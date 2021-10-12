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Гексаферриты помогут строить терагерцевые радиосистемы

12 октября 2021 г., 15:45
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Гексаферриты помогут строить терагерцевые радиосистемы

Согласно данным из статьи, опубликованной в научном журнале NPG Asia Materials, хорошо известный магнитный материал гексаферрит проявил прежде неизвестные возможности по взаимодействию с терагерцовым радиоизлучением.

В экспериментах с этим материалом при введении в него свинца выяснилось, что это изменяет его терагерцовый отклик, то есть характер взаимодействия с терагерцовым излучением. Изучая, как количество добавленного в гексаферрит свинца влияет на способность поглощать терагерцы, ученые обнаружили, что при определенной концентрации свинца отклик меняется внезапно и неожиданным образом. В нем появляется полоса поглощения, которую можно передвигать по частоте. Чтобы сместить такую полосу, нужно просто охладить материал — и гексаферрит станет легко настраиваемым. Само явление таких перемещающихся полос поглощения известно в физике твердого тела и носит название «мягкие моды». Однако обнаруженная в гексаферрите мягкая мода повела себя при понижении температуры отлично от предписываемого стандартной теорией.

По мнению интернациональной команды исследователей, открытый ими эффект имеет потенциал для внедрения в терагерцовой электронике. Дешевизна производства, химическая стабильность, нетоксичность и экологичность этого материала также сыграют положительную роль.

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