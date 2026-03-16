Advantech та Qualcomm представляють сервер SKY-641E3 на базі Qualcomm Dragonwing

16 марта 2026 г., 15:35

Компанія Advantech оголосила про розширення співпраці з Qualcomm, щоб прискорити впровадження генеративного AI (GenAI) безпосередньо «на місцях» (на межі мережі).



Центральним елементом анонсу стала інтеграція рішення Qualcomm Dragonwing та прискорювачів Qualcomm Cloud AI 100 Ultra у високопродуктивний 4U-сервер Advantech SKY-641E3. Завдяки спеціалізованій об’єднавчій платі (PCIe switch backplane), система забезпечує надвисоку пропускну здатність, необхідну для щільного AI-інференсу в корпоративному та промисловому секторах.



На відміну від стандартних серверів для навчання AI, SKY-641E3 спроєктований саме для максимальної швидкості виконання нейромереж (інференсу). У корпусі 4U можна розмістити до 12 однослотових прискорювачів.



Це рішення для сценаріїв із сотнями одночасних потоків даних — від загальноміської інтелектуальної відеоаналітики до великих мереж роздрібної торгівлі.



Серед технічних особливостей шасі слід зазначити підтримку двох потужних CPU з TDP до 400 Вт кожен. В наявності слоти розширення 10x PCIe 4.0 x16 та 2x PCIe 4.0 x8. Кожен слот видає 75 Вт, з можливістю масштабування до 350 Вт для чотирьох слотів. Реалізовано резервоване живлення (1+1) потужністю 2700 Вт для безперебійної роботи 24/7.



Прискорювач Qualcomm Cloud AI 100 Ultra створений для того, щоб надати можливості дата-центру компактним граничним пристроям: ML-продуктивність (INT8) 870 TOPS; пам'ять 128 ГБ LPDDR4x із пропускною здатністю 548 ГБ/с; 64 виділених AI-ядра на одній карті.



Тепловий пакет (TDP) складає 150 Вт.



Поєднання заліза Advantech та чипів Qualcomm створює нову парадигму «локального AI». Одна карта здатна запускати моделі GenAI з параметрами до 109 млрд, включаючи Llama 4. Багатокористувацький режим передбачає до 20 активних пристроїв або користувачів на одну карту одночасно.



Пакет Qualcomm AI Inference Suite дозволяє в один клік розгортати архітектуру RAG (пошук із доповненою генерацією) та створювати кастомних AI-агентів.



«Ми прибираємо традиційні бар’єри енергоспоживання та вузьких місць у передачі даних. Це дає промисловості надійну та енергоефективну платформу для запуску складних AI-агентів у будь-якому середовищі», — підкреслив Джефф Вен (Jeff Wen), старший директор Edge Server Group в Advantech.



Рішення націлено на розумне виробництво: прогностичне обслуговування обладнання та контроль безпеки працівників у реальному часі.



Ритейл та гостинність: AI-кіоски, персоналізовані промоакції та інтелектуальні помічники для персоналу.



Охорона здоров'я: миттєвий аналіз медичних зображень та автоматизація клінічних звітів.



Логістика та Smart City: автономна навігація на складах та розумне відеоспостереження для громадської безпеки.

