Lenovo відкриває еру промислового впровадження корпоративного AI разом із NVIDIA

19 марта 2026 г., 14:25

0

Tweet

Під час NVIDIA GTC компанія Lenovo представила з NVIDIA нові рішення Lenovo Hybrid AI Advantage, створені для прискорення впровадження AI, скорочення часу до першого токена (TTFT) та досягнення вимірюваних бізнес-результатів у персональних, корпоративних і хмарних середовищах. Спираючись на можливості прискорення інференсу, представлені на Lenovo Tech World, наступний етап реалізації гібридного AI розширює екосистему Lenovo Hybrid AI Advantage від пристроїв до дата-центрів і масштабних хмарних AI-інфраструктур. Це забезпечує ухвалення рішень у реальному часі, підвищення операційної ефективності та інтелектуальну автоматизацію в різних галузях промисловості на глобальному рівні.



У міру того як AI переходить від навчання моделей до підтримки ухвалення рішень у реальному часі, інференс стає новим джерелом корпоративної цінності. Відтак організаціям потрібна інфраструктура, здатна безпечно працювати на всіх рівнях — від периферії мережі до дата-центрів і хмари. Згідно з дослідженням від Lenovo - CIO Playbook 2026, проведеним IDC, 84% організацій очікують використовувати AI в локальних (on-premises) або edge-середовищах разом із хмарою. Це прискорює попит на перевірені гібридні AI-платформи, розраховані на інференс у виробничому масштабі.



«Разом Lenovo і NVIDIA мають унікальні можливості допомогти організаціям перевести AI від експериментів до повноцінного корпоративного використання аж до масштабних хмарних AI-інфраструктур», — зазначив Юаньцін Ян (Yuanqing Yang), голова правління та генеральний директор Lenovo. «У міру того як агентний AI стимулює експоненційне зростання навантажень інференсу, контроль витрат і продуктивність на один токен стають критично важливими. Поєднуючи прискорені обчислення NVIDIA з повностековими гібридними AI-платформами та сервісами Lenovo, ми допомагаємо клієнтам масштабувати AI ефективніше, з нижчою вартістю на токен і швидшим переходом до промислового використання».



Завдяки новим платформам для інференсу, системам гігафабрик на базі архітектури Rubin та галузевим рішенням агентного AI, Lenovo і NVIDIA переносять AI із середовищ розробки у реальне використання в глобальному масштабі.



«Оскільки AI трансформує бізнес у різних галузях, NVIDIA і Lenovo допомагають компаніям швидше отримувати повернення інвестицій в AI-проєкти», — зазначив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «Від агентів і інференсу до навчання моделей, галузевих рішень і роботизованих систем — клієнти отримують переваги потужних гібридних AI-рішень, створених для масштабування».



Lenovo переносить розробку та інференс AI в реальному часі безпосередньо до робочого середовища професіоналів завдяки мобільним і настільним робочим станціям нового покоління на базі NVIDIA RTX Pro Blackwell:



Графічні процесори NVIDIA RTX Pro Blackwell у новому поколінні мобільних робочих станцій Lenovo: ультралегкому ThinkPad P14s Gen 7, ThinkPad P16s Gen 5 та преміальному ThinkPad P1 Gen 9



Підтримка до двох графічних процесорів NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition у настільній робочій станції ThinkStation P5 Gen 2.



AI Developer Device з можливістю роботи з AI-моделями до 200 млрд параметрів і продуктивністю до 1 петафлопа обчислень AI на платформі ThinkStation PGX — рішення для захищеної приватної розробки та інференсу AI в локальному середовищі.



Lenovo AI Developer — повностековий набір інструментів для розробки AI та спеціально підготовлені архітектурні шаблони, які допомагають фахівцям із data science та AI-розробникам створювати, масштабувати й захищати свої процеси роботи з AI.



Lenovo Imaging Services for Devices — попередньо налаштовані рішення, що спрощують розгортання, зменшують навантаження на ІТ-команди та забезпечують готовність корпоративного парку ПК до роботи з першого дня.



AI-сервери Lenovo з прискоренням NVIDIA та гібридні AI-платформи переосмислюють економіку корпоративного AI. Зазначено, вони вже забезпечують повернення інвестицій менш ніж за шість місяців і до 8 разів нижчу вартість одного токена порівняно з аналогічними хмарними сервісами IaaS, допомагаючи компаніям переносити AI-навантаження у локальну інфраструктуру з більшою ефективністю та контролем.



