EMEA сумели улучшить прошлогодний показатель на 11,8%, до 23,5 млн ПК. Причем, поставки настольных систем на этом локальном рынке выросли на 23%.

В текущем квартале ожидается появление первых систем под Microsoft Windows 11 — наиболее серьезного обновления ОС с 2015 г. Тем не менее, на концовку года этот фактор окажет ограниченное влияние. Более того, к началу 2023 г. под управлением этой ОС будут работать менее 10% корпоративных ПК.

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