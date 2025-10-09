Європейська комісія запускає нові стратегії розвитку AI для науки та промисловості

9 октября 2025 г., 14:25

Європейська комісія оприлюднила дві основні стратегії AI в Європі — Стратегію впровадження AI (Apply AI Strategy) та Стратегію AI в науці (AI in Science Strategy) — спрямовані на прискорення впровадження штучного інтелекту (AI) в європейській промисловості, державному секторі та наукових дослідженнях. Разом ці європейські плани AI знаменують собою критичний крок для зміцнення технологічної переваги Європи та глобального лідерства у сфері AI.



Зазначено, обидві стратегії обіцяють підсилити технологічну та промислову базу Європи, створити нові можливості для постачальників апаратного та програмного забезпечення AI та зміцнити конкурентоспроможність Європи у ключових секторах, таких як напівпровідники, енергетика та передове виробництво.



Стратегія впровадження AI спрямована на широке використання AI у стратегічних секторах — від охорони здоров’я та енергетики до мобільності, виробництва та оборони — водночас підтримуючи малі та середні підприємства в інтеграції AI у їхню діяльність. Комісія планує мобілізувати близько 1 млрд євро для фінансування таких ініціатив, як центри скринінгу охорони здоров'я на основі AI та передові моделі, адаптовані для таких секторів, як фармацевтика та навколишнє середовище.



Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президентка Європейської комісії, заявила: «Я хочу, щоб майбутнє AI створювалося в Європі. Тому що, коли використовується AI, ми можемо знайти розумніші, швидші та доступніші рішення. Впровадження AI має бути широко поширеним, і за допомогою цих стратегій ми можемо прискорити цей процес. Ставити AI на перше місце також означає ставити на перше місце безпеку».



Стратегія також запроваджує наскрізні заходи для прискорення виходу на ринок шляхом зв’язування даних, інфраструктури та тестових засобів, одночасно зміцнюючи робочу силу Європи, готову до AI. Новий Apply AI Alliance координуватиме зусилля між промисловістю, науковими колами та громадянським суспільством, а AI Observatory відстежуватиме тенденції та вплив.



Європейська комісія оновить та розширить мережу Європейських центрів цифрових інновацій до «Експериментальних центрів для AI», надаючи компаніям прямий доступ до експертизи та інструментів для тестування та розгортання рішень AI.



Паралельно, «Стратегія AI в науці» зосереджується на використанні AI для стимулювання європейських досліджень та інновацій. Центральним елементом цих зусиль є RAISE — Ресурс для науки про AI в Європі — віртуальний інститут, який об’єднує ресурси та експертизу для просування науки на основі AI.



Стратегічні дії включають 58 млн євро для Мереж передового досвіду та докторських мереж для залучення провідних світових талантів у сфері AI, та 600 млн євро від програми Horizon Europe для розширення обчислювального доступу для дослідників та стартапів. Комісія має на меті подвоїти щорічні інвестиції Horizon Europe в AI до понад 3 млрд євро, зі значною частиною, присвяченою AI в науці.



Щоб забезпечити доступ до даних та їх якість, Комісія пізніше цього місяця представить Стратегію об’єднання даних для узгодження політики даних із потребами бізнесу та досліджень. Майбутній Саміт AI в науці в Копенгагені (3–4 листопада 2025 року) офіційно запустить ключові ініціативи, включаючи RAISE та кампанію із залучення приватного сектору.



Разом ці дві стратегії знаменують собою великий стрибок до амбіцій Європи стати глобальним центром безпечного, інноваційного та промислово значущого AI — розвиток, який безпосередньо вплине на технологічну екосистему континенту та його конкурентну позицію у світових перегонах AI.