Нові сервери Lenovo ThinkSystem і ThinkEdge, оптимізовані для інференсу, у поєднанні з оновленими гібридними AI-платформами та інтегрованими рішеннями партнерів забезпечують інференс AI в реальному часі у сферах ритейлу, виробництва, охорони здоров’я, спорту та розумних міст. Клієнти, зокрема Iren та Town of Cary, вже використовують інфраструктуру Lenovo для модернізації операційної діяльності та масштабування сервісів на основі даних.



Розширене портфоліо рішень включає попередньо перевірені системні архітектури, інтегровані з програмним забезпеченням NVIDIA AI Enterprise, зокрема:



Дві платформи Lenovo Hybrid AI: одна з графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 для масштабованих AI-обчислень і мультимодального інференсу, інша — на базі NVIDIA B300, серед перших систем, сертифікованих NVIDIA Design Review Board для корпоративного навчання моделей AI.



Стартова платформа Lenovo Hybrid AI для інференсу з NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, яка забезпечує до 3 разів вищу продуктивність у відео- та обробці даних і до 4 разів вищу продуктивність у генерації контенту порівняно з NVIDIA L4 у конфігураціях з одним вузлом.



Lenovo ThinkAgile HX650a з Nutanix Enterprise AI та Nutanix Kubernetes Platform, що забезпечує перевірену основу для захищеного інференсу та агентних AI-навантажень.



Платформи Lenovo Hybrid AI з Cloudian, які забезпечують масштабовані та суверенні конвеєри даних, а Veeam Kasten надає вбудований захист для Kubernetes-середовищ для збереження AI-моделей та сервісів.



Ці рішення також підтримуються розширеним глобальним партнерством з IBM Technology Lifecycle Services, спрямованим на прискорення впровадження гібридного AI у всьому світі.



Lenovo розширює Lenovo AI Library новими рішеннями агентного та фізичного AI, побудованими на платформі Lenovo Hybrid AI Advantage з NVIDIA, що переносить інференс AI в реальному часі безпосередньо в корпоративні робочі процеси.



Нові агентні рішення для спорту та ритейлу включають агентів для взаємодії з уболівальниками, а також інтелектуальних помічників для магазинів і онлайн-каналів, створених на базі Lenovo xIQ Agent Platform та реалізованих за допомогою Lenovo Hybrid AI Services. Ці рішення інтегруються з корпоративними системами, забезпечуючи аналітику в реальному часі, персоналізований клієнтський досвід та підвищення операційної ефективності. У виробничому та промисловому середовищі рішення фізичного AI від Lenovo поєднують робототехніку, edge-AI та мультимодальне сенсорне сприйняття, щоб автоматизувати процеси інспекції, покращувати контроль якості, підвищувати безпеку працівників і зменшувати простої.



Обчислення для транспортних систем на базі Auto AI Box поширюють ухвалення рішень на основі AI в реальному часі на периферію мережі, а екосистема Lenovo AI Innovators, що працює разом із NVIDIA та партнерами, зокрема AiFi, RocketBoots і Vaidio, забезпечує перевірені AI-рішення для державного сектору, розумних міст, ритейлу та інших галузей.



Lenovo допомагає клієнтам керувати даними у гігаватному масштабі, використовуючи платформи нового покоління NVIDIA Rubin, що прискорюють розгортання інфраструктури для гіперскейл- та суверенних AI-хмарних провайдерів. Як партнер запуску NVIDIA Vera Rubin NVL72, Lenovo постачає AI-системи для серверних стійок із повністю рідинним охолодженням, спроєктовані для швидшого розгортання та значно кращої економіки обробки токенів — забезпечуючи до 10 разів вищу пропускну здатність і до 10 разів нижчу вартість одного токена порівняно з попередніми поколіннями. Lenovo також представляє системи NVIDIA HGX Rubin NVL8 і співпрацює з NScale, щоб підтримувати гіперскейл-розгортання AI-інфраструктури, оптимізовані для масштабного інференсу та нових агентних AI-навантажень.



Платформи підтримуються сервісами Lenovo Hybrid AI Factory Services, що поєднують керування повним життєвим циклом інфраструктури, глобальну експертизу розгортання та операційну оптимізацію. Це допомагає провайдерам AI-хмар швидше переходити від розбудови інфраструктури до отримання доходу та знижувати операційні ризики.



Співпраця Lenovo з NVIDIA відкриває нові можливості для розвитку AI в глобальній партнерській екосистемі компанії. У межах програми Lenovo 360 партнери отримують інструменти для впровадження рішень Lenovo Hybrid AI Advantage з NVIDIA, що охоплюють пристрої, інфраструктуру, сервіси, програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise, прискорені обчислення та мережеві рішення. Це допомагає супроводжувати клієнтів від пілотних проєктів до повноцінного впровадження AI, а також розширювати AI-практики.

